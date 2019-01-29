中控美打压企业發展 任正非说华为将以缩编应对

(德国之声中文网) 中国政府周一 (2月18日) 指控美国试图阻碍中国的企业發展。 北京说华盛顿以中国电信商华为的设备会威胁网络安全为由，游说其他准备架设5G网络的国家不要用华为的设备。 美国最近不断以中国政府可能运用中国科技公司在其他国家搜集情报，而特朗普政府也不断要盟国将华为排除在设备供货商的名单外。 这增加了华为进入下一代无线网络市场的困难度。

华为不断重申它们的设备不会替中国进行间谍行动，也保证它们会拒绝将国外客户的机密信息分享给中国政府。 中国外交部发言人耿爽周一 (2月18日) 指控美国编造理由来打压中国公司的合法發展，并说美国用政治力量来干预经济活动。 他强调中国政府不会要求企业或个人，以违反当地法律的方式，为中国政府采集或提供位于外国境内的数据、信息和情报，并形容美国的作为是「虚伪、不道德且不公平。 」

任正非: 孟晚舟因政治动机而被捕

华为创办人任正非也在同一天接受英国广播公司 (BBC) 采访，并强调华为财务长孟晚舟是因政治动机而在加拿大被捕的。 他表示: 「首先，我对美国的所作所为表示抗议。 这是一个充满政治动机的行为，而我无法接受。 」

当被问及美国对华为所做的间谍指控时，任正非重申华为绝对没参与过任何间谍行动，并说华为愿意为了度过这个难关而缩编。 他强调: 「这个世界离不开我们，因为我们有先进技术。 即使美国说服更多国家暂时不用我们的设备，我们也能以缩编来应对。 」

任正非也重申华为不会因为英国可能禁止该公司设备而退出英国的投资市场，并说如果美国持续打压华为，它们可能将在美国的投资转往英国。 他指出: 「如果美国不信任我们，我们会更大规模的将投资重心从美国转往英国。 」

英国的决定将影响各国决策

美国副总统彭斯 (Mike Pence) 上周末在德国演说时，呼吁欧洲盟国认真思考与华为合作架设5G网络时可能带来的威胁。 彭斯称华为跟其他中国电信设备商让中国能轻易透过它们的设备取得任何数据，并希望欧洲政府能将任何可能威胁它们通讯科技或国安系统的企业都拒之门外。

然而，英国的国家网络安全中心 (NCSC) 却在本周认为华为所带来的威胁是可指控的。 根据金融时报报导，英国认为有方法限制华为设备可能带来的网络安全威胁，而英国的这项决定可能影响欧洲其他国家的决策。 英国政府预计在三月或四月完成5G网络安全相关法令的审查，而总理特蕾莎梅的办公室周一表示它们尚未对此事做出决定。

牛津大学科技与全球事务中心的研究员欧雷尼克 (Lukasz Olejnik) 接受美联社访问时表示: 「如果最后英国决定使用华为设备，这可能对全球趋势造成中长期的影响，因为英国的决定可能成为其他国家风险考虑的基准。 」

许多欧洲官员对于中国去年起要求企业与政府情报单位合作的规定感到忧虑，但目前尚未有欧洲国家完全排除与华为合作的可能性。 美国司法部上个月正式起诉华为及孟晚舟，指控它们违反贸易制裁与窃取商业机密。 然而，美国尚未公布证据来证明华为及其他中国公司，让中国政府透过它们的系统进行间谍行动。 这让一些分析师认为美国或许想用安全疑虑来阻挠中国的發展。

杨威廉/罗法 (美联社、路透社)