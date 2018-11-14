 中情局：沙特王储下令谋杀卡舒吉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2018

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时政风云

中情局：沙特王储下令谋杀卡舒吉

美国情报部门认定，沙特王储本·萨勒曼下达了谋杀记者卡舒吉的命令。美国媒体报道了这一消息，并提供新的线索。

Mohammed bin Salman Al Saud Kronprinz Saudi-Arabien (Reuters/A. Levy)

沙特王储这次是不是无法撇清干系了？

（德国之声中文网）美国情报部门中情局的结论是，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）。《华盛顿邮报》报道说，这一结论是在经过对多个信息源的评估之后得出的。

《华盛顿邮报》引述消息人士称，美国情报部门对沙特王储的弟弟哈立德·本·萨勒曼（Khalid bin Salman）与卡舒吉之间的电话通话进行了评估。报道称，美国政府代表认为，中情局的结论有高度的可信性。沙特政府则一直否认王储与卡舒吉遇害有牵连。

一通危险的电话？

哈立德·本·萨尔曼在电话中对卡舒吉说，后者应前往沙特驻伊斯坦布尔领馆取文件。《华盛顿邮报》报道说，哈立德向卡舒吉承诺，这样做是安全的。哈立德是沙特驻美国大使。报道称，哈立德是在其兄、王储穆罕默德·本·萨勒曼的要求下，打的这个电话。

不过，报道也指出，哈立德事先是否知道卡舒吉去了之后会被杀害，这一点并不明确。

哈立德则在《华盛顿邮报》报道发表后，发推特称，他并未与卡舒吉通这个电话，也没有建议他去土耳其。

《华尔街日报》也报道了中情局的结论。该报引述一位消息人士称，没有王储的参与，对卡舒吉的谋杀是不可能完成的。

美国副总统彭斯在巴布亚新几内亚参加亚太经济合作组织（APEC）会议期间表示，美国"坚决将这一谋杀事件所有的责任人绳之以法"。他说，对卡舒吉的谋杀"十分残忍"，"是对自由、独立媒体的侵犯"。他没有对情报部门的信息作出表态。

婚礼前遇害

10月初，流亡沙特政府批评人士卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领馆遇害。他去那里是为了领结婚的文件。

Fall Khashoggi - Gedenkveranstaltung in Washington (picture-alliance/AP/J.S. Applewhite)

悼念卡舒吉的活动在华盛顿举行，背景图片是他原本即将成婚的未婚妻

在巨大的国际压力下，沙特政府才承认卡舒吉的死亡。卡舒吉曾是《华盛顿邮报》的专栏作家。但是，利雅得称，是高级别的政府工作人员犯下此案，而并非是受命于王储或国王。国际社会对这一说法抱有极大的质疑。卡舒吉的遗体至今仍不知何处。

沙特检方则要求对5名被告判处死刑。美国则计划对17名沙特公民实施制裁。据消息人士称，这其中包括一名王储的前高级别顾问，以及沙特驻土耳其总领事穆罕默德·阿洛太比（Mohammed Alotaibi）。

苗子/雨涵（德新社、路透社）

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