中情局局长：汲取俄乌战争教训，中国掂量对台动武

（德国之声中文网）美国中情局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）周六（5月7日）在《金融时报》在华盛顿举办的一场活动中表示，乌克兰对俄罗斯入侵的激烈抵抗以及俄罗斯为此承受的经济代价之大，让中国政府感到震惊。“我想，中国领导人在十分仔细地观察这一切，考虑任何试图以武力获取对台湾控制的代价和后果。”

他认为，中国领导人尤其对跨大西洋联盟空前团结、对俄罗斯采取经济制裁作为对其侵略行为的反应感到意外。

但他警告说，这不会让中国领导人习近平对台湾的终极目标发生改变。“我丝毫不认为这削弱了习近平从长期上获取对台湾控制权的决心”，他说：“不过我想，这会对他们就如何以及何时采取行动的得失计算产生影响。”

中情局局长伯恩斯

中国政府迄今拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的战争，并反对西方对莫斯科实施制裁。在战争爆发前数周，中俄领导人宣示两国“战略合作没有止境和上限”。近年来，中俄两国在能源和安全方面建立了更紧密的联系，以对抗美国和西方。

尽管如此，伯恩斯指出，美国认为，中国不愿因被与俄罗斯总统普京的野蛮军事行动联系在一起而使自己在国际上声誉受损。“我想，过去10到11个星期里，普京的俄罗斯在乌克兰经历的苦涩教训是，友谊并不是全无上限的。”

不过他承认，中国最终从中得出何种结论，“仍是一个问号”。

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（路透社、法新社）

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