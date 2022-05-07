 中情局局长：汲取俄乌战争教训，中国掂量对台动武 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中情局局长：汲取俄乌战争教训，中国掂量对台动武

美国中央情报局局长伯恩斯称，中国正在密切注意俄乌冲突，而这将影响到中国领导人在台湾问题上的考量计算。

Russland, China, Beziehungen, Made

（德国之声中文网）美国中情局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）周六（5月7日）在《金融时报》在华盛顿举办的一场活动中表示，乌克兰对俄罗斯入侵的激烈抵抗以及俄罗斯为此承受的经济代价之大，让中国政府感到震惊。“我想，中国领导人在十分仔细地观察这一切，考虑任何试图以武力获取对台湾控制的代价和后果。”

他认为，中国领导人尤其对跨大西洋联盟空前团结、对俄罗斯采取经济制裁作为对其侵略行为的反应感到意外。

但他警告说，这不会让中国领导人习近平对台湾的终极目标发生改变。“我丝毫不认为这削弱了习近平从长期上获取对台湾控制权的决心”，他说：“不过我想，这会对他们就如何以及何时采取行动的得失计算产生影响。”

CIA-Direktor William Burns

中情局局长伯恩斯

中国政府迄今拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的战争，并反对西方对莫斯科实施制裁。在战争爆发前数周，中俄领导人宣示两国“战略合作没有止境和上限”。近年来，中俄两国在能源和安全方面建立了更紧密的联系，以对抗美国和西方。

尽管如此，伯恩斯指出，美国认为，中国不愿因被与俄罗斯总统普京的野蛮军事行动联系在一起而使自己在国际上声誉受损。“我想，过去10到11个星期里，普京的俄罗斯在乌克兰经历的苦涩教训是，友谊并不是全无上限的。”

不过他承认，中国最终从中得出何种结论，“仍是一个问号”。

观看视频 08:58

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

（路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

俄乌战争给中国提供了哪些经验教训？

一场侵略战争使得俄罗斯在乌克兰深陷泥潭，而这对北京有关台湾问题的思考有何参考意义？分析人士指出，从如何与西方打 “信息战”，到如何使用震慑手段迅速制服台湾军力——中国的战略分析师正在从乌克兰战争的案例中吸取教训。  

中国能从俄罗斯的失败学到什么前车之鉴？

俄罗斯侵略乌克兰以来，失误频传，专家们认为普京（Vladimir Putin）错估局势。而将台湾视为中国领土、数次表示「祖国必须统一」的习近平，又能从俄乌战争悟出什么道理？  

警告中國勿援俄  美要北京「吸取教訓」莫犯台

美國再次警告中國如果支持俄羅斯可能會遭到制裁。美官員也以此為例要北京小心處理台灣問題，並申明在經濟和軍事上的後果。  

相关内容

Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu speaks at Globsec forum in Bratislava, Slovakia on October 26, 2021 during his visit to Slovakia and the Czech Republic. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

台湾：如果中国武力侵略 希望国际社会制裁 07.05.2022

台湾宣布经济制裁白俄罗斯，采取与俄罗斯相同的出口管制措施。台湾外交部长吴钊燮表示，如果未来中国武力侵略台湾，希望国际社会也能够予以制裁。

flags of Russia and China painted on cracked wall

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？ 01.05.2022

从俄罗斯对乌克兰发动战争以来，北京始终拒绝谴责莫斯科的侵略行为。究竟普京采取什么样的行动才会触动北京的底线？中国是否有意将乌克兰战争在台湾如法炮制？带着这些问题，德国之声电视栏目Conflict Zone对话总部位于北京的全球化智库（CCG）高级研究员莫天安（Andy Mok）。

A view of the main base of the Bovanenkovo gas field on the Yamal peninsula in the Arctic circle on May 21, 2019. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

欧盟对俄石油禁运计划引争议 05.05.2022

欧盟计划出台对俄罗斯第6个制裁方案——今年年底前逐步实现石油禁运。相关提案将在欧洲议会或多数支持，不过，经济学家们怀疑其有效性。

广告

媒体看中国

China - Wahlen in Hong Kong

墙外文摘：李家超对当前官民矛盾认知脱节

有评论认为，香港特首候选人李家超与其团队对当前官民矛盾认知脱节，既未有意识到民情接受林郑不进行强检的决定，亦未有向林郑刚愎自用的公众印象埋手，反而提出“执行力”、“以结果为目标”等，去尝试论述自己与林郑在领导能力上的差异。  