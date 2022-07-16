中情局局长伯恩斯：俄军已损失1.5万士兵

美国中情局局长称俄罗斯侵略乌克兰付出了高昂代价，迄今约1.5万名士兵战死，4.5万受伤。乌克兰被占领土达五分之一。
（德国之声中文网）俄罗斯侵略乌克兰战争进行了5个月之后，俄军集中火力攻占乌克兰东部的顿巴斯。乌克兰大约五分之一的国土已落入俄罗斯手中。周三（7月20日）美国中央情报局局长伯恩斯（William Burns）在科罗拉多举行的一次安全论坛上表示，为攻占乌克兰领土，俄罗斯付出了高昂的代价。他说，美国情报系统最新估计，俄罗斯方面战死约1.5万士兵，伤员是其3倍，俄方损失相当大。
伯恩斯同时还说，"乌克兰也遭遇严重损失，可能略微比俄罗斯稍小一点，但同样惊人。"
在俄罗斯，死亡士兵人数即便在和平时代也属于国家机密，对外更新的频率很低。战争爆发一个月后，3月25日，俄罗斯当局称有1351名士兵战死。今年6月，乌克兰总统泽连斯基表示，每天牺牲100之200名乌克兰士兵。
周三，俄罗斯外长拉夫罗夫说，莫斯科在乌克兰的军事目标超出顿巴斯。伯恩斯则表示，至少目前俄罗斯军力是集中在顿巴斯地区，这意味着，他们尝到了战争初期志在攻克基辅的教训。
他说，"俄军某种程度上说，改换成他们更得心应手的打法，发挥强势，使用远程炮火，避免过急行动，更有效地摧毁乌克兰境内目标，以此填补一直存在的人员短缺的不足。"
最近数天里，泽连斯基连续免去多名高层官员的职务，其中包括乌克兰情报局局长以及该国总检察长，理由是他们没有对俄罗斯的渗透给予有效回击。
据路透社报道，美国情报部门向乌克兰提供了大量信息，指导后者在战场上做出正确决定。美方曾表示，中情局和国防部均对俄罗斯的渗透感到忧虑。
伯恩斯显然不愿在这个问题上火上浇油，他说，"我们确信，建立起来的伙伴关系是很有效的。"他还表示，"我们同乌克兰的情报部门以及领导层分享大量信息，他们会很有效地利用它们。"
(路透社等)
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