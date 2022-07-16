 中情局局长伯恩斯：俄军已损失1.5万士兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2022

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时政风云

中情局局长伯恩斯：俄军已损失1.5万士兵

美国中情局局长称俄罗斯侵略乌克兰付出了高昂代价，迄今约1.5万名士兵战死，4.5万受伤。乌克兰被占领土达五分之一。

Ukraine Krieg | Krankenhaus in Saporischschja

受伤的战士

DW.COM

乌克兰总统泽连斯基对本国情报部门的工作感到不满，并解雇了大量员工。同时，第一夫人泽连斯卡娅目前正在美国与高层会晤，为乌克兰争取更多援助。

（德国之声中文网）俄罗斯侵略乌克兰战争进行了5个月之后，俄军集中火力攻占乌克兰东部的顿巴斯。乌克兰大约五分之一的国土已落入俄罗斯手中。周三（7月20日）美国中央情报局局长伯恩斯（William Burns）在科罗拉多举行的一次安全论坛上表示，为攻占乌克兰领土，俄罗斯付出了高昂的代价。他说，美国情报系统最新估计，俄罗斯方面战死约1.5万士兵，伤员是其3倍，俄方损失相当大。

伯恩斯同时还说，"乌克兰也遭遇严重损失，可能略微比俄罗斯稍小一点，但同样惊人。"

在俄罗斯，死亡士兵人数即便在和平时代也属于国家机密，对外更新的频率很低。战争爆发一个月后，3月25日，俄罗斯当局称有1351名士兵战死。今年6月，乌克兰总统泽连斯基表示，每天牺牲100之200名乌克兰士兵。

周三，俄罗斯外长拉夫罗夫说，莫斯科在乌克兰的军事目标超出顿巴斯。伯恩斯则表示，至少目前俄罗斯军力是集中在顿巴斯地区，这意味着，他们尝到了战争初期志在攻克基辅的教训。

他说，"俄军某种程度上说，改换成他们更得心应手的打法，发挥强势，使用远程炮火，避免过急行动，更有效地摧毁乌克兰境内目标，以此填补一直存在的人员短缺的不足。"

Ukraine | Iryna Venediktova und Ivan Bakanov in Kiew

被泽连斯基解职的乌克兰情报局长巴卡诺夫和总检察长维内迪克托娃

美方的抱怨导致乌克兰上层清洗？

最近数天里，泽连斯基连续免去多名高层官员的职务，其中包括乌克兰情报局局长以及该国总检察长，理由是他们没有对俄罗斯的渗透给予有效回击。

据路透社报道，美国情报部门向乌克兰提供了大量信息，指导后者在战场上做出正确决定。美方曾表示，中情局和国防部均对俄罗斯的渗透感到忧虑。

伯恩斯显然不愿在这个问题上火上浇油，他说，"我们确信，建立起来的伙伴关系是很有效的。"他还表示，"我们同乌克兰的情报部门以及领导层分享大量信息，他们会很有效地利用它们。"

(路透社等)

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