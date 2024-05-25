中情局前雇员承认为中国从事间谍活动

（德国之声中文网）71岁的马玉清（Alexander Yuk Ching Ma）出生于香港，后加入美国国籍。他承认在2001年向中国有关部门提供了"大量美国国防机密情报"，尽管当时他已离开CIA12年了。

据美国司法部信息，马玉清当时与上海国安部门代表见面，而该会面是由同为中情局前雇员的马玉清的哥哥发起的。马玉清的哥哥出生于上海，后也加入美国国籍。

美国司法部的声明中称，马玉清当时的会面是在香港一家酒店。会面的第三天结束时，中国情报官员向马玉清的哥哥提供了50000美元现金，马玉清数了钱。马玉清和他的哥哥当时还同意继续为中国情报部门提供协助。

声明称，2003年，美国联邦调查局（FBI）在夏威夷雇佣马玉清作为合同制语言学家，以此作为一项调查计划的组成部分，对马玉清的活动进行监控，调查他与中国的联系人。

2006年，中国情报部门向马玉清提供了一些照片，马玉清则说服他的哥哥提供了照片上至少两人的身份信息。

马玉清承认，他在那一次以及2001年提供的信息可被用于损害美国利益、或对中国有关部门有利。

马玉清为美国联邦调查局工作到2012年。

作为与检察官达成的协议，周五，马玉清认罪，承认合谋为外国政府收集或提供国防情报。按照该协议，马玉清将被判10年监禁。但法官有权作出最终决定。若没有该协议，他会面临终身监禁。

（法新社、美联社）

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