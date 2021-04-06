中德领导人通话 习近平：中欧关系面临各种挑战

(德国之声中文网) 根据中国政府4月7日发布的公告，中国国家主席习近平7日在与德国总理默克尔的电话对谈中，呼吁德国与欧盟与中国一起努力，「维护和推动中德丶中欧合作健康稳定发展，为这个多变的世界增添更多确定性和稳定性」。

习近平在声明中表示，中国希望双方以相互尊重与互利共赢的精神去推进中国与德国在各领域的合作，称这样有助於中国与欧洲的合作，也会为世界经济增添信心和动力。声明写道：「当前，中欧关系面临新的发展契机，也面临着各种挑战。关键是要从战略高度牢牢把握中欧关系发展大方向和主基调，相互尊重，排除干扰。中国发展对欧盟是机遇，希望欧盟独立作出正确判断，真正实现战略自主。」

习近平也重申，中国反对将新冠疫苗政治化或搞「疫苗民族主义」，并称愿与德国在内的各国促进新冠疫苗的公平分配，并协助多数发展中国家获取疫苗。

德国政府发言人德默尔 (Ulrike Demmer) 7日表示，默克尔和习近平讨论了各国透过合作生产和分发新冠疫苗丶深化经济合作以及保护气候和生物多样性。她说，两国领导人同意于4月下旬举行的中德政府磋商中深化双边关系。

德默尔说：「总理强调了就全方位关系进行对话的重要性，包括在一些有不同意见的问题上。」然而，她并未透露中德两国在有歧见的领域沟通细节。

德国政府发言人德默尔 (Ulrike Demmer) 7日表示，默克尔和习近平讨论了各国透过合作生产和分发新冠疫苗丶深化经济合作以及保护气候和生物多样性。

上个月底，德国总理默克尔曾在出席欧盟峰会时表示，欧盟虽然与美国有很多共通之处，但欧盟在对华政策上，会贯彻所谓的「欧洲主权」，考虑如何透过结合价值观与利益来产生一个欧盟的对华政策。

她当时说：「你们知道，我为此付出很大努力，并且将继续这样做。同美国，我们有很多共同之处，但并非完全认同。这是非常明确的。」

中欧投资协议恐受阻？

法新社报导中分析，中国和欧盟在去年12月完成了一项贸易协议的谈判，但该协议尚未得到欧盟议会的批准。不过在那之後，欧盟近期就新疆人权问题对中国实施了30年来的首次制裁，这也使该该协议的前景变得不明朗。

中国也做出反击，对欧洲各国议员丶学者和德国墨卡托研究中心施行制裁。不久後，欧盟丶美国丶加拿大和英国对涉嫌迫害新疆维吾尔人的中国官员实施了另一波协调制裁，中国则再以反制裁回击。

此后不久，瑞典时装品牌H&M因被中国网民指去年曾发表声明抵制新疆棉花，成为中国民族主义消费者抵制的目标。这一连串的外交行为，也使欧盟与中国的关系变得更紧张。

William Yang/邹宗翰 (路透社、法新社)

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