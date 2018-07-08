中德总理柏林会谈 美国总统隔岸叫骂

(德国之声中文网) 由默克尔与李克强分别领衔的两国政府代表团，周一开始在柏林磋商。今年的会议上，特朗普的贸易保护行径很可能是一个重要话题。此外，德国经济界则希望，在华德国企业能够获得更为公正的市场准入条件。

周一下午，默克尔与李克强召开联合新闻发布会，强调全球自由贸易的重要性。默克尔说，中美两国相互加征关税，对德国企业也造成冲击；德中双方形成共识，恪守世贸组织的规则。她强调，国际贸易顺畅运转符合德国利益，并指出欧美贸易中也存在摩擦。默克尔同时也指出，德中两国之间的市场准入机制不平等问题依然是双方磋商的话题，她对中国宣布进一步开放金融市场、合资企业解除股比限制等举措表示欢迎。李克强则在发布会上表示，自由贸易对全球经济复苏至关重要。

德中两国政府在会议上还签署了22份协议及意向声明，其中包括就无人驾驶技术展开合作。

而在政府磋商会议之外，随行的两国企业界代表也签署多份经济合作协议。其中包括来自中国的宁德时代新能源科技有限公司(CATL)在德国中部图林根州投资兴建电动汽车电池工厂的协议。按照合同，宁德时代将投入数亿欧元的资金，长期将创造近千个就业岗位。德国宝马汽车集团也与宁德时代签署了合同，未来将从图林根电池工厂采购价值15亿欧元的电池。

李克强与默克尔参加第五轮中德政府磋商会议

特朗普再次指责欧洲

几天前，中美两国间的贸易冲突骤然升级，双方开始互征惩罚性关税。美国也对欧盟部分商品加征惩罚性关税。包括德国政府在内，许多政界、商界人士都担心这场冲突会演变成全球性的贸易战。

就在德中政府间磋商会议进行的同时，美国总统特朗普再次通过推特抨击欧盟，指责后者国防开支不达标，只承担了北约的极少部分经费，与此同时却对美国维持着1.51亿美元的贸易顺差，还对美国商品设置超高壁垒。

而在面对中国时，特朗普的矛头则不仅仅是针对贸易失衡，而更是针对中国的高科技产业政策。美国指责中国窃取知识产权、强迫外企"以技术换市场"。美国上周开始对中国的科技产品加征关税；作为报复，中国则对美国的农产品加征关税，这一措施被认为是针对特朗普的选民群体。

德国商界很担心

德国经济界则尤其担心，中美贸易冲突也会波及德国汽车业。宝马、戴姆勒等德国车企，其供应链分布全球，其在中国的生产线，往往也需要美国工厂提供上游产品，而中国的反制措施也包括对美国进口汽车配件加征关税。宝马公司已经因此在中国市场提价，但同时也宣布在中国加大产能。德国亚太经济委员会(APA)主席林哈德(Hubert Lienhard)在接受德新社采访时说："我们必须很小心地确保不被卷入到这场只有输家的冲突中去。"他强调，德国与中国都属于全球最大的出口型经济体之列，因此当前处境相同。"我能够想像，德中两国在政府间磋商中将释放出一个共同讯号，但是这不会是对美国作出威胁，而是共同表态支持自由贸易。"

目前，大约有5000余家德国企业在中国开展业务。自2016年起，中国成为了德国最大贸易伙伴，2017年双边贸易额高达1869亿欧元。林哈德指出，德中两国同时也处于一场体制竞赛中，中国的国家资本主义对垒德国的自由市场经济，"这会不断产生问题，本次政府间磋商也会谈到这些问题。"

人权话题依然有

除了经贸，政府间磋商也提及了一些"敏感议题"。默克尔在联合新闻发布会上说，磋商内容包括人权、非政府组织在华工作环境等问题，"德中合作让我们也能够就争议话题展开讨论。"

德国政府人权专员科夫勒(Bärbel Kofler)则在周一早间接受媒体采访时批评中国的人权状况恶化，"人权律师、记者等的处境尤为艰难。"

李克强则在新闻发布会上反驳称，中国人权状况已经有“明显改善”，中方将继续推进这一趋势。同时他也强调，中德双方将继续就人权问题展开平等对话，

文山/达扬/（路透社、德新社）