 中德总理柏林会谈 美国总统隔岸叫骂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中德总理柏林会谈 美国总统隔岸叫骂

特朗普总统的贸易保护主义行径，既惹恼了中国人，也惹恼了德国人。在这种背景下，中国与德国或者欧洲，是否会展开更加紧密的合作？正在柏林举行的第五次德中政府间磋商会议，也许会给出一个答案。

Deutschland 5. deutsch-chinesische Regierungskonsultationen (Reuters/F. Bensch)

德中代表团在柏林举行政府间磋商会议

(德国之声中文网) 由默克尔与李克强分别领衔的两国政府代表团，周一开始在柏林磋商。今年的会议上，特朗普的贸易保护行径很可能是一个重要话题。此外，德国经济界则希望，在华德国企业能够获得更为公正的市场准入条件。

周一下午，默克尔与李克强召开联合新闻发布会，强调全球自由贸易的重要性。默克尔说，中美两国相互加征关税，对德国企业也造成冲击；德中双方形成共识，恪守世贸组织的规则。她强调，国际贸易顺畅运转符合德国利益，并指出欧美贸易中也存在摩擦。默克尔同时也指出，德中两国之间的市场准入机制不平等问题依然是双方磋商的话题，她对中国宣布进一步开放金融市场、合资企业解除股比限制等举措表示欢迎。李克强则在发布会上表示，自由贸易对全球经济复苏至关重要。

德中两国政府在会议上还签署了22份协议及意向声明，其中包括就无人驾驶技术展开合作。

而在政府磋商会议之外，随行的两国企业界代表也签署多份经济合作协议。其中包括来自中国的宁德时代新能源科技有限公司(CATL)在德国中部图林根州投资兴建电动汽车电池工厂的协议。按照合同，宁德时代将投入数亿欧元的资金，长期将创造近千个就业岗位。德国宝马汽车集团也与宁德时代签署了合同，未来将从图林根电池工厂采购价值15亿欧元的电池。

Deutschland 5. deutsch-chinesische Regierungskonsultationen (Reuters/H. Hanschke)

李克强与默克尔参加第五轮中德政府磋商会议

特朗普再次指责欧洲

几天前，中美两国间的贸易冲突骤然升级，双方开始互征惩罚性关税。美国也对欧盟部分商品加征惩罚性关税。包括德国政府在内，许多政界、商界人士都担心这场冲突会演变成全球性的贸易战。

就在德中政府间磋商会议进行的同时，美国总统特朗普再次通过推特抨击欧盟，指责后者国防开支不达标，只承担了北约的极少部分经费，与此同时却对美国维持着1.51亿美元的贸易顺差，还对美国商品设置超高壁垒。

而在面对中国时，特朗普的矛头则不仅仅是针对贸易失衡，而更是针对中国的高科技产业政策。美国指责中国窃取知识产权、强迫外企"以技术换市场"。美国上周开始对中国的科技产品加征关税；作为报复，中国则对美国的农产品加征关税，这一措施被认为是针对特朗普的选民群体。

Hubert Lienhard Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft Archiv 2012 (picture-alliance/dpa/M. Murat)

德国亚太经济委员会主席林哈德(Hubert Lienhard)

德国商界很担心

德国经济界则尤其担心，中美贸易冲突也会波及德国汽车业。宝马、戴姆勒等德国车企，其供应链分布全球，其在中国的生产线，往往也需要美国工厂提供上游产品，而中国的反制措施也包括对美国进口汽车配件加征关税。宝马公司已经因此在中国市场提价，但同时也宣布在中国加大产能。德国亚太经济委员会(APA)主席林哈德(Hubert Lienhard)在接受德新社采访时说："我们必须很小心地确保不被卷入到这场只有输家的冲突中去。"他强调，德国与中国都属于全球最大的出口型经济体之列，因此当前处境相同。"我能够想像，德中两国在政府间磋商中将释放出一个共同讯号，但是这不会是对美国作出威胁，而是共同表态支持自由贸易。"

DW.COM

周一，德中政府间磋商会议在柏林举行。德国经济界人士借此向中国喊话，要求其进一步开放市场，并且平等对待本国以及外国企业。人权组织则对德中关系日益侧重经贸表示担忧。 (08.07.2018)

美欧、美中贸易战当前，欧洲人是不是应该顺势接过中国人递来的橄榄枝？一些德语报刊认为，万万不可有这种幼稚的想法；还有评论认为，只要欧洲能团结，亲近一下中国其实也无妨。更有别出心裁的观点认为，欧洲人可以拿中国人的示爱去引起美国的嫉妒。 (09.07.2018)

在周末召开的中国与中东欧合作峰会上，中国总理李克强表示，北京加强与东欧国家的合作，并不是要分裂欧洲。同时，他还许诺中国将进一步开放本土市场。 (08.07.2018)

目前，大约有5000余家德国企业在中国开展业务。自2016年起，中国成为了德国最大贸易伙伴，2017年双边贸易额高达1869亿欧元。林哈德指出，德中两国同时也处于一场体制竞赛中，中国的国家资本主义对垒德国的自由市场经济，"这会不断产生问题，本次政府间磋商也会谈到这些问题。"

人权话题依然有

除了经贸，政府间磋商也提及了一些"敏感议题"。默克尔在联合新闻发布会上说，磋商内容包括人权、非政府组织在华工作环境等问题，"德中合作让我们也能够就争议话题展开讨论。"

德国政府人权专员科夫勒(Bärbel Kofler)则在周一早间接受媒体采访时批评中国的人权状况恶化，"人权律师、记者等的处境尤为艰难。"

李克强则在新闻发布会上反驳称，中国人权状况已经有“明显改善”，中方将继续推进这一趋势。同时他也强调，中德双方将继续就人权问题展开平等对话，

文山/达扬/（路透社、德新社）

相关内容

Symbolbild Deutschland China Flaggen

德国经济界呼吁中国开放市场、平等对待 08.07.2018

周一，德中政府间磋商会议在柏林举行。德国经济界人士借此向中国喊话，要求其进一步开放市场，并且平等对待本国以及外国企业。人权组织则对德中关系日益侧重经贸表示担忧。

Deutschland 5. deutsch-chinesische Regierungskonsultationen

德语媒体：爱恨情仇 皆是算计 09.07.2018

美欧、美中贸易战当前，欧洲人是不是应该顺势接过中国人递来的橄榄枝？一些德语报刊认为，万万不可有这种幼稚的想法；还有评论认为，只要欧洲能团结，亲近一下中国其实也无妨。更有别出心裁的观点认为，欧洲人可以拿中国人的示爱去引起美国的嫉妒。

Peking Angela Dorothea bei Li Keqiang

德中政府第5次磋商：靠拢但不热络 05.07.2018

中国国务院总理李克强与德国总理默克尔即将进行德中政府磋商，柏林墨卡托中国研究中心副总裁胡谧空（Mikko Huotari）指出，从种种迹象来看，德中两国逐渐靠拢，但关系实在说不上热络。

长平观察

Li Wenzu (picture-alliance/epa/H. H. Young)

长平观察：“709”之后，人民更愿意装睡

值“709”人权律师大抓捕案三周年之际，时评人长平认为，当局无情撕破法律的面纱之后，恐惧之下的民众仍然愿意自欺欺人。 