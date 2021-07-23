中广核：台山核电站1号机组燃料破损 停机检修

（德国之声中文网）中广核集团网站周五（7月30日）发布公告，广东台山核电厂1号机组运行期间出现少量燃料破损，因此决定停机检修，查找燃料破损原因及更换破损燃料。

虽然“出现少量燃料破损”，公告强调，但仍在技术规范允许范围内，机组可以继续稳定运行。该通报还解释道：“考虑到1号机组是全球首堆，刚投入运行不久，经中法双方技术人员充分沟通，台山核电厂根据核安全法规和核电厂运行规程，坚持安全第一、保守决策，决定对1号机组进行停机检修。”

台山核电合营公司法国电力集团（Électricité de France, EDF）也发表声明表示，台山核电合营公司的决定与EDF在法国管理核电事宜的程序一致。

台山核电站邻近香港

美媒率先披露

上个月，美国媒体CNN关于中国广东台山核电厂出现核泄漏的报导引发外界高度关注。中国国家核安全局负责人也承认少量核燃棒涂层出现问题，但该核电厂没有停止运营。该安全局当时表示，监测到台山核电厂1号机组一回路放射性水平增高，但仍在允许稳定运行的范围内，核电厂运行安全有保障，并强调这跟放射性泄漏事故是“完全不同的两回事”。

法国电力集团上周表示，如果类似燃料棒密封的问题发生在法国，它将暂时停止运营这个核反应堆。该集团称，这样做的目的是准确评估事态并阻断其恶性发展。

台山核电项目是中法合资的大型核电站，其中中广核集团占比70%，法国电集团的股份为30%。后者旗下的法马通公司提供技术支援。该核电厂于2009年12月宣布竣工，一号和二号机组分别在2018年和2019年开始商运。

台山核电厂燃料棒问题被曝光，是因为它的大股东中广核上了美国制裁的“实体清单”，而在美国有业务的法马通只有在美国政府批准后，才能向台山提供进一步的技术。CNN上个月在报道中透露，法马通公司因台山“紧急的放射性威胁”，向美国求救，分享技术援助。但是美国政府评估后认定核电站未达“危机水平”，并表示已与法国政府及专家讨论情况，亦与中国政府接触。

(综合报道）

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