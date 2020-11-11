中巴经济走廊项目为什么要修建围栏?

（德国之声中文网）据巴基斯坦《新闻报》报道，瓜达尔市的围栏项目上周在国家军队和省政府的监督下开始启动。瓜达尔港务局主席卡沙尼（Naseer Khan Kashani）告诉该报记者，围栏项目将改变港口城市的安全局势。

巴基斯坦俾路支省政府计划将瓜达尔市24平方公里的土地围起来。这里是500亿美元的中巴经济走廊项目的中心。据当地媒体报道，围栏保护的地盘将只留两个入口，并将安装500多个监控摄像头。

修建围栏的主要目的是保护中资项目免受反对中巴经济走廊的俾路支分裂分子的干扰。许多政治人士认为，修建围栏将迫使当地人搬离这个具有战略意义的城市。

中国在2015年宣布启动中巴经济走廊项目，以扩大其在巴基斯坦以及整个中亚和南亚地区的经贸关系和影响力。中巴经济走廊将把巴基斯坦南部阿拉伯海的瓜达尔港与中国西部的新疆地区连接起来。它还包括修建公路、铁路和石油管道的计划，以加强发中国和中东地区的联系。

巴基斯坦正挣扎于一场严重的经济危机。专家们认为，中巴经济走廊项目能够给改革增添急需的经济活动。

中国一带一路项目引发抗议

尽管巴基斯坦政府在这里启动了几个发展项目，俾路支省仍然是巴基斯坦最贫穷和人口最少的省份。数十年来，反叛组织在该省发动分裂主义叛乱，控诉首都伊斯兰堡和富裕的旁遮普省剥削他们的资源。2005年巴基斯坦政府在该省发动了军事镇压行动。有报告称，军方及其情报机构在该省犯下了严重侵犯人权的罪行。

具有战略意义的瓜达尔港靠近霍尔木兹海峡。俾路支民族主义者担心，中国人不仅觊觎该省的自然资源，而且还将进一步利用瓜达尔港。事实上，中国方面已经参与该港口的建设。

武装叛乱分子持续反抗。2018年11月，俾路支分裂分子袭击了中国驻巴基斯坦南部城市卡拉奇市的领事馆。今年初，4名来自俾路支解放军(BLA)的持枪者袭击了巴基斯坦证交所大楼，造成至少3人死亡，包括2名保安和1名警察。4名袭击者也被当场击毙。

中巴经济走廊将连接巴基斯坦南部的瓜达尔港和中国西部新疆地区

围栏项目被认为侵犯人权

巴基斯坦官员表示，瓜达尔围栏是智能港口城市项目的一部分。该项目的目标是将该市改造成一个拥有工业区、贸易中心和住宅区的现代化城镇。当局认为，如果不能保证城市安全，这些目标都无法实现。

负责围栏建设的国防生产部长贾拉勒（Zubaida Jalal）否认了瓜达尔围栏是为了讨好中国的说法。她告诉德国之声记者说，"这是出于安全考虑，它将为当地人提供安全保障"。

一位要求匿名的瓜达尔官员告诉德国之声记者，围栏已经开始在该市的Pishokan地区修建。"它将在几个月内完成。它将像一个封闭的社区。"

政府关于确保城市安全的说法未能说服俾路支民族主义者，他们担心围栏项目将迫使当地人搬迁，导致该市的人口结构发生改变。

俾路支省前首席部长马克里（Abdul Malik）告诉德国之声记者说， "他们试图以安全的名义迁移当地人口。我们将和其他正当一起进行抵制。"

巴基斯坦人民党的反对派领导人扎法尔（Rahim Zafar）称瓜达尔围栏项目是对人权的侵犯。"它将阻碍人们的行动自由，也是非法和违宪的。围栏将增加当地居民对伊斯兰堡的不满情绪，"他告诉德国之声记者说。

反对围栏项目的人是外国特务？

亲政府的安全分析人士认为，瓜达尔的围栏项目对于确保该地区的发展是必要的。退役军官和国防专家阿万（Ijaz Awan）说，反对瓜达尔围栏项目的人是外国特务。

阿万对德国之声记者说，"他们为什么反对？在此之前，中国人和巴基斯坦安全部队在俾路支省遭到袭击。我们有权利保护本市免受那些不希望国家进步的人们的攻击。"

阿万说， "他们反对所有的发展项目。围栏项目将会进行下去并得以完成。"

然而，独立分析人士表示，围栏项目将适得其反，很可能让当地居民更加离心离德。拉合尔的政治分析家贾恩（Ammar Ali Jan）告诉德国之声记者说， "它（围栏）是种族隔离的遗产，将损害这个国家。"

来自瓜达尔的国会议员布塔尼（Mohammad Aslam Bhootani）上周抨击了政府修建围栏的决定。他对当地媒体说："瓜达尔的人民将认为自己被中巴经济走廊疏远了。"他敦促当局重新考虑他们的决定。

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