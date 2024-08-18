中巴经济走廊为何在巴基斯坦引发大规模抗议活动？

分析人士称，近期发生在巴基斯坦俾路支省的大规模抗议活动体现了当地民众日益高涨的不满情绪。

（德国之声中文网）由中国资助，位于巴基斯坦俾路支省重要港口瓜达尔市的全新国际机场即将落成。另据中文媒体6月报道，该机场将于今年年内竣工移交。

新机场是数十亿美元的中巴经济走廊（CPEC）项目的一部分，而中巴经济走廊又是中国“一带一路”倡议的重要组成部分。

尽管瓜达尔新国际机场的落成有助于改善当地的基础设施条件、带动经济增长，但却遭到当地主要族裔俾路支族人的反对。

近期，俾路支省的俾路支族的民众发起了大规模示威活动，抗议巴基斯坦政府不公平地开发利用其自然资源。

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俾路支省爆发大规模抗议活动

俾路支省团结委员会(The Baloch Yakjehti Committee)是一个为俾路支人争取政治和社会经济权利的民权组织。

该委员会领导人马朗·俾路支（Mahrang Baloch）在接受德国之声采访时表示，委员会正在组织“一场反对俾路支人种族灭绝的运动”，并指控巴基斯坦当局实施了成千上万次强迫失踪和法外杀戮。

“马克兰（Makran）沿海地区的强迫失踪和强迫迁移情况非常严重”，俾路支说道，“中国和其他国家的投资方在掠夺我们的资源，却没有为当地民众带来任何利益。”

巴基斯坦军方称俾路支省团结委员会是恐怖分子和黑手党的“代理人”。巴基斯坦军方媒体部门负责人艾哈迈德·谢里夫·乔杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）上周对记者说，“俾路支省团结委员会接受了外国势力的资助，煽动民众引发骚乱，通过投掷石块、破坏公物和提出不合理的要求来挑战政府权威。”

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瓜达尔是中巴经济走廊的重要枢纽

中巴经济走廊项目于2015年启动，旨在扩大中国在巴基斯坦、中亚和南亚地区的贸易联系和影响力。该项目背后的理念是，中国可从新疆经该走廊到巴基斯坦的瓜达尔港，大大缩短了通达印度洋的运输距离和时间，而且可以避开有争议的马六甲海峡咽喉——马来西亚和苏门答腊岛之间连接印度洋和太平洋的狭窄水道。

与此同时，巴基斯坦也将从这条由中国资助的长达2000公里的走廊中受益，促进当地贸易、基础设施和工业的发展。

瓜达尔原本是一个不起眼的小渔村，却因地处要道——紧邻伊朗边境、靠近霍尔木兹海峡，成为中巴走廊的各大项目和地区互联互通的重要枢纽，在中巴走廊项目中发挥着关键作用。

瓜达尔深海港于2007年竣工，2013年移交给一家中国运营公司。在最初构想的蓝图中，瓜达尔将成为中巴经济走廊的核心，被纳入一个新的经济特区，发展成一个繁华的港口城市。

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俾路支省安全形势堪忧

尽管如此，瓜达尔所在的俾路支省仍是巴基斯坦最贫穷、人口最稀少的省份。

几十年来，俾路支分裂主义势力在当地发动了数起叛乱，反对伊斯兰堡和更富裕的旁遮普（Punjab）省剥削性地开采当地的自然资源。另一面，他们又受到巴基斯坦军方的残酷镇压和人权侵犯行为。

根据南亚恐怖主义门户网站的数据显示：今年前七个月，俾路支省就发生了248起暴力袭击事件。

近年来，从事“中巴经济走廊”和其他项目的中国人也成为暴力袭击的目标。如去年8月，俾路支反叛分子在瓜达尔用路边炸弹伏击了载有23名中国工程师的车队，虽未造成人员伤亡，但该省的安全状况依旧令人担忧。

巴基斯坦国防分析师卡玛尔·奇玛（Qamar Cheema）对德国之声表示，“考虑到北京的巨大投入，巴基斯坦政府必须采取行动控制局面，实现和平稳定。”

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俾路支人不满情绪加剧

分析人士称，近期发生在俾路支省的大规模抗议活动体现了当地民众日益高涨的不满情绪。

“中国并未充分考虑到瓜达尔俾路支人和巴基斯坦政府之间的紧张关系”，政治分析人士马利克·西拉杰·阿克巴尔（Malik Siraj Akbar）对德国之声表示，“因此，中国卷入了俾路支人与伊斯兰堡之间的冲突。”

记者基亚·俾路支（Kiyya Baloch）向德国之声透露，综合他对俾路支省进行的广泛报道，指出最近的俾路支省团结委员会组织的抗议活动多为反对北京和伊斯兰堡对瓜达尔的政策。他还提到，“中方曾承诺将瓜达尔打造成中国深圳、香港或迪拜，但中巴走廊已启动十年，至今仍未兑现。”

此外，大批女性也加入到近期的抗议活动中来。俾路支解释道，“从未有过如此多的女性走上街头争取权利，这不仅在俾路支省，在整个巴基斯坦都很罕见。”

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