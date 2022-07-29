中巴经济走廊：为什么印度反对其它国家参与？

（德国之声中文网）上个月，中国和巴基斯坦邀请感兴趣的第三国加入中巴经济走廊（CPEC）相关的项目，引发印度不满。新德里方面批评此举是“非法”且“不可接受的”。

长期以来，印度一直对中巴经济走廊不满，因为它经过巴方控制的克什米尔地区，这在新德里政府看来是被伊斯兰堡“非法占领”的印度领土。

印度外交部发表声明表示：“我们看到有关鼓励第三国参与所谓中巴经济走廊项目的报道。任何一方采取的任何此类行为都直接侵犯了印度的主权和领土完整。”

尽管如此，不管是北京还是伊斯兰堡似乎都希望继续推进中巴经济走廊的扩大计划。近日，中国外长王毅表示支持将项目扩展到阿富汗。

中巴经济走廊的形象管理？

新德里的分析人士认为，最近的一些动向显示，中国和巴基斯坦在努力向外界展示，中巴经济走廊已经取得成功并且正在继续扩展，以促进地区的稳定与繁荣。

印度智库“观察家研究基金会”（Observer Research Foundation）安全、战略与技术中心主任拉贾戈帕兰（Rajeswari Pillai Rajagopalan）表示，北京和伊斯兰堡试图为中巴经济走廊营造一种成功的氛围，尽管该倡议正受到诸多问题的困扰。

中巴经济走廊地图

这其中包括有关项目经济可行性的顾虑，以及日益增加的安全担忧——尤其是在西南部的俾路支省。

中巴经济走廊总投资规模超过650亿美元，是中国“一带一路”倡议的一个组成部分。自从2013年启动以来，中国已经向巴基斯坦的交通、能源和基础设施领域投注了巨额资金。两国宣称双边友谊“风雨无阻“。

根据国际货币基金组织的统计，巴基斯坦目前在中国那里欠有超过180亿美元的债务。

中国和巴基斯坦希望得到什么？

拉贾戈帕兰认为，通过将中巴经济走廊扩展到阿富汗，北京希望在这个饱受战争摧残的地区获得更多影响力，这也是中国最重要的目标之一。

而对于巴基斯坦来说，此举无非是一次审慎的政治战略算计。这位专家指出：“阿富汗塔利班是一个亲巴基斯坦的政府，但是除此之外我看不到（这一举措）对巴基斯坦来说有任何实质性的意义。不过，鉴于该国不断地经历各种社会、政治和经济危机，确保中国站在自己这一边是符合其利益的。”

这也不是中巴两国第一次邀请第三国加入中巴经济走廊项目了，此前沙特阿拉伯和阿联酋也收到过类似的邀请，不过后来相关的项目并没有什么实质的进展。

中巴经济走廊的合法性

印度尼赫鲁大学的政治学者夏尔马（Sarral Sharma）指出，其实在过去，当伊斯兰堡提出邀请第三国加入投资的时候，北京是“有一点不情愿”的。“但是看到巴基斯坦的经济状况，尤其是负债情况之后，中国现在也愿意邀请第三方加入了。”

这位专家指出，任何第三方的加入都会进一步加强中巴经济走廊这个倡议的合法性，尽管这会损伤相关国家和印度之间的关系。

“印度的立场是很明确的，这是一个非法的项目，因为该走廊经过了被占领的印度领土”，夏尔马说，“新德里政府已经表示，如果第三国在任何被占领土上进行投资，都会对其与印度之间的双边关系造成直接影响。”

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