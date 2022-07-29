中巴经济走廊：为什么印度反对其它国家参与？

（德国之声中文网）上个月，中国和巴基斯坦邀请感兴趣的第三国加入中巴经济走廊（CPEC）相关的项目，引发印度不满。新德里方面批评此举是“非法”且“不可接受的”。
长期以来，印度一直对中巴经济走廊不满，因为它经过巴方控制的克什米尔地区，这在新德里政府看来是被伊斯兰堡“非法占领”的印度领土。
印度外交部发表声明表示：“我们看到有关鼓励第三国参与所谓中巴经济走廊项目的报道。任何一方采取的任何此类行为都直接侵犯了印度的主权和领土完整。”
尽管如此，不管是北京还是伊斯兰堡似乎都希望继续推进中巴经济走廊的扩大计划。近日，中国外长王毅表示支持将项目扩展到阿富汗。
中巴经济走廊的形象管理？
新德里的分析人士认为，最近的一些动向显示，中国和巴基斯坦在努力向外界展示，中巴经济走廊已经取得成功并且正在继续扩展，以促进地区的稳定与繁荣。
印度智库“观察家研究基金会”（Observer Research Foundation）安全、战略与技术中心主任拉贾戈帕兰（Rajeswari Pillai Rajagopalan）表示，北京和伊斯兰堡试图为中巴经济走廊营造一种成功的氛围，尽管该倡议正受到诸多问题的困扰。
中巴经济走廊地图
这其中包括有关项目经济可行性的顾虑，以及日益增加的安全担忧——尤其是在西南部的俾路支省。
中巴经济走廊总投资规模超过650亿美元，是中国“一带一路”倡议的一个组成部分。自从2013年启动以来，中国已经向巴基斯坦的交通、能源和基础设施领域投注了巨额资金。两国宣称双边友谊“风雨无阻“。
根据国际货币基金组织的统计，巴基斯坦目前在中国那里欠有超过180亿美元的债务。
中国和巴基斯坦希望得到什么？
拉贾戈帕兰认为，通过将中巴经济走廊扩展到阿富汗，北京希望在这个饱受战争摧残的地区获得更多影响力，这也是中国最重要的目标之一。
而对于巴基斯坦来说，此举无非是一次审慎的政治战略算计。这位专家指出：“阿富汗塔利班是一个亲巴基斯坦的政府，但是除此之外我看不到（这一举措）对巴基斯坦来说有任何实质性的意义。不过，鉴于该国不断地经历各种社会、政治和经济危机，确保中国站在自己这一边是符合其利益的。”
这也不是中巴两国第一次邀请第三国加入中巴经济走廊项目了，此前沙特阿拉伯和阿联酋也收到过类似的邀请，不过后来相关的项目并没有什么实质的进展。
中巴经济走廊的合法性
印度尼赫鲁大学的政治学者夏尔马（Sarral Sharma）指出，其实在过去，当伊斯兰堡提出邀请第三国加入投资的时候，北京是“有一点不情愿”的。“但是看到巴基斯坦的经济状况，尤其是负债情况之后，中国现在也愿意邀请第三方加入了。”
这位专家指出，任何第三方的加入都会进一步加强中巴经济走廊这个倡议的合法性，尽管这会损伤相关国家和印度之间的关系。
“印度的立场是很明确的，这是一个非法的项目，因为该走廊经过了被占领的印度领土”，夏尔马说，“新德里政府已经表示，如果第三国在任何被占领土上进行投资，都会对其与印度之间的双边关系造成直接影响。”
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印巴敌对，克什米尔代价高昂
克什米尔争端激化
莫迪领导的新德里政府8月5日向国会提出动议，要求废除查谟和克什米尔邦的自治特权。在此之前，这两个地区的政治人物就已经遭到软禁，网络和电话通讯都被切断。这被看作是近70年来，印度政府在改变地区特殊地位的问题上所采取的最为激烈的手段。伊斯兰堡随后宣布，将驱逐印度大使，并中止与印度的贸易。
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印巴外长 纷纷匆忙访华
在印巴围绕克什米尔的争端显著升级后，两国外长在一周内先后访华。巴基斯坦外长库雷先期赶到北京，希望在克什米尔问题上得到中方的支持。印度外长苏杰生也于8月11日开始访华，他在中南海得到中国国家副主席王岐山的接见。
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巴基斯坦击落印度战斗机
2月27日，巴基斯坦军方称，在有争议的克什米尔地区击落两架印度战斗机。巴军方一名发言人称，这两架印度战机师在进入巴基斯坦领空后被击落的。这是这两个核国家首次相互发动空袭。
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印度轰炸巴境内目标
巴基斯坦军方发布了这张照片，上面显示此前一天印度战机对巴境内目标发动空袭，这是两国1971年战争以来的首次。印度则称，该空袭是对新近印度驻查谟和克什米尔军队遭自杀式袭击的回应。巴方称，印度战机对巴境内的空袭并未造成伤亡。
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暴力不止
2月14日，至少41名印度准军事力量成员在印控克什米尔首府附近的一次自杀式炸弹袭击中丧生。位于巴基斯坦境内的伊斯兰极端组织“穆哈默德军”宣称对此负责。这是自1989年克什米尔地区发生叛乱以来，对印度安全力量最严重的袭击。双方紧张关系加剧，并引发对这两个国家可能发生武装冲突的担忧。
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持久的冲突与惨痛的代价
自1989年以来，穆斯林叛乱分子在印控克什米尔地区与印度安全力量作战。该地区有1200万人口，其中七成是穆斯林。自1947年度立以来，印巴之间的三次战争中有两次是围绕克什米尔。双方均宣称对整个克什米尔拥有主权，但都实际控制部分地区。
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印度打击反叛武装
2016年10月，印度安全力量对克什米尔武装反叛力量发动攻势，包围苏平（Shopian）地区至少20个村庄。新德里指责伊斯兰堡支持越过印巴“控制线”袭击印度准军事力量的武装分子。
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一名克什米尔分离人士之死
2016年7月，一名年轻的分离主义领袖布尔汗·瓦尼（Burhan Wani）遇害后，印控克什米尔地区的安全局势恶化。从那之后，反对印度控制的抗议以及分离主义者与安全力量之间的冲突已导致数百人丧生。
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乌里袭击事件
2016年9月，伊斯兰武装分子在印控克什米尔杀死至少17名印度士兵，另有30名印度士兵受伤。印度军方称，反叛力量从巴基斯坦渗透入印控克什米尔，初步调查显示武装分子属于巴境内的“穆罕默德军”，后者已在克什米尔活跃了十年有余。
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侵犯人权
显示印度安全力量侵犯人权的视频流传开后，印度当局禁止了克什米尔的多个社交媒体网站。其中一则视频显示一名克什米尔抗议者被印度一辆军车当作人肉盾牌，视频在社交媒体上引发愤怒浪潮。
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克什米尔非军事化
支持克什米尔独立者希望巴基斯坦和印度能让克什米尔人自己决定未来。查谟与克什米尔自由阵线主席吉拉尼（Toqeer Gilani）向德国之声表示：“是时候让印巴宣布撤军时间表并举行国际监督下的公投了。”
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分离无望
但大多数克什米尔问题观察家认为，这在近期内不会发生。他们表示，尽管印度严格执行以克什米尔的武装分子和分离分子为目标的战略，并部分取得成效，但新德里迟早需要对这场危机找到政治解决途径。他们说，克什米尔想要分离，没有机会。
作者: Shamil Shams