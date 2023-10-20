中巴欲深化合作 印度重申反对“一带一路”

（德国之声中文网）中国外交部引述习近平称，中国愿与巴基斯坦深化互利合作，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。双方要以今年中巴经济走廊建设10周年为契机，打造其“升级版”，加强产业园区、农业矿业、新能源等领域合作。他同时也表示，希望巴方保障在巴中国机构、人员安全。

中国是巴基斯坦主要盟友及投资者，但近年来，分离主义分子及伊斯兰武装分子都曾袭击中国项目，杀害中国工作人员。俾路支省的分离主义叛乱分子指责中国无视警告与巴基斯坦政府达成协议。

卡卡尔周三曾表示，巴基斯坦已在中巴经济走廊（CPEC）框架下完成了总价值达250亿美元的50多个项目。CPEC是中国“一带一路”倡议的旗舰项目，投资规模超过650亿元，用于建设道路、铁路和其他基础建设。

习近平对卡卡尔表示：“中方愿同巴方加强在联合国、上海合作组织框架内协作，促进地区团结合作，维护发展中国家正当利益。”

印度周四则重申反对中国的“一带一路”倡议。《印度时报》引述印度外交部称，中国的一带一路倡议“缺乏对新德里主权和领土完整的尊重”。由于“一带一路”项目中的中巴经济走廊途经巴基斯坦控制的克什米尔，印度一直严厉批评该倡议。印度和巴基斯坦分别控制克什米尔部分地区，却又都宣称拥有其全部领土。

印度外交部发言人巴奇（Arindam Bagchi）表示，对于“一带一路”项目，特别是该项目“缺乏对我国主权和领土完整性的尊重”，印度的一贯立场众所周知。

据《印度时报》报道，巴奇在例行记者会上还提到，有别于以往，印度并未收到本届“一带一路”峰会的与会邀请。

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



塔利班政府希望正式加入“一带一路”

值得关注的是，阿富汗代理商务部长阿齐兹（Haji Nooruddin Azizi）周四表示，塔利班政府希望正式加入中国国家主席习近平提出的庞大的 “一带一路”基础设施倡议，并将派遣一个技术团队前往中国进行谈判。

自塔利班于2021年接管阿富汗以来，北京一直在寻求发展与塔利班政府的关系。上月，中国成为塔利班掌权后第一个任命驻喀布尔大使的国家。

阿齐兹在“一带一路”论坛结束隔日对路透社表示：“我们请求中国允许我们成为中巴经济走廊和‘一带一路’倡议的一部分，今天正在讨论技术问题。”

他表示，阿富汗政府将向中国派遣一个技术团队，以便 “更好地了解”阻碍阿富汗加入“一带一路”倡议的问题。但他并未详细说明有哪些问题阻碍阿富汗加入该倡议。

阿富汗可以为中国提供大量丰富矿产资源。一些中国公司已经在当地开展业务，包括中国冶金集团有限公司（MCC）。该公司已与塔利班政府以及前西方支持的政府就潜在的巨大铜矿计划举行会谈。

阿齐兹表示：“中国在全世界都有投资，也应该在阿富汗进行投资……我们拥有他们所需的一切，例如锂、铜和铁。阿富汗如今比以往任何时候都更适合投资。”

但阿富汗的安全局势是令投资者担忧的问题。在被问及如何应对安全挑战时，阿齐兹强调安全是塔利班政府的首要任务。他补充说，经过20年的战争，外国军队撤出，塔利班接管了政权，意味着该国更多地区是安全的。“现在可以前往以前无法前往的省份，那里有工业、农业和矿山......安全可以得到保障。”

红其拉甫口岸将全年开放

巴基斯坦总理卡卡尔周五在“一带一路”论坛活动上表示，中巴之间的主要陆路贸易通道红其拉甫口岸将改为全年开放。

卡卡尔说：“根据我在访问期间在北京达成的共识，我们红其拉甫口岸的陆地边界将转变为全天候模式。”他补充说，他们希望升级海关和其他物流服务，以促进贸易和人员流动。

红其拉甫口岸连接吉尔吉特-巴尔蒂斯坦和中国新疆地区，2020年新冠疫情爆发后关闭，于今年４月重新开放。

红其拉甫山口海拔超过4600米，是全球最高的国际边界。由于天候恶劣，该口岸会在冬季期间关闭。

（综合报道）

“一带一路”在欧洲遭遇困境 说好的高铁改慢车

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。