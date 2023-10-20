中巴欲深化合作 印度重申反对“一带一路”

中国国家主席习近平周四与巴基斯坦总理卡卡尔会晤时表示，中国愿与巴基斯坦深化互利合作，同时也呼吁巴基斯坦保证中方人员安全。印度则批评中巴经济走廊项目缺乏对印度主权及领土完整性的尊重。与此同时，塔利班政府表示希望正式成为中巴经济走廊及“一带一路”的一部分。
（德国之声中文网）中国外交部引述习近平称，中国愿与巴基斯坦深化互利合作，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。双方要以今年中巴经济走廊建设10周年为契机，打造其“升级版”，加强产业园区、农业矿业、新能源等领域合作。他同时也表示，希望巴方保障在巴中国机构、人员安全。
中国是巴基斯坦主要盟友及投资者，但近年来，分离主义分子及伊斯兰武装分子都曾袭击中国项目，杀害中国工作人员。俾路支省的分离主义叛乱分子指责中国无视警告与巴基斯坦政府达成协议。
卡卡尔周三曾表示，巴基斯坦已在中巴经济走廊（CPEC）框架下完成了总价值达250亿美元的50多个项目。CPEC是中国“一带一路”倡议的旗舰项目，投资规模超过650亿元，用于建设道路、铁路和其他基础建设。
习近平对卡卡尔表示：“中方愿同巴方加强在联合国、上海合作组织框架内协作，促进地区团结合作，维护发展中国家正当利益。”
印度周四则重申反对中国的“一带一路”倡议。《印度时报》引述印度外交部称，中国的一带一路倡议“缺乏对新德里主权和领土完整的尊重”。由于“一带一路”项目中的中巴经济走廊途经巴基斯坦控制的克什米尔，印度一直严厉批评该倡议。印度和巴基斯坦分别控制克什米尔部分地区，却又都宣称拥有其全部领土。
印度外交部发言人巴奇（Arindam Bagchi）表示，对于“一带一路”项目，特别是该项目“缺乏对我国主权和领土完整性的尊重”，印度的一贯立场众所周知。
据《印度时报》报道，巴奇在例行记者会上还提到，有别于以往，印度并未收到本届“一带一路”峰会的与会邀请。
值得关注的是，阿富汗代理商务部长阿齐兹（Haji Nooruddin Azizi）周四表示，塔利班政府希望正式加入中国国家主席习近平提出的庞大的 “一带一路”基础设施倡议，并将派遣一个技术团队前往中国进行谈判。
自塔利班于2021年接管阿富汗以来，北京一直在寻求发展与塔利班政府的关系。上月，中国成为塔利班掌权后第一个任命驻喀布尔大使的国家。
阿齐兹在“一带一路”论坛结束隔日对路透社表示：“我们请求中国允许我们成为中巴经济走廊和‘一带一路’倡议的一部分，今天正在讨论技术问题。”
他表示，阿富汗政府将向中国派遣一个技术团队，以便 “更好地了解”阻碍阿富汗加入“一带一路”倡议的问题。但他并未详细说明有哪些问题阻碍阿富汗加入该倡议。
阿富汗可以为中国提供大量丰富矿产资源。一些中国公司已经在当地开展业务，包括中国冶金集团有限公司（MCC）。该公司已与塔利班政府以及前西方支持的政府就潜在的巨大铜矿计划举行会谈。
阿齐兹表示：“中国在全世界都有投资，也应该在阿富汗进行投资……我们拥有他们所需的一切，例如锂、铜和铁。阿富汗如今比以往任何时候都更适合投资。”
但阿富汗的安全局势是令投资者担忧的问题。在被问及如何应对安全挑战时，阿齐兹强调安全是塔利班政府的首要任务。他补充说，经过20年的战争，外国军队撤出，塔利班接管了政权，意味着该国更多地区是安全的。“现在可以前往以前无法前往的省份，那里有工业、农业和矿山......安全可以得到保障。”
巴基斯坦总理卡卡尔周五在“一带一路”论坛活动上表示，中巴之间的主要陆路贸易通道红其拉甫口岸将改为全年开放。
卡卡尔说：“根据我在访问期间在北京达成的共识，我们红其拉甫口岸的陆地边界将转变为全天候模式。”他补充说，他们希望升级海关和其他物流服务，以促进贸易和人员流动。
红其拉甫口岸连接吉尔吉特-巴尔蒂斯坦和中国新疆地区，2020年新冠疫情爆发后关闭，于今年４月重新开放。
红其拉甫山口海拔超过4600米，是全球最高的国际边界。由于天候恶劣，该口岸会在冬季期间关闭。
（综合报道）
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