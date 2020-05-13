中小学全面复课？专家：不用分组也不用戴口罩

（德国之声中文网）尽管疫情仍在继续，但德国四家医学专业协会呼吁立即重新开放所有的学校和幼儿园。这一要求显然同德罗斯滕等德国主流病毒学家的观点背道而驰，因而引起广泛关注。

上述四家机构发表的一份联合声明中称："现有数据显示，十岁以下儿童被传染以及传染他人的比例都非常低。而与此同时，关闭幼儿园和学校给孩子们造成的社会及健康后果却非常严重。"

受疫情影响，三月中旬，全德范围内所有幼儿园和中小学校均被关闭。现在随着局势好转，一些地区虽然在逐步开放幼儿园和小学，但相关设施必须遵守严格的卫生规范以及距离要求。比如在疫情较为严重的北威州，小学和幼儿园的孩童只允许在小班范围内活动，不得同其他班级会合，以便在发生感染的情况下，容易查清传染链条。

联署上述声明的四家医学专业组织分别是：德国医疗卫生协会、德国儿童传染病协会、德国青少年医学协会以及德国儿科医生联合会。上述机构在其联合声明中呼吁："幼儿园和小学必须尽快、无条件地重新开放。"

这些医学专家们认为，既没有必要将孩子们划分成人数很少的班组，也没有必要要求孩子们保持距离或佩戴口罩。"比班级人数更为重要的是，班级人员组成要保持不变，以及避免不同班级的相互混合。"专家们认为，整个班级完全可以恢复正常上课，但前提条件是，课间休息时，不同班级的同学不能混合聚集。

新冠疫情中，孩童是否具有更强的传染性一直存有争议。有关专家在这份声明中指出："大量数据显示，孩童传染新冠病毒的风险并不高。一系列调研和评估展示的画面已经日趋清晰，即和流感传播不同的是，儿童在新冠病毒传播中并不扮演重要角色。"

不过，有关专家们同时也指出，"今后数周和数月内，一旦获得有关新冠病毒的更多信息，就有必要对局势做出重新评估。届时不排除对本建议进行修正的可能性。"

迄今为止，德国各联邦州在幼儿园和小学恢复运营的问题上所采取的策略和上述专家的建议恰恰是相反的：他们更注重小规模班组，以及孩童们相互间保持较大距离。只有萨克森州宣布于本周一全面而有限制地恢复幼儿园和小学校。不过，莱比锡行政法庭上周五做出的一项裁决称，如果家长认为学校不能保障孩子们的安全距离，则有权拒绝送孩子上学。

学校和幼儿园是否恢复运营，决策权属于各联邦州和地方当局，联邦政府可以提出建议，但无权干涉。因而各联邦州在幼儿园和学校恢复运营的问题上，采取的策略也不尽相同。本周一开始，萨克森州的孩子们已经可以像疫情前一样，去幼儿园和小学了，其他联邦州的情况又怎样呢？至少在疫情较为严重的几个联邦州，情况并不乐观：

巴登符腾堡州：六月中旬起，所有中小学生将可以分时段到校上课。幼儿园则将恢复有限运营：同时进入幼儿园的孩子不得超过正常状态下的50%。

巴伐利亚州：特定年级的学生目前已经恢复上课。六月中旬后，全体学生将可以轮流到校上课。幼儿园则仍处于关闭状态，只对家长为医护人员等"重要"职业的孩子提供看护服务。

北威州：儿童和小学生得以逐步重返教育设施。五月中旬起，所有中小学生将可轮流到校上课，预计从九月起，所有幼儿园将恢复"有限度的正常运营。"

三月中旬，全德范围内所有幼儿园和中小学校都被迫关闭。此后的八个星期里，大部分家长们除了居家办公之外，还要承担看护孩子的重任。