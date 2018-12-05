中导问题俄罗斯不让步 北约怎么办？

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）不再排除将出现有关在欧洲进行核军备讨论的可能性。在新年之际接受德新社的一次采访中，这位挪威人表示，若俄罗斯不放弃其SSC-8巡航导弹，大西洋防卫联盟便"别无选择，必须作出反应"。

不过，他不愿猜测这一反应的具体会是怎样的，因为"这只会使本已困难的局面变得更困难"。但他指出，原则上，"北约的反应可以有多种途径"。

斯托尔滕贝格强调，他仍注重于莫斯科对话，但眼下的问题是，俄罗斯违反了旨在放弃中程核导弹的《中导条约》。他称，欧洲目前并没有新型美国巡航导弹，但俄罗斯部署了新型巡航导弹。他指出，SSC-8巡航导弹具备机动性，可装载核弹头，能打击欧洲城市，而若俄罗斯不能重新遵守条约，北约就将面临"一个大问题"。

在北约内部，定于今年2月中旬举行的成员国防长会议被认为有可能成为首次讨论核军备问题的契机。去年12月初，美国向俄罗斯发出为期60天最后通牒，要求其承诺销毁SSC-8。时任美国国务卿蓬佩奥强调指出，如果俄罗斯破坏条约，美国继续留在该条约内便无意义。他称，理论上，美国从2019年2月初起就能启动建造一种新型中程核导系统。

北约秘书长斯托尔滕贝格

走向军备竞赛？

迄今，无迹象显示俄罗斯会作出让步。俄总统普京驳回关于破坏条约的指控，并怀疑美国政府是将指控作为实施本国军备计划的借口。普京此言亦别有所指：美国军方早在抱怨，源于冷战的《中导条约》只限制美国人和俄罗斯人，但未涉及中国这样的上升型的军事强国。

对欧洲而言，这一发展事关重大，因为，随着美国开发出新型武器，有关在欧洲部署的讨论将不可避免。军方的观点是，只有这样才能确保实现长期的战略平衡与威吓。

在德国国内，人们对这样的前景持强烈批评立场。联邦外长马斯（Heiko Maas）新近便表示，"扩张核军备肯定是错误的回答"。他指出，军备扩张逻辑来自冷战，无助于解决今天的问题，"部署新型中程导弹将在德国遭到广泛抵制"。

斯托尔滕贝格则仍表示希望，北约会在相关问题上保持一致。他认为，去年12月的外长会议表明，人们有着在北约框架内采取共同应对措施的愿望。他指出，如果俄罗斯不回心转意，北约方面就不能不谨慎评估可能的后果，并分析可种行动选项。他称，"最终将出现一个北约的共同决定"。

凝炼/叶宣（德新社）