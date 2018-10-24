 《中导》关键60天: 俄不遵守美就走 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2018

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时政风云

《中导》关键60天: 俄不遵守美就走

美国指控俄罗斯违反《中导条约》，并且出口威胁，若俄罗斯不归队，美国也要退出中导条约。北大西洋公约组织Nato为了捍卫中导条约，选择站在美国这边共同谴责俄罗斯。

NATO Gipel in Brüssel (Reuters/Y. Herman)

蓬佩奥参与北约外长会议，以60天为期限，要求俄罗斯遵守中导条约

(德国之声中文网) 北约外长星期二在布鲁塞尔举行会议，指控俄罗斯违反上世纪与美国签署的《中程导弹条约》 (INF)。美国国务卿蓬佩奥表示，如果60天之内，俄罗斯依旧不遵守1987年签订的条约 ，美国就会退出。

蓬佩奥表示: 「这个条约限制了我们在俄罗斯违约的时后，所能采取的应对措施。美国留在这样的协议当中没有意义。」他说，「美国在此宣布俄罗斯违约，并且将暂停一切合约义务，直到俄罗斯回复到全面、可验证的合约状态。」

对此，俄罗斯国际事务委员会第一副主席扎巴罗夫()透过俄罗斯卫星通讯社回应: 「如果美国退出《中导条约》并在欧洲部署中短程导弹，俄方将在境内欧洲部分扩大同类导弹的数量。」

Russland Iskander-M Marschflugkörper (picture-alliance/dpa/Tass/Y. Smityuk)

美国认为俄罗斯的ssc-8型导弹触犯了中导条约

引起争端的导弹系统

现在争议的焦点是俄罗斯的一种新型导弹系统，称作9m729 和 ssc-8，不但具有核武能力，还违反了中导条约中，关于导弹射程需介于500至 5, 500 公里 (311-3418 英里) 之间的规定。蓬佩奥认为俄罗斯此举「实质的违反」协议。

德国之声派驻北约的记者舒尔茨(Teri Schultz)说，欧盟曾经对美国可能「退群」感到担忧。德国总理默克尔也曾出面止血。这也是美国开出60天期限的原因。舒尔茨对德国之声表示，「北约没有人认为俄罗斯会遵守合约。但在60天结束后，大家都自由了。」他说:「美国想要不受限制的發展他们自己的军事系统。」

《中导条约》是美苏为了削减超大型核武弹药库而定下的协议，在1991年苏联解体后，效力延续至今。

Waffenabwehrsystem: S-400 Luftverteidigung (picture-alliance/dpa/A. Pavlishak)

俄罗斯正在发展中的导弹系统威胁到欧洲大陆的安全

最坏的打算

北约秘书长延斯·施托尔滕贝格(Jens Stoltenberg) 说，「这个协议已经尽可能限制军备，所以，如果这个协议被破坏，将会是一大倒退。」北约的声明中与美国站在同一阵线，呼吁俄罗斯立即全面、可验证的回复到合约状态。

俄罗斯正在發展的系统让欧洲感到坐立难安，因为该计划将让莫斯科有能力对欧洲国家无预警的發动攻击。北约表示，这个事实将大幅改变欧洲大陆的国安计划。比如说，欧洲十分担忧一旦《中导条约》破裂，美国将再次在欧洲大陆部署导弹。蓬佩奥把俄罗斯的系统称为「对欧洲的直接威胁」，也指控莫斯科的行动「大幅伤害美国与其盟国的国家安全」。

俄罗斯外交部发言人玛利亚·哈札诺娃(Maria Zakharova)反驳: 「俄罗斯严格遵守中导条约，美国心里有数。」

罗法/夏立民 (法新社、德新社、路透社)

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