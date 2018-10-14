中宣部敲打香港媒体 有关报道却被删

（德国之声中文网）不久前香港当局拒绝给英国记者马凯（Victor Mallet）延长工作签证，再度引起人们对香港新闻自由的担忧。马凯今年8月在香港新闻俱乐部主持一场讨论会，会上有一名港独活动人士参与发言。

香港星岛新闻集团行政总裁萧世和对苹果日报透露，中共中央宣传部部长黄坤明在与到访北京的香港媒体界代表会面时，向在场人士作出上述表述。黄坤明对记者和媒体负责人表示，他希望香港媒体"不要成为干涉大陆内政的基地"。

香港记者协会（HKJA）主席杨健兴对法新社表示，黄坤明所言听起来"俨然就是告诉香港媒体应该做什么、不应该做什么"，是"试图影响香港媒体行业的明显做法"。

据《苹果日报》报道，一些香港新闻网站随后删除了涉及中宣部领导人有关发言的报道内容。此前北京驻港机构中联办告知媒体，黄坤明的表述不能公开发表。法新社记者在谷歌搜索有关引言，结果中出现香港电台的一篇报道，但链接打开仅为空白页面，原始内容显然已被删除。

香港记者协会称，对这一删除报道的现象"深感忧虑"，指出这种做法让人忧心媒体进行自我审查。

据英文《南华早报》报道，一个由香港媒体业20名资深管理人士组成的代表团对北京进行了为期3天的访问。

本月早些时候，在英国和其他一些国家政府对香港新闻自由遭侵蚀敲响警钟后，北京曾警告外国不应"干涉"香港对马凯被拒签事件的处理。马凯是英国《金融时报》资深记者，也是香港外国记者俱乐部的副主席。该俱乐部定期举办讨论活动，邀请各界人士，也包括中国政府官员。

当局曾对外国记者俱乐部施压，要求其取消有港独支持人士陈浩天参与发言的活动，但遭到拒绝。俱乐部表示，坚持香港的言论自由和新闻自由，"既不支持，也不反对不同的讨论发言者的观点立场"。

叶宣/达扬（法新社）