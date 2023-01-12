 中客湧入打疫苗 港府：下週起外地人須自費 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2023

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时政风云

中客湧入打疫苗 港府：下週起外地人須自費

香港在與中國恢復通關後，湧入大批中國遊客接種mRNA疫苗，除有旅行社因此發展出「疫苗旅遊團」，更有銀行更祭出存款滿額送疫苗的優惠、吸引中客開戶存款。但港府也因此宣布，下週起不再為非本地居民免費接種。

民眾在香港施打復必泰疫苗（資料畫面）

民眾在香港施打復必泰疫苗（資料畫面）

（德國之聲中文網）隨著中國本月8日開放公民出境旅遊，香港睽違3年恢復與中國「通關」，香港近日湧入大批中國遊客，以旅遊之名、到港接種中國迄今付之闕如的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

路透社報導，早在中港恢復通關之前，香港民眾便已掀起一波「復必泰疫苗接種潮」，許多香港本地居民都希望趕在大批中國遊客到港前，完成疫苗施打、以免排擠自身權益。

週四（1月12日）、中港通關後的第五天，香港一家醫院迎來首批中國旅客，都為接種香港復星公司代理的德國復必泰mRNA疫苗而來。

中港通關後，大批中國遊客赴港施打疫苗（資料畫面）

中港通關後，大批中國遊客赴港施打疫苗（資料畫面）

對此，香港特區政府週四（12日）宣布，自下週（1月16日）起，不再為非本地居民免費接種COVID-19疫苗，非香港居民如有需要，可以自費到民營醫療機構接種COVID-19疫苗此前，中國遊客只要持中國簽發的往來港澳通行證（雙程證）且可停留30日，就可免費接種。

港府表示，這項新規定是為善用醫療資源，並保障香港市民優先獲打疫苗。

港澳「疫苗觀光」興起

《日本經濟新聞》也報導，儘管中國政府禁止西方製造的疫苗在中國廣泛接種，並一再強調其國產疫苗的功效，其國產疫苗多仰賴舊的滅活技術、尚未發展出mRNA疫苗，但港澳邊境開放後，許多中國民眾都趨之若鶩，前往香港、澳門施打。

民眾在香港排隊施打復必泰疫苗（資料畫面）

民眾在香港排隊施打復必泰疫苗（資料畫面）

來自杭州的胡先生（音譯，Ryan Hu）告訴日經新聞，過去三年來、他遲遲沒有接種（中國國產）疫苗，外國製造的mRNA疫苗令他更有信心，「因為我可以在網上找到更多來自其他國家的信息」

中國與澳門的邊境一開放，胡先生就前往澳門理工大學附設醫院施打了復必泰疫苗，單在機票、住宿上便花費了約1200元美金：「我一直沒有接種疫苗，等了將近三年，雖然跨境旅行很貴，但我想用安全可靠的疫苗保護自己。而且我想用疫苗去旅行，去美國出差。」

另一位打算前往香港進行疫苗接種的中國旅客，是來自深圳的吳小姐（音譯，Belle Wu）。她向日經新聞透露，只要邊境重新開放、取消檢疫要求，她將盡快預約在香港接種疫苗：「我相信復必泰疫苗的副作用將比中國疫苗弱得多，而且能在這一輪感染中提供更好的保護。」

路透社報導，香港私營醫療機構「尚至醫療中心」的外科醫生郭寶賢表示，目前已接獲約300人洽詢疫苗事宜，更有多間旅行社計劃組團帶中國旅客赴港接種，預計未來數週、甚至數月，需求量還會更大。

來自北京、36歲的梁小姐告訴路透社，她前往香港「尚至醫療中心」，花費約1888港幣（約240元美金）接種她的第一劑ｍRNA疫苗。過去兩年，她已施打三劑中國國產科興疫苗，但她認為再打一劑復必泰mRNA疫苗，有助增加對COVID-19的免疫力：「中港通關後，我就非常想來打疫苗。大陸沒有二價疫苗。」

復必泰mRNA疫苗吸引大批中國遊客前往港澳接種（資料畫面）

復必泰mRNA疫苗吸引大批中國遊客前往港澳接種（資料畫面）

中信銀行以疫苗吸引中客在港開戶

英國《金融時報》報道，中國中信銀行有一間在香港的分行，祭出了贈送mRNA疫的「開戶優惠套餐」，吸引有意赴港施打疫苗的中國客戶在港存款。

該銀行表示，只要新客戶或現有客戶在賬戶中存入港幣400萬（約51.2萬美元），除可獲打復必泰二價疫苗外，還可接種目前在中國流行的乙型肝炎疫苗，並享受免費的賓利汽車試駕及四季酒店住宿折扣。

該銀行表示，此促銷活動「旨在為跨境客戶提供一系列全面的財富管理服務」。

（綜合報導）

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