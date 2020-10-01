中官媒: 中梵预计22日续约 不会立即建交

(德国之声中文网) 《环球时报》英文版周二 (10月20日)引述义大利《晚邮报》19日的报导，指出中国跟梵蒂冈预计於10月22日续簽《中梵协议》。外界关注，这会不会是双方建交的信号?

中梵协议传出续签后，中国与梵蒂冈至今都尚未正式宣布。这一次义大利杂志《公教文明》(La Civiltà Cattolica) 总编习安东 (Antonio Spadaro)则向《环球时报》表示，双方确实将延续协议。

他提到，中梵近期不断进行沟通，《中梵协议》也为双方的对话奠定强力基础。《环球时报》写道，中国与梵蒂冈延续条约不仅代表《中梵协议》实施顺利，也代表梵蒂冈面对各方要求停止与中国对话，他们仍有意与中国推展外交关系。

此前，义大利媒体《晚邮报》19日报导中国与梵蒂冈将於22日宣布延续签署《中梵协议》，并称如果能顺利续推协议，两国可能於两年内建立正式外交关系。不过梵蒂冈官方新闻办公室并未回复《晚邮报》的相关询问。

《环球时报》引述前中国社科院世界宗教研究所研究员王美秀的评论表示，教廷可能会因为关怀中国教会而想与中国建交，不过中国则有更多考量。王美秀指出，中国与梵蒂冈续约後的实际实施状况会影响双方关系的後续发展。

中国主教会议副主席詹思禄则向《环球时报》表示，中国与梵蒂冈续签协议为中国的教会带来明确信息，也就是梵蒂冈希望与中国继续保持良好的关系。

蓬佩奥成协议延续推手

在上个月媒体陆续报导梵蒂冈有意与中国续签《中梵协议》後，美国国务卿蓬佩奥多次公开批评梵蒂冈的决定，导致蓬佩奥出访梵蒂冈时，未能与教宗方济各见到面。梵蒂冈的相关人士也向《晚邮报》透露，蓬佩奥向梵蒂冈施压反而促成了中国与梵蒂冈续签协议。

该报导称，中国内部原本对於是否续签《中梵协议》有歧见，但消息人士向《晚邮报》称，中国政府满意教宗方济各拒绝与蓬佩奥见面的处理方式，所以让中国政府内部亲梵蒂冈的派系，最终让持反对意见的人士同意续签协议。

《晚邮报》报导引述梵蒂冈官员的话，批评蓬佩奥对梵蒂冈发出威胁的行为有如黑手党，但他的行为也为教廷向中国证明，他们坚持与中国进行对话的作法不会受到任何约束。报导称，中国原先担忧梵蒂冈会因为美国的批评或是内部的反弹声浪，而改变原先希望延长协议的作法。《晚邮报》写道，不过在蓬佩奥结束访问梵蒂冈後，中国的「忧虑变成了满意」。

《晚邮报》指出，教宗拒绝见蓬佩奥的举动，代表他「摆脱军事同盟的约束」，并证明过往各界认为梵蒂冈与中国这种专制政府，只能有对立关系。报导甚至预测，梵蒂冈拒绝与美国一同反中的作法，可能让中国愿意提早邀请教宗方济各访问中国，不过报导强调，目前这些都只是「政治幻想」。

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