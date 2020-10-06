 中官媒批香港教育 港中学传为国安法改校规 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2020

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时政风云

中官媒批香港教育 港中学传为国安法改校规

日前传出一名香港小学教师遭教育局取消註册後，中国官媒《人民日报》发表评论指教育只有「一国之责，无两制之分」。另外，香港也传出另一间中学因国安法而新增校规。

Hongkong Schulstreiks (AFP/M. Rasfan)

中国官媒《人民日报》10月8日发表一篇评论文章，直言香港教育呈现令人痛心的乱象，而这是「教育政治化」的结果。

(德国之圣中文网)在香港一名小学教师被指控有计画性地散播「港独」信息，并被香港教育局以「严重专业失德」为由取消註册後，中国官媒《人民日报》10月8日发表一篇评论文章，称香港教育局的举动为「教育界拨乱反正的重要一步」。

《人民日报》在这篇标题为「零容忍『播独』教师，学校不是揽炒温床」的评论中表示，香港过去一年的「反送中」运动是因为香港教育出问题，学生在「黄师」怂恿下违法。该评论指出，香港当局应该对传播「港独」信息的教师零容忍，因为学校不该是「揽炒」的温床。

该文章批评，香港有中小学在课程设计与教学中，忽略对学生的爱国教育和中国历史教育，有些老师违背师德与职业操守，在课堂中散播极端言论，甚至带领学生参加违法暴力行动。文章写道：「一些教材把关不严，存在抹黑国家丶污名化『一国两制』丶激化香港与内地矛盾的内容；一些考试试题引导学生『仇中仇警』，甚至公然『美化日本侵华』，伤害民族感情。」

该评论直言，香港教育呈现令人痛心的乱象，根本是「教育政治化」的结果。而评论认为，香港教育会出现政治化是因为殖民教育荼毒长期未清，国民教育扎根不深，「播独」煽暴的教师丶反对派把持的教协跟由揽炒操控的学生会都是帮凶。

评论写道：「教育有着鲜明的主权属性，在培养合格国民丶厚植家国情怀这个大是大非问题上，只有『一国』之责，没有『两制』之分。消弭香港教育乱象，出路就在建立健全与『一国两制』相适应的教育体系。这既是香港特区政府义不容辞的责任，也是社会主流力量的共同使命。」

宣道小学校友与家长登报声援教师

虽然香港九龙宣道小学教师遭教育局取消註册，但是根据香港《立场新闻》报导，该校的校友与家长自10月8日起在网上发起联署，对香港教育局的决定表示愤怒与遗憾。此外，校友与家长也打算在10月9日於《苹果日报》刊登头版广告，支持被取消注册的教师以及受到牵连的学生。

China Hongkong Proteste Studenten bilden Menschenkette (AFP/P. Fong)

香港《苹果日报》报导，九龙的培道中学在新学年修改校规，不准许学生携带「与课本无关而未经批准之报刊与书籍」，以及只可戴指定颜色的口罩。

《立场新闻》在报导中指出，该头版广告写道「宣道同学起来」，内容主要斥责香港教育局颠倒是非，罔顾学生利益，并强调该校校友会力撑该教师为清白的。广告中也引用了《圣经》中以赛亚书第51章第7节的经文，写道：「知道公义丶将我训诲存在心中的民，要听我言。不要怕人的辱駡，也不要因人的毁谤惊惶。」

香港中学为国安法改校规

此外，香港《苹果日报》报导，九龙的培道中学在新学年修改校规，不准许学生携带「与课本无关而未经批准之报刊与书籍」，以及只可戴指定颜色的口罩。此外，新增的条文还包含未经学校准许，不得穿校服参与学校不认可的集会或活动。

根据该校校规，违规者最严重可能被开除学籍。有该校学生向《苹果日报》表示，认为新校规荒谬，称学校变相的禁止学生带课外书与戴黑色口罩。

培道中学关注组9月29日在Instagram帐号上贴文中指出，学生在新学年回到学校首日翻开新的手册时，发现校规多了不少新的条文。有些学生向《苹果日报》透露，部分班主任在发放手册时，有向学生提到校规增加了相关条文，但是培道中学却并未在全校早会时提到增加校规，也未加以解释。

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