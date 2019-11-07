中孟合资电厂工人示威 至少四人中枪身亡

（德国之声中文网）路透社报道称，在位于孟加拉国的一家中孟合资兴建的燃煤发电厂，警方周六（4月17日）向要求加薪的抗议工人开枪，至少4人身亡。

警方官员亚兹祖尔·伊斯拉姆（Azizul Islam）在事发现场向路透社表示，警察在吉大港（Chittagong）正在施工的发电厂遭到示威者的袭击，因此被迫开枪。伊斯拉姆补充道：“已有4人死亡，多人受伤……我们尝试控制局势。伤者包括至少6名警员。”

这座发电厂位于孟加拉首都达卡东南方265公里。路透社指出，它是该国外资投资的的主要来源，也是北京寻求增进两国关系的一系列项目之一。

据中国驻孟加拉使馆网站2016年2月援引孟加拉《每日星报》介绍，山东电力建设第三工程公司、鸿泰公司与孟当地公司S.ALAM公司合资在吉大港建设一座装机容量1320MW燃煤电站，并成立项目公司，中方占比30%。总投资约25亿美元，70%资金约17.5亿美元来自中国贷款。

多起伤亡事件

然而，这已经不是第一次在涉及该厂的抗议活动中发生伤亡事件。2016年4月，大批村民聚集在在吉大港附近的甘达玛拉（Gandamara），抗议兴建燃煤电站。法新社援引村民称，数千人因电厂建设遭到驱逐。警方向示威村民开枪，造成4人死亡，多人受伤。

2021年4月16年的工人抗议现场

2017年2月，在当地投资方组织的一次意见交流会上，发生冲突事件，造成1人死亡，多人受伤。路透社援引当地警察报道，一些村民担心，发电厂会迫使他们搬离、破坏亲人的坟墓和造成环境污染。中国商务部随后回应称：“当地群体性事件并非反对中方企业参与实施该项目，而是当地民众因不同利益诉求和不同意见产生纠纷冲突，并造成死伤，当地警方已介入并平息了冲突。”

中国商务部当时还介绍：“该项目位于孟加拉吉大港地区班仕可利市，由孟加拉S.ALAM集团与山东电力建设第三工程公司组成项目公司共同投资建设，中方企业小比例参股。项目手续齐全，符合孟方有关法律要求。”

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