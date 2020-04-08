中媒: 当局曾告诫医院「注意政治影响」

(德国之声中文网) 中国记者萧辉在记者手记当中，聚焦在武汉的一家医院－中南医院及其院长王行环的事迹。根据「品葱」备份的报导内容，萧辉说中南医院早在1月3日就已经启动了战时动员，按照SARS最高防护级别建立了发热门诊、隔离病房，之后又接管定点医院、方舱医院，到现在仍在雷神山医院救治最后的数十病人，可谓「承担了最重的救治任务」。

报导披露，该医院院长王行环早在1月10日就察觉到事态严重，不断提醒官员，还给多位省市领导转发了当年他抗击非典留下的「SARS大事记」，提醒他们莫忘SARS惨痛教训，却于事无补，还被批评「政治觉悟不高」。

手记称，在1月20日世界卫生组织赴武汉考察钱一天，湖北省、武汉市卫健委领导到中南医院安排考察事宜时，还要求中南医院「注意政治影响和说话方式」。手记称王行环院长在此压力之下，却直接怼回去，说: 「我一定会实话实说。你们难道忘记了SARS教训了吗？救人命是最大的政治，实事求是是最大的政治。」之后又有别的省领导跟他通电话，想要劝他注意政治影响，手记引述王行环院长的话说: 「你们过去总是批评我们中南医院不讲政治，现在我把这句话送还回去。只站在部门利益考虑，而不考虑人民的利益，才是不讲政治。真正的政治站位是要站在人民的立场上，站在党中央的全局高度立场上。」

萧辉的记者手记在微博、微信上广为流传，但是很快就被「和谐」。香港《苹果日报》报导说，记者萧辉所写的「记者手记」于4月12日流出，现在该文已经被删除或屏蔽，财新网网页显示「您要查看的页面不存在或已删除」。

此外，她与其他财新网记者共同采编的封面报导「武汉疫情中的中南医院: 他们打满全场」也已经被移除。

根据网路上转载的文章，该报导指出SARS之后中国建立「网络直报系统」，全称为「中国传染病与突发公共卫生事件监测信息系统」，历经十年发展，规模位居全球第一。

文章写到: 「发现『敌情』立即上报，是预防传染病的关键...然而，多位中国疾控中心人士透露，1月3日-10日，武汉曾通过网络直报上报过不明原因肺炎病例，但后面忽然停了，直到 1 月 20 日新冠肺炎纳入法定乙类传染病按甲类管理后，才在 1 月 24 日左右恢复网络直报。」文章引述中南医院呼吸科前主任、首席专家杨炯教授指出，背后原因是「因为没有人需要为此负责，或者说大家都要负责，到最后就变成大家都不负责。」

对此，报导引述王行环表示，早期中南医院因为预警多次被批评「政治站位不够」，但他认为真正的讲政治应当是利国利民，「我觉得不利国不利民才是不讲政治」。