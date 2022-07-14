中媒駐日女記者傳輕生 曾落淚同情安倍遭網暴

（德國之聲中文網）中國媒體《澎湃新聞》駐日本的32歲特派女記者曾穎週二（19日）在微信朋友圈內發出遺書，並在日本寓所內輕生，目前已被送醫搶救，這也讓微博上網路暴力和霸凌的問題再度浮上檯面。



香港《01新聞》報導，微博認證為深度調查記者的李繼鋒發文稱，曾穎於19日在日本自殺。貼文稱，據熟悉曾穎的人士透露她患有抑鬱症。





目前，曾穎有248萬人追蹤的微博「曾穎在日本」內容已不可見，該帳號「因違反相關法律法規」，處在被禁止發言的狀態。



中國作家陳嵐19日也在微博發文稱，「曾穎受不了自殺了、我已知信息是在醫院」。陳嵐又稱，「她（曾穎）前幾天深陷在被網暴的巨大痛苦中……看得出來失魂落魄，但還是能開開玩笑的……沒想到忽然發生這個」。



陳嵐又透露，「特別慌是因為她（曾穎）真的、真的之前自殺、已經差點死了、昏迷多日搶救回來的」。陳嵐也再次發文痛批「網路霸凌」現象，指出全網踩曾穎時，一天幾十萬條，有正常討論、合理批評的，但更多的是構陷的、捏造的、趁火打劫報仇的。



曾穎在遺書中提到一個很好的朋友先前離世，卻沒有好好告別，但並未提及自己遭到網路暴力的事情。



曾穎遺書中還提到，目前比較著急的事是她所經營的日本服裝公司，效益還算不錯，希望有朋友能夠接手經營，不要辜負團隊。



德國之聲對曾穎的健康情況和輕生消息無法進行獨立核實。



曾發文道歉 但中國網民不買單



《澎湃新聞》成立於2014年，目前擁有超過400人新聞團隊，也是中國大陸最大的網路新聞供應者之一，在中國和海外影響力都相當巨大。同時，它也是上海官方媒體《上海報業集團》旗下的單位，因此曾穎的輕生事件備受關注。至截稿為止，《澎湃新聞》或《上海報業集團》並未對此事做出回應。

前日本首相安倍晉三早前遇刺身亡時，曾穎在直播講述安倍晉三遭槍擊時，一度哽咽落淚，遭到大批中國網民批評「不專業」、「不配當中國人」，曾穎隨後為自己的「失態」致歉。她當時說，對日本人來說，安倍是非常為日本國家考慮的，「他也為中日友好作出非常巨大的貢獻。」

台灣《中央社》報導，曾穎在該事件後發文為自己的「失態」道歉，但也強調，任何恐怖主義行為都不應該被狂歡，作為地球上一個有血有肉的人，「我會永遠堅定自己的價值觀，做個善良正直的人」。



香港《經濟日報》日前報導，曾穎被派往日本工作已超過10年。但隨著中國網民批評的聲音愈來愈多，曾穎最後被迫發文道歉，聲稱只是出於對所在地區治安的恐慌，以及對此刻日本經濟的絕望才如此失態。



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