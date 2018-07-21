中媒:谷歌或重返中国的报道不实

（德国之声中文网）根据中国《证券日报》表示，该报记者从相关部门获悉，有关谷歌或重返中国的传闻并不属实。

报导提到，这几年，有关谷歌或重返中国的传闻很多。「分析人士指出，在目前的国内外大背景下，谷歌不太可能在短期内重返中国。」

新闻中也说，谷歌可能因为在欧洲正面临巨额罚款，在与欧盟的关系降至冰点时，「释放回归中国市场的信号，以刺激资本市场」。

谷歌多年来一直无法在中国大陆经营其搜索类的主营业务

媒体：谷歌计划在中国使用「过滤版」搜索引擎

早前报道，为竞争中国生意，谷歌向中国当局作出让步。著名调查新闻网站The Intercept周三援引谷歌文件及熟悉内情人士报道说，这家Alphabet的旗下公司将在中国市场推出一种经过审查的搜索引擎。

报道称，从2017年春季以来，就已在实施这一取名为Dragonfly的项目。该引擎在中国的特殊任务是，屏蔽特定的网页和搜索词，其中就包括人权、民主、宗教及和平示威。根据中国当局的批准时限，该搜索引擎可能在6到9个月之后进入市场。

与其旗下视频网站YouTube一样，谷歌的搜索引擎在中国被封。一段时间以来，美方加大了努力，指望通过合作和投资在中国这一重要市场插入一脚。在中国，百度是最大搜索服务商，上季度，经营额增加近四分之一，达到约33亿欧元。百度大举投资汽车生意和人工智能。

2005年谷歌进入中国市场，2010年因为不愿接受相关监管要求，宣布搜索服务业务退出中国市场。

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夏立民/凝炼/达扬（路透社等）