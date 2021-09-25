中媒称孟晚舟获释或缓解双边关系 加国专家看法不同

（德国之声中文网）中国官媒《环球时报》周一(27日)报导称，华为首席财务官孟晚舟获释是中国与美国及加拿大重启双边关系的机会，但「有毒的政治言论」仍可能「毒害」气氛。

《环球时报》在社论中指出，孟晚舟回到中国，是双边经贸紧张关系缓和的标志，但指责「反华势力」制造噪音，并以美国参议员卢比奥（Marco Rubio）提出的批评为例。

卢比奥日前针对孟晚舟获释返国一事批评政府软弱，质疑拜登政府应对华为及中共威胁的能力及意愿。

文中写道：「他们制造的噪音不会改变基本事实，即对孟晚舟的指控是出于打击中国高科技公司的政治动机。孟晚舟不会认罪，华为也不会按他们的规则行事。这是卢比奥和其他反华政客必须接受的事实。」

然而，美国司法部网站上的声明称，根据暂缓起诉协议条款，孟晚舟已经同意一份四页的事实陈述，其中详述她向金融机构做出的故意虚假陈述。《华尔街日报》指出，根据上周五(24日)在布鲁克林的联邦法院达成的协议，孟晚舟出庭时承认自己参与了一些不当行为。

中国的另一官媒《中国日报》在一篇社论中写道：「中美和中加关系现在能否利用这个明显的重启机会，取决于华盛顿和渥太华多大程度上愿意记取他们轻率伎俩的教训」。

加拿大怎麽看与华关系？

加拿大前驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）周日(26日)告诉加拿大《环球邮报》，加拿大与中国恢复正常关系是「不可能」的。他解释，在过去的三年里，人们已经了解到中国的「黑暗面」，两国「信任已经消失」。

他补充说，两国关系需要多年时间才能重建。他说，其他国家也明白，发生在康明凯和斯帕弗身上的事情显然是「劫持人质」。

赵朴说，杜鲁特所属的自由党在最近的竞选活动中对言论很谨慎，因为他们不想与华人社群对立，但他说，现在选举结束了，两名加拿大人回来了，现在是加拿大要阐述对华新政策的时候了。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 “人质外交” 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。在消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。这被加拿大、美国方面指责是“人质外交”。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为2020年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 华人群体声援 孟晚舟被捕期间，得到了很多海外华人声援。在温哥华法院聆讯期间，一再有当地华人在法院外举牌，要求还孟晚舟自由。图为2018年庭审刚刚启动时孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。在2021年9月下旬获释后，孟晚舟说，“我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。

牵动中美加三国的孟晚舟 孟晚舟获释离开加拿大 2021年9月24日，美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。孟晚舟对多项银行欺诈指控表示不认罪。不过，作为协议的一部分，她承认曾就华为在伊朗业务误导银行。这位华为高管随后登上了中国政府的包机。与此同时也传来消息，两名在中国被扣押的加拿大公民康明凯及迈克尔‧斯帕弗也已获释、9月25日返回加拿大。



加拿大外交部长马克·加诺(Marc Garneau)周日表示，在实现与中国关系正常化方面，加拿大很明白今後可能遇到的困难险阻。 加诺对加拿大广播公司新闻网（CBC）表示，加拿大政府目前的对华政策四大路径是：「共存」丶「竞争」丶「合作」和「挑战」。

多伦多大学政治学副教授丶中国问题专家王慧玲(Lynette Ong)指出，中国是一个大国，即使加拿大不同意一些意见，在关键问题上仍需合作。她补充说，如果没有中国的合作，解决诸如减缓气候变化等问题将毫无意义，她指出，在终结新冠疫情上也是如此。

另外，有研究加拿大与中国商业关系的专家说，孟晚舟获释可能会使与中国做生意的加国公司松一口气。阿尔伯达大学中国学院荣誉院长侯秉东教授（Gordon Houlden）早前表示，一旦孟晚舟和加拿大公民都获得自由，加拿大就可以开始修补与中国的贸易和商业关系。「看来这个时间就是现在」。

不过，侯秉东指出，在许多方面，损害已经造成，两国分裂的事实已经造成，因此「这并不意味着两国关系会再次回到了原来的状态」。

中媒：健康因素取保候审

孟晚舟周六获释返回中国，在深圳机场受到英雄般的热烈欢迎，同一天，两名被中国政府拘留了1000多天的加拿大公民康明凯和斯帕弗也回到了加拿大。

《北京日报》旗下的微信公众号「长安街知事」以及《环球时报》等中国官媒报导，「经有关部门确认和专业医疗机构诊断，并由加拿大驻华大使提供担保，于9月25日分别对两名被告人依法作出批准取保候审的决定和中止审理案件的裁定，由安全机关执行取保候审」。

报导称，两名被告人对犯罪事实供认不讳，并亲笔书写认罪悔罪材料。中国外交部则没有公开对两人的释放作出评论。

康明凯和斯帕弗於2018年孟晚舟被捕不久後在中国被拘留，此後一直被隔离关押。今年8月，中国法院裁定斯帕弗犯有为境外刺探丶非法提供国家秘密罪，判处他11年有期徒刑。

加拿大及其他西方国家皆指责北京的「人质外交」，但中国始终否认这两起案件与孟晚舟案有关，并称针对华为和孟晚舟的控诉是出於政治动机，意在阻碍中国的经济和技术发展。

（路透社丶环球邮报等）

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