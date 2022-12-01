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中央银行是负责国家或地区（如欧盟）货币政策的主体机构，通常也是一个经济共同体的唯一货币发行机构。正常的发行方式为贷款和买卖外汇，因此它也是外汇市场的参与者之一。
央行对于银行和其他金融机构也有监督权，确保它们不会莽撞行事或有欺瞒行为。在大多数国家中央银行均属国有，至少都有一定程度的自主性，让政府得以介入货币政策。所谓“独立的中央银行”意义是允许央行在免除政治力干扰的规范下运作，央行的最高长官不因政权更替而随之变更，亦不得参与政治活动。
在西方对俄罗斯实施制裁后，俄罗斯央行在世界各地约3000亿欧元的外汇储备被冻结。欧盟希望以此来迫使莫斯科为乌克兰的战后重建买单。欧委会称，俄罗斯的侵略战争已给乌克兰造成了6000亿欧元的损失。
工商银行、建设银行等中国国有银行纷纷与大型房地产集团就融资合作意向签约，被视为中国政府稳定房市的又一举措。另有消息称，央行还将为金融机构提供低息贷款，用以购买房企债券。
据路透社独家报道，六名直接了解此事的消息人士表示，中国当局准备对马云的蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，从而为结束对这家金融科技公司长达两年的监管整顿铺平道路。
美国财政部长耶伦表示，她希望周一美中领导人举行的面对面会晤能推动世界上两个最大的经济体之间在经济议题上加强接触。耶伦还计划在巴厘岛停留期间与中国央行行长易纲举行会面。
世界各地的货币都在贬值，对经济造成了严重的破坏。但是，随着强势美元冲击来自外国的需求，一些美国企业也遭受损失。
欧洲央行正在对抗欧元区的高通胀，随着今年第三次加息，更进一步的手段可能会随之而来。
伯南克（Ben S. Bernanke）、戴蒙德（Douglas W. Diamond）和迪布维格因（Philip H. Dybvig） “对银行和金融危机的研究” 而获得2022年诺贝尔经济学奖。这三人因其在银行挤兑方面的开创性研究工作而获此殊荣。
美国政策制定者已经表态要继续提高利率，直到能够抑制飙升的通货膨胀为止。但美联储在导致经济下滑或金融不稳定之前喊停的时间可能已经不多了。
最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。
消息人士称，中国央行将重启逆周期因子用来稳定汇率。本周三人民币兑美元已经跌至14年以来的新低点。此前中国央行曾下调金融机构外汇存款准备金率，但人民币汇率并未出现明显反弹。
物价上涨，尤其是能源价格上涨，以及央行抑制通胀的措施给德国经济带来越来越大影响；而此时，新冠疫情的后果尚未尽除。 德国最重要的商业环境预期指数再度大幅下调。
为了控制通货膨胀，欧洲中央银行决定将欧元区的利率提高75个基点，创下历史新高。
今年8月欧元区通货膨胀继续高位加速，升至创纪录数值：9.1%， 其中波罗的海三国均超过20%。
战争爆发以来，乌克兰央行一直在通过增印钞票，维持战争开支。但这一做法显然不是长久之计。
中国央行周一再次宣布降息，希望以此提振疲软的房地产市场和受到疫情严重冲击的国民经济。不过，多数经济学家都对降息措施的效果持悲观态度。
为了刺激经济，应对房地产危机，中国央行周一宣布降息措施。有专家指出，此次降息是释放稳定地产政策的明确信号，然而降息并不能解决房产的根本问题。
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