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中央银行是负责国家或地区（如欧盟）货币政策的主体机构，通常也是一个经济共同体的唯一货币发行机构。正常的发行方式为贷款和买卖外汇，因此它也是外汇市场的参与者之一。
央行对于银行和其他金融机构也有监督权，确保它们不会莽撞行事或有欺瞒行为。在大多数国家中央银行均属国有，至少都有一定程度的自主性，让政府得以介入货币政策。所谓“独立的中央银行”意义是允许央行在免除政治力干扰的规范下运作，央行的最高长官不因政权更替而随之变更，亦不得参与政治活动。
在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。
美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。
由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。
恒大地产宣布将于下周二支付一笔公司债利息。中国央行就恒大债务风险做出回应。同一天， 香港财汇局宣布，就恒大有关持续经营的汇报展开调查。另有消息称中国开发商越秀地产已退出收购恒大中心。
中国央行行长易纲近日的一席公开讲话表明，北京政府将继续推进对该国科技巨头的监管打击。此前，中国当局已采取了一系列管控措施。
我们的生活成本正在增加，这其中有很多原因。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人们，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需恐慌。
你知道德国央行提供“洗钱”服务吗？如果钞票太脏可以拿到银行清洗。德国七月的洪灾让这项业务蒸蒸日上。
中国人民银行网站9月24日发文称，比特币等虚拟货币不具与法定货币等同的法律地位，相关业务活动都属于非法金融活动，“一律严格禁止，坚决依法取缔”。此文一出，多种网币应声跌价。与此同时，中国开发本国网币的道路畅通。
这是真正的“洗钱”……纸币太脏的时候，德国联邦银行（德国央行）就必须对其进行清洗。今年的任务尤其繁重，因为7月的洪水让许多钞票也遭了殃。
联邦统计局正式确认了之前有关通货膨胀率的初步估值——3.9%。经济学家预计通胀率将在未来几个月继续上升。然而，这并不会改变欧洲央行的货币政策。
高盛丶摩根大通丶摩根士丹利等投行，都纷纷下调了对中国经济增长的预期。
根据韩国的估算，严密封锁中的朝鲜经济去年再次大幅下滑。新冠疫情、洪水和国际制裁等各方面都对GDP产生了严重影响。
物价明显贵了：美国出现了5%的通货膨胀率，这是2008年以来的第一次。造成通胀的原因是，疫苗推动的经济复苏与人们被压抑许久的需求释放出来。
在中国宣布实施更严格监管后，比特币等加密货币价格应声暴跌。比特币专家指出，中国政府对比特币一直采取模棱两可的立场，一方面警告其危险性，同时出于战略考量又继续允许人民 “挖矿”。
路透社报道称，中国监管机构在与蚂蚁集团的会议中暗示，让马云脱手蚂蚁集团股份并放弃控制权有助该集团通过北京的业务审查，而蚂蚁集团正在研究让马云退出的各种选项。蚂蚁集团则否认考虑出售马云股权的说法。
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