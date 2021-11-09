中央银行是负责国家或地区（如欧盟）货币政策的主体机构，通常也是一个经济共同体的唯一货币发行机构。正常的发行方式为贷款和买卖外汇，因此它也是外汇市场的参与者之一。

央行对于银行和其他金融机构也有监督权，确保它们不会莽撞行事或有欺瞒行为。在大多数国家中央银行均属国有，至少都有一定程度的自主性，让政府得以介入货币政策。所谓“独立的中央银行”意义是允许央行在免除政治力干扰的规范下运作，央行的最高长官不因政权更替而随之变更，亦不得参与政治活动。