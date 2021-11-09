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中央银行

中央银行是负责国家或地区（如欧盟）货币政策的主体机构，通常也是一个经济共同体的唯一货币发行机构。正常的发行方式为贷款和买卖外汇，因此它也是外汇市场的参与者之一。

央行对于银行和其他金融机构也有监督权，确保它们不会莽撞行事或有欺瞒行为。在大多数国家中央银行均属国有，至少都有一定程度的自主性，让政府得以介入货币政策。所谓“独立的中央银行”意义是允许央行在免除政治力干扰的规范下运作，央行的最高长官不因政权更替而随之变更，亦不得参与政治活动。

An aerial view of buildings, bridges and the Xinghai Bay covered by heavy advection fog, which forms a wonderful scenery, Dalian city, northeast China's Liaoning province, 28 June 2020. *** Local Caption *** fachaoshi

全球投资加注中国 美联储警告中国金融风险 09.11.2021

在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
US Federal Reserve Chairman Jerome Powell gives a press briefing after the surprise announcement the FED will cut interest rates on March 3, 2020 in Washington,DC. - The US Federal Reserve announced an emergency rate cut Tuesday, responding to the growing economic risk posed by the coronavirus epidemic and giving President Donald Trump the stimulus he has called for. In a unanimous decision, the Fed's policy-setting committee slashed its key interest rate by a half point to a range of 1.0-1.25. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo by ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

美联储忧恒大危机影响美国 09.11.2021

虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。
(190731) -- WASHINGTON, July 31, 2019 (Xinhua) -- U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell speaks during a press conference in Washington D.C., the United States, on July 31, 2019. U.S. Federal Reserve on Wednesday lowered interest rates for the first time since the 2008 global financial crisis, amid rising concerns over trade tensions, a slowing global economy and muted inflation pressures. The Federal Open Market Committee, the Fed's rate-setting body, trimmed the target for the federal funds rate by 25 basis points to a range of 2 percent to 2.25 percent after concluding its two-day policy meeting, in line with market expectation. (Xinhua/Liu Jie) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

美联储宣布缩减购债规模 04.11.2021

美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。
ARCHIV - Das Geldfach einer Kasse ist am 13.05.2015 in Lützow (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Foto: Jens Büttner (zu dpa Inflation zieht weiter an - Höchster Stand seit zwei Jahren vom 28.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国通胀飙至28年新高 欧央行维持零息政策不变 29.10.2021

由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。
A custodian stands near a map showing Evergrande development projects in China on a wall in an Evergrande city plaza in Beijing, Tuesday, Sept. 21, 2021. Global investors are watching nervously as the Evergrande Group, one of China's biggest real estate developers, struggles to avoid defaulting on tens of billions of dollars of debt, fueling fears of possible wider shock waves for the Chinese financial system. (AP Photo/Andy Wong)

恒大危机：央行回应债务风险 港财汇局展开调查 15.10.2021

恒大地产宣布将于下周二支付一笔公司债利息。中国央行就恒大债务风险做出回应。同一天， 香港财汇局宣布，就恒大有关持续经营的汇报展开调查。另有消息称中国开发商越秀地产已退出收购恒大中心。
March 10, 2017. FILE PHOTO: Yi Gang, deputy central bank governor of the People's Bank of China, attends a news conference during the ongoing National People's Congress (NPC), China's parliament, in Beijing China March 10, 2017. REUTERS/Jason Lee/File Photo

中国央行：将继续打击金融科技业垄断 08.10.2021

中国央行行长易纲近日的一席公开讲话表明，北京政府将继续推进对该国科技巨头的监管打击。此前，中国当局已采取了一系列管控措施。
ARCHIV - Das Geldfach einer Kasse ist am 13.05.2015 in Lützow (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Foto: Jens Büttner (zu dpa Inflation zieht weiter an - Höchster Stand seit zwei Jahren vom 28.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

评论：一个叫做通货膨胀的幽灵 02.10.2021

我们的生活成本正在增加，这其中有很多原因。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人们，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需恐慌。

德国央行的“洗钱”服务 01.10.2021

你知道德国央行提供“洗钱”服务吗？如果钞票太脏可以拿到银行清洗。德国七月的洪灾让这项业务蒸蒸日上。
Representation of Bitcoin cryptocurrency is seen ith Chinese flag in the background in this illustration photo taken in Krakow, Poland on May 19, 2021. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

中国宣布虚拟货币交易全部非法 25.09.2021

中国人民银行网站9月24日发文称，比特币等虚拟货币不具与法定货币等同的法律地位，相关业务活动都属于非法金融活动，“一律严格禁止，坚决依法取缔”。此文一出，多种网币应声跌价。与此同时，中国开发本国网币的道路畅通。

德国央行公然洗钱遭曝光！这是怎么回事？ 15.09.2021

这是真正的“洗钱”……纸币太脏的时候，德国联邦银行（德国央行）就必须对其进行清洗。今年的任务尤其繁重，因为7月的洪水让许多钞票也遭了殃。
02.06.2021 *** Eine Anzeigetafel an einer Tankstelle an der Autobahn A7 im Landkreis Heidekreis zeigt die Preise für Kraftstoff an. Die Benzinpreise in Deutschland sind auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. +++ dpa-Bildfunk +++

确认！德国通胀率升至几十年来最高 10.09.2021

联邦统计局正式确认了之前有关通货膨胀率的初步估值——3.9%。经济学家预计通胀率将在未来几个月继续上升。然而，这并不会改变欧洲央行的货币政策。
--FILE--A Chinese clerk counts RMB (renminbi) yuan bills over US dollar banknotes at a bank in Huaibei city, east China's Anhui province, 6 November 2013. The yuan surged to a near seven-month high yesterday, following news that China was mulling a new yuan pricing formula to enhance stability. Spot yuan strengthened through 6.8 per US dollar for the first time since November 11 in early trade before retreating and settled at 6.8061 by the close of trade in China. The 4:30pm settlement price was still nearly 0.2 percent firmer than the previous late session close. Early in the day, the People's Bank of China pushed the reference rate for the yuan up by 0.8 percent, the midpoint's second-largest one-day appreciation since the currency was depegged from the dollar in 2005. Foto: Xie Zhengyi/Imaginechina/dpa |

华尔街投行下调中国经济增长预期 10.08.2021

高盛丶摩根大通丶摩根士丹利等投行，都纷纷下调了对中国经济增长的预期。
PYONGYANG, NORTH KOREA - OCTOBER 17, 2019: An employee harvesting grain crops at the Koh Chang cooperative farm near Pyongyang. The farm has over 1.500 employees; it supplies food for the Chollima Steel Complex, one of North Korea's largest steel plants, as well as Pyongyang's grocery stores. Yevgeny Agoshkov/TASS

韩国央行：朝鲜2020年GDP大幅下滑  01.08.2021

根据韩国的估算，严密封锁中的朝鲜经济去年再次大幅下滑。新冠疫情、洪水和国际制裁等各方面都对GDP产生了严重影响。 
02.03.2020, USA, New York: Die Wall Street in New York. An der Wall Street waren die Anleger am 03.03.2020 wieder in die Defensive gegangen - trotz einer überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Schluss am deutschen Aktienmarkt stark nachgegeben. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch das neue Coronavirus hatte die Federal Reserve den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang ihr damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

美国通胀破五 美联储压力增大 11.06.2021

物价明显贵了：美国出现了5%的通货膨胀率，这是2008年以来的第一次。造成通胀的原因是，疫苗推动的经济复苏与人们被压抑许久的需求释放出来。
Bitcoin, digitale Kryptowaehrung, physische Bitcoin Muenze.

比特币有多依赖中国？ 21.05.2021

在中国宣布实施更严格监管后，比特币等加密货币价格应声暴跌。比特币专家指出，中国政府对比特币一直采取模棱两可的立场，一方面警告其危险性，同时出于战略考量又继续允许人民 “挖矿”。
Jack Ma, founder of the Alibaba site, has been missing since the end of October. The businessman had been summoned by the authorities after a speech critical of the Beijing regime -- File -- Jack Ma, CEO of Chinese e-commerce giant Alibaba, gestures as he speaks during his visit at the Vivatech startups and innovation fair (Viva Technology), in Paris on May 16, 2019. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM

媒体：蚂蚁正寻找让马云出售持股的方式 19.04.2021

路透社报道称，中国监管机构在与蚂蚁集团的会议中暗示，让马云脱手蚂蚁集团股份并放弃控制权有助该集团通过北京的业务审查，而蚂蚁集团正在研究让马云退出的各种选项。蚂蚁集团则否认考虑出售马云股权的说法。
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