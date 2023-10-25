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中央银行是负责国家或地区（如欧盟）货币政策的主体机构，通常也是一个经济共同体的唯一货币发行机构。正常的发行方式为贷款和买卖外汇，因此它也是外汇市场的参与者之一。
央行对于银行和其他金融机构也有监督权，确保它们不会莽撞行事或有欺瞒行为。在大多数国家中央银行均属国有，至少都有一定程度的自主性，让政府得以介入货币政策。所谓“独立的中央银行”意义是允许央行在免除政治力干扰的规范下运作，央行的最高长官不因政权更替而随之变更，亦不得参与政治活动。
中國在週二罕見通過了增發人民幣1兆元國債的決議，並修改了財政預算，中國國家主席習近平更是在當日首次視察中國央行。這釋放出什麼經濟訊號？
中國最大房地產商碧桂園本週危機加劇，除了上半年再度呈現鉅額虧損外，本週能否順利償還債務，也成為關鍵的指標。不過，中國央行週四宣佈出招，希望透過政策來挽救岌岌可危的中國房市。
中国在2022年底取消疫情带来的限制，市场却没等到众所期待的复苏。近期房产公司频发爆雷，让经济增长雪上加霜。北京周一不对称地下调LPR利率，令投资者们感到意外和失望。中国股市再次应声大跌。
本周二，中国国家统计局公布了7月经济数据。同一日央行宣布再度降低政策利率。离岸人民币跌破1美元兑人民币7.31元。经济分析人士认为中国正在经历痛苦的转型期，今年的GDP增长可能会低于中国政府指定的5%的目标。
7 月份，中国新增银行贷款大幅下降，其他主要信贷指标也出现疲软。尽管此前央行降低了利率，政府也承诺为复苏乏力的经济提供更多支持，分析人士认为，政策小步走已难以扭转经济颓势。
中国房地产市场继续呈现下行趋势，尤其是二手房市场。最新数据显示，引领中国房地产市场二手房环比价格跌幅榜的，竟然是中国第一大经济重镇。
中國經濟在疫後持續疲軟，引發外界產生「通縮」的預期。不過，中國人民銀行副行長劉國強14日在記者會上，反駁了「中國逆世界通膨之勢，面臨通縮」的說法，對中國經濟成長表達信心，與西方專家的分析不同調。
中国房地产市场持续不景气，统计显示，以往被视为销售旺季的六月份依旧业绩不佳。本周一，中国央行等部门又宣布了一项“金融支持”楼市的举措。
消息人士透露，中国监管当局对阿里巴巴旗下的蚂蚁集团的整顿将告结束。中国官方开出了71亿人民币的账单。北京对科技企业的“严打”是否会告一段落？
中国人民银行宣布由现任副行长潘功胜接任党委书记，外界认为这是中国当局为了挽救低迷经济的一步。专家也指出，具有国际经验的潘功胜能够带领央行度过难关。
官方批准的建筑许可数量继续减少。今年四月，全德范围内只发放了21200套住宅建筑许可。比去年同期减少了31.9%。政府有关全年建造40万套新公寓的计划已经无望实现。
疫情下供应链受阻以及俄乌战争造成了严重的通货膨胀。不过，政界人士认为，企业趁火打劫提升利润，也是造成物价飙升的原因之一。各国政府会采取干预措施吗？
自去年7月以来，欧洲央行已连续六次大幅加息以遏制通胀。德国财政部长林德纳强调，德国的信贷系统稳定。
中国央行宣布，3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，以帮助保持流动性充裕并支持刚刚起步的经济复苏。
中国十四届全国人大一次会议和全国政协十四届一次会议，简称两会，将分别于2023年3月5日和3月4日在北京召开。此次两会正值中央政府换届，会上将“流程式”地投票表决国家机构和政协领导人员的一系列重要人事任命。两会还将释放新的政治经济政策信号。
美媒《华尔街日报》报道称，中国领导人习近平的两位心腹朱鹤新和何立峰成为中国央行领导职务的主要候选人。不过这尚非最终决定。除了人事变动外，消息人士还表示，中共有计划恢复曾领导金融系统党建工作的中央金融工委。
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