中央政治局新常委：习家军天下

（德国之声中文网）在中央全会上，习近平毫无悬念地连任中共中央总书记、中央军委主席，执掌党内最高权力。新一届中央政治局的7名常委中，赵乐际、王沪宁是上一届常委，而四名新晋成员，都被认为是忠于习近平的亲信人马。此前李克强和汪洋未进入中央委员会，被视为中共高层其他派系在权力核心被排挤出局。

按照中国的政治惯例，七位政治局常委的出场顺序，通常能决定他们之后的具体职务。继续留任的赵乐际、王沪宁可能会接替栗战书和汪洋，分别出任全国人大委员长和全国政协主席。

李强

63岁的上海市委书记李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。他在今年上海新冠疫情期间领导了饱受争议的封城，引起极大民怨，但他与习近平的长期关系似乎帮助他度过了难关。由于李强第二出场的排名，他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

李强可能成为中国下一任总理

赵乐际

65岁的赵乐际是留任常委，现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际将在两会上被推选为人大委员长。

王沪宁

王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法据出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

蔡奇

蔡奇是习近平在福建和浙江的旧部，现任北京市委书记。2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，在2016年成为首都北京的市委副书记，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。"十九大"时，蔡奇作为为极少的个例，以非中央委员身份，直接进入中共中央政治局。蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

丁薛祥

丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年时，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态工作。

李希

66岁的李希现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，并进行改革，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中纪委书记，接任赵乐际。

（综合报道）

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