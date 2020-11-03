中天电视换照失败 专家: 不妨碍新闻自由

(德国之声中文网) 台湾国家通讯委员会(NCC)周三(11月18日)召开中天新闻台换照审查，并且在会议上以7:0全票否决中天电视台换照申请。这是国家通讯委员会2006年成立以来，首次对新闻台做出不予换照的决议。

下午两点，NCC主委陈耀祥召开记者会，他表示，委员会不予换照理由是中天新闻台违法事证明确、内控机制失灵。

陈耀祥重申，中天换照在2014年就曾经引起争议，当时政府「给过一次机会」，要求中天设立独立审查人，然而中天却一直延宕到2019年才设置。然而，在2019年总统大选前夕，NCC接获902件申诉案当中，中天新闻仍然屡被申诉，光是中天一家电视台就占NCC接获申诉案总数的三分之一，是所有电视台最高。此外，根据NCC统计，中天在本次执照6年效期内，共计违规25次，受罚锾案件有23件、被警告2次，罚锾总计新台币1153万元。

陈耀祥表示，委员会讨论后认为中天无法有效解决内控机制失灵、重大营运不善的问题，才会决定不予换照。

在记者会上，NCC主委陈耀祥回应记者质疑法律程序问题，陈耀祥表示以自己法律专业背景，他认为不予中天换照的程序「是经得起考验的」。他也说程序是否合法未来是要交给法院判断，若中天要提起权利救济，NCC也予以尊重。

按照法律规定，NCC不予换照决议属于行政处分，中天有权向NCC提起诉愿，若遭驳回还可以提起行政诉讼。

中天抗议「新闻自由最黑暗一天」

中天新闻台当日发出声明抗议NCC决定，称「今天是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天！」

中天声明批评「NCC審照過程，從听证会到今日的处分決定，均未依正当法律程序进行」，更直指总统蔡英文，称蔡英文「2018年以来选举仇恨未消」，「关掉中天，这是一场政治裁定，政治判决」。声明批评这项决定「也宣告台湾一言堂时代来临，是解严以来台湾民主最黑暗的一天，台湾已走上独裁政治。」

对于中天电视台在面临换照争议时，持续批评政府「打压新闻自由、言论自由」的论述，陈耀祥在记者会末尾提高音量说：「中天说台湾不能只有一种声音，这是对所有新闻从业人员的侮辱...台湾从来不会只有一种声音，不是中天新闻以外的就是一种声音。」

非营利组织：未涉侵害新闻自由

NCC考虑到中天换照问题争议性大，在10月26日曾经召开公听会，邀请中天公司代表出席，也请专家学者、非营利组织代表等针对鉴定书表达意见。台湾人权促进会(台权会)代表沈伯洋告诉德国之声，当时所有列席专家都建议NCC不予换照。

沈伯洋说，他个人最看重的原因是中天电视的新闻制播流程问题严重而且没有真正被解决：「它（中天）有一次是员工训练说儿童青少年要保障、个资不能泄露，但是过三天就因此原因被检举、裁罚。还有一个是说新闻不能造假，结果才过不到两个礼拜就因为造假被处罚。那就表示内部员工训练根本就是做好玩的，对我来说这种造假跟内部机制问题很严重。」

对于NCC不予中天换照，专门捍卫新闻自由的国际非营利组织「记者无疆界」（RSF）也发出声明表态支持NCC决定：「关于NCC不予中天新闻台换照一事，由于将影响中天新闻台的员工，RSF对此表达遗憾，但强调此项由国家通讯传播委员会的决议并不涉及侵害新闻自由。」

声明强调，NCC审查中天新闻台执照符合正当性：「就像其他形式的自由，新闻自由需要相关的管制，以及民主的控制，才能有效發挥其效用，而不是被滥用。无国界记者鼓励民主政府透过机制保障新闻伦理与编辑自主。」

声明强调：「由独立审查机关对更换电视台执照进行的定期审查，在民主政体是标准的作业流程，并未涉及侵害新闻自由。」

大批中天员工面临失业?

对于在中天新闻台工作的员工如何处置，NCC主委陈耀祥表示，这也是委员会最关切的问题之一。他说，电视台在营运计划中对劳动权益的保障也是许可执照的条件之一，如果执照无法继续，公司有义务处理劳动权益问题，NCC也尊重中天自己的处理。NCC也吁请中天应积极负担雇主责任，NCC也将函知劳动主管机关，请其注意劳动权益保护情事。

台湾国家通讯传播委员会2006年成立，是台湾有关电信通讯和广播电视等讯息流通事业的最高主管机关，为受行政院监督的独立机关。该机关的创设係彷效自美国联邦通信委员会，目的是使通讯及传播事业的管理能超然于政治力影响。在2006年以前，台湾电视频道的执照由行政院新闻局负责换发新闻台执照。