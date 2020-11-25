中天换照风暴持续 各说各话的四大争议

(德国之声中文网) 台湾国家通讯传播委员会 (NCC)不予中天新闻换照引发旺旺中时集团疾呼遭受政治打压。德国之声就四点不予换照四大理由整理NCC与中天新闻部最高主管、副总经理梁天侠两方观点供读者参考。

1. 「中天新闻台屡次违规及遭民众申诉，未能落实新闻专业」

根据NCC最新资料显示，中天新闻台在2018年至2020年期间违规的25项案件中，有5件中天未提诉讼，其他20件中，1件NCC一审败诉，后撤销发回更审；另有６件NCC一审胜诉，中天上诉；其他13件还有一审诉讼或是行政救济期间。

这些案件中违反事实查证12件、妨害公序良俗5件、妨害儿少身心健康4件、节目广告不分2件、违反儿少法1件、营运不当1件。

梁天侠说，许多案件是「违法处分，伤害新闻自由」，甚至「干涉新闻内容」。

她强调违规案件中只有5件为确认，其他18件都还在进行法律诉讼。她引用台湾前副总统吕秀莲的话表示，「判决没有最后确定就要做『无罪推定』」，

她说 :「以没有确定的案件做关台依据不符合比例原则，也完全不公平、公正」。

德国之声取得NCC回应，该会表示相关案件「依法裁处有据，即便进入诉讼程序也不因此停止其效力」。

其引用《行政诉讼法》第116条第1项规定：「原处分或决定之执行，除法律另有规定外，不因提起行政诉讼而停止」。

梁天侠认为，这23件裁罚案件都落在「选举热门期间」、「韩国瑜现象时」，中天本来是「0裁罚的模范生」一夕沦为「要被退学的坏学生」，在选举期间被大量检举。她引用台湾清华大学翁晓玲老师的讲法说，NCC应该要注意裁罚集中在特定期间，「可能有政治操作的因素」。

梁天侠提到，裁罚案件有一半以上都是因为政治新闻的处理以及其立场才成立。她问：「我们因为政治立场被裁罚了吗？」

她强调里面有五件是政论节目被裁罚，台湾的监理机构从来没有这么做。她更指控，NCC本次是用规范新闻制播的条文裁罚评论节目，是「违法滥权」、「有政治因素的考量」。

NCC向德国之声表示，「卫广法已明文规定制播新闻不得违反事实查证致损害公共利益、不得妨害儿少身心健康、不得妨害公序良俗等」。该会也强调是依法行政，「并无所谓政治选举事项，更无中天公司称针对政治事项」。

NCC说:「中天新闻台本应依法制播新闻。」

2.「107年评鉴后，中天新闻台内控与自律机制失灵」

NCC表示，中天在107年评鉴后开始累积大量违规，「其伦理委员会对观众申诉几未提出实质有效讨论，失去批判矫正功能」，也说中天教育训练与申诉裁罚案件没有连结，与新闻专业偶无关，「有沦为表面功夫之嫌」。

此外，中天未遵守其自订的「中天专业伦理规范」及「中天涉己事务新闻制播规范」，「且有新闻部主管长期未予补实之情事，显见其内部控管与自律机制运作失灵」。

梁天侠回应表示，中天新闻伦理委员会对于裁罚案件几乎都跟NCC意见不同，这些学者专家组成的委员会跟官方看法分歧。她认为NCC以此认为中天自律机制失灵「是有问题的」。

3.「新闻制播遭受不当干扰，违反『中天电视新闻自主公约』」

NCC新闻稿提到，「中天公司董事林柏川先生与大股东蔡衍明先生之陈述证实大股东蔡衍明先生、非中天公司人员邱佳瑜女士直接或间接介入中天新闻台制播之情事」，明显违反该公司所订「中天电视新闻自主公约」。

NCC说，中天新闻部相关主管在听证会上「均未表示异议，亦未见自律内控机制对此提出检讨与反省，印证该台营运不善」。

梁天侠未直接回应新闻稿内容，而是以前立委黄国昌爆料的7张截图作说明。她说这７张图横跨2018至2019年，是「特别被挑选出来」。她强调这些微信群组或是Line群组呈现的是「一个沟通平台而不是指挥平台」，新闻室会自行判断操作。

她接着以台湾媒体生态说明，「大家都一致说，『台湾哪个电视台老板没有介入』？重点还是新闻部要专业处理新闻」。她也以民视董事长遭撤换、三立董事长为民进党派系领袖、电视台主播变不分区立委等等为例，说明「政治的介入」。

她说：「我们自己感觉，我们是被针对了。」她再引用德国媒体法学界的通说表示︰「私营媒体的老板，对于媒体的立场是有决定权的。」她认为这样的看法适用于台湾。

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4.「中天新闻所提补充意见与承诺，未能具体说明改善可能性」

NCC表示，换照过程中，中天承诺8点改善事项，包括：1.增加1名专职编审。2.落实新版教育训练计画。3.强化新闻台考核制度。4.确实履行评论性节目的风险控管。5.强化申诉案件处理。6.确实执行伦理委员会决议及增加伦委员成员。7.配合主管机关指导执行独立审查人制度。8.落实中天新闻台人事由中天电视董事会及总经理管理的制度。

不过最后NCC认为此8项措施「仍未能有效说明其如何排除上层股东不当干预」，也说103年中天换照时就已经要求改正，却未落实，不但「未遵守自定之新闻制播规范」，还「多次虚伪陈述」、「选择性执行自订之相关自律规范」。

梁天侠感叹，NCC并未考量中天新闻「领先各台，率先要强化自律机制的诚意」，认为中天做不到就把中天关台，「不给于改善机会」。

她比喻：「就好像闯了红灯不只是开罚单而已，直接就地枪毙，不符合比例原则。」

「凤凰云」是怎么一回事?

德国之声请梁天侠举实例说明不合理之处，她表示NCC「双标」，并以108年2月18日的新闻「异象?!三市长合体 天空出现『凤凰展翅』云朵」为例。

她说中天新闻有找气象专家说明，「这个其实不是，这是一个大气现象」，但依然被裁罚，可是绿营媒体去做赖清德「真命天子火龙云」、「真龙天子出来扶摇直上」却没事。

根据记者查证，「凤凰云」新闻时长1分40秒，其中引用民俗专家将新北市长侯友宜、台中市长盧秀燕、和时任高雄市长韓國瑜为立委选举共同造势形容为「北中南三大巨頭合體」，并穿凿附会说「是否暗喻南台湾好兆头即将降临」，并说「凤凰云」因为三人显现「似乎早就可以看出端倪」。民俗专家甚至说他笃定该立委候选人「一定会上榜」。新闻最后20秒记者「回归天气学」，引用气象专家说法表示是「卷云」，但记者继续说，「但出现的几率很低，刚好又在三巨头齐聚的日子里显现，也难怪会意外引发话题」。

最后这个新闻因「制播新闻违反事实查证原则，致损害公共利益」加上「妨害公共秩序或善良风俗处罚中天新闻罚锾40万。目前一审NCC胜诉，中天新闻仍在上诉当中。

而根据记者查证，赖清德「火龙云」新闻在2017年9月8日的确有民视新闻、《自由时报》与华视报导，但中天新闻在同一天也制播「赖清德上任火龙云，救世主现踪 ?」报导，并非只有「绿营媒体」报导。

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