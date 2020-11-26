 中天、中时：近些年来争议不断 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2020

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时政风云

中天、中时：近些年来争议不断

台湾中天新闻台近日未被延长执照，引发各界不同反响。自2008年旺旺集团收购中天以及中国时报、中视电视台以来，在台湾舆论界掀起不少争议。

Taiwan CTi News Protest in Taipei

停照引发人民上街反对关中天电视台

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一周前，台湾国家通讯委员会(NCC)作出了不予延长中天电视台执照的决定。一向反对限制新闻自由的“无国界记者”组织却认为，该决定并不侵害新闻自由。就此争议话题，德国之声专访了该组织驻台北办事处执行长艾玮昂。

台湾中天新闻台执照即将到期，负责换发执照的主管机关NCC在18日决定不予换照，乃委员会设立以来第一次不予新闻台换照。虽然中天抗议该决定妨碍新闻自由，但长年捍卫记者新闻自由的非营利组织却支持政府决定。

九月一日是台湾的记者节，记者协会、媒体改造等团体发起大游行，抗议旺中集团并购案造成媒体垄断，也呼吁国家通讯传播委员会（NCC）立即制订《跨媒体垄断法》，同时加强对旺中集团的营运监督。

数千台湾民众本周日冒雨走上街头举行示威，举行反亲中媒体游行。时代力量立委黄国昌是组织者之一。他表示拒绝中国渗透，呼吁通讯传播委员会NCC要硬起来执法。这场游行也引起台湾总统蔡英文的关注。

台湾基于其脱离党政专制的历史背景，对政府干预新闻自由尤其警惕。然而在中国有计划地在世界各地推展「媒体新秩序」的同时，政府应当扮演何种角色，才能既维护新闻自由，又维护新闻自主，陷入两难之中。

（德国之声中文网）据“旺旺中时媒体集团”官方网页介绍，旺旺集團於2008年11月入主臺灣中時媒體集團，以〝唱旺臺灣、旺旺中國人”為媒體經營目標，“期勉旺旺媒體人以增進兩岸和諧、構築民間溝通橋樑自許”。

该官网介绍称，2008年11月，旺旺集團董事長蔡衍明正式接手中時媒體集團，“由物質糧食的生產，轉而開始散播精神糧食”；旺旺中時媒體集團2002年跨足電視經營后，成為臺灣唯一涵括平面、電視、網絡的全方位平臺。

2008年-2009年，旺旺併購中時、中天、中視事件中，台湾部分专家学者担心形成新闻垄断，妨碍新闻自由，对此提出反对。据媒体报道，2009年6月，旺旺中時集團不滿台湾国家通讯传播委员会（NCC）就中視、中天董監事變更案的處置，寄存證信函給七名曾批評該集團的學者及記者，引發台湾一百四十九名來自各大專院校的傳播學者联署。連署要求旺旺中時集團“懸崖勒馬，不要殘害言論自由與新聞專業”。

2011年起，旺旺中时集团向NCC提出收购台湾主要有线电视系统业者之一中嘉网路。据媒体报道，購併中嘉網路将意味着，旺旺中时集团将掌握12個頻道和11個有線電視系統。

此举再次引发对于媒体集中化和新闻垄断的忧虑。部分人士、學者、團體與媒體認為，屆時旺中將可能掌握決定民眾收看的有線電視內容之權力。

2012年7月，台湾青年学生发起“反媒体巨兽”运动，呼吁抵抗中国借台商资本垄断媒体、干预新闻自由。

2012年9月，台湾举行反媒体垄断大游行。德国之声当时报道说，9月1日台湾记者节当天，许多新闻从业人员、传播学者、学生、媒改团体，以及社会人士共数千人走上街头，反对旺中并购案造成媒体垄断。

2012年7月，NCC宣布旺旺中时集团收购中嘉网路案有条件通过。据报道，旺旺中时集团董事长蔡衍明不愿接受NCC的条件；2013年，NCC认定补足条款未满足，不予通过该交易案。

2013年2月，中天新闻台播出对美国知名学者乔姆斯基（Noam Chomsky）的采访——乔姆斯基曾声援此前的反媒体垄断运动。采访播出时，字幕被指与原文不符，以及忽略了乔姆斯基所说“反對媒體壟斷，捍衛新聞自由”的关键字句。事后中天新闻表示道歉。

2019年2月，中天新聞台播出「異相?!三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」的消息，被NCC认定违反事实查证原则并罚款。

2019年6月，台湾举行“反红媒”游行，旺旺中时集团为抗议对象之一。

2019年7月，英国《金融时报》一篇报道称，中国时报以及中天电视台的记者向该报表示，他们的编辑负责人直接从国台办收到指示。一名中国时报记者称：“他们并不干预每件事，而是主要与海峡两岸关系以及与中国有关的话题。他们在报道的角度以及是否登在头版上有发言权。”

之后，旺旺中時媒體集團将金融時報这篇报道的記者席佳琳（Kathrin Hille）告上法庭。据媒体报道，席佳琳在文章發布後，受到電話和訊息的騷擾。



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