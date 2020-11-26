中天、中时：近些年来争议不断

（德国之声中文网）据“旺旺中时媒体集团”官方网页介绍，旺旺集團於2008年11月入主臺灣中時媒體集團，以〝唱旺臺灣、旺旺中國人”為媒體經營目標，“期勉旺旺媒體人以增進兩岸和諧、構築民間溝通橋樑自許”。

该官网介绍称，2008年11月，旺旺集團董事長蔡衍明正式接手中時媒體集團，“由物質糧食的生產，轉而開始散播精神糧食”；旺旺中時媒體集團2002年跨足電視經營后，成為臺灣唯一涵括平面、電視、網絡的全方位平臺。

2008年-2009年，旺旺併購中時、中天、中視事件中，台湾部分专家学者担心形成新闻垄断，妨碍新闻自由，对此提出反对。据媒体报道，2009年6月，旺旺中時集團不滿台湾国家通讯传播委员会（NCC）就中視、中天董監事變更案的處置，寄存證信函給七名曾批評該集團的學者及記者，引發台湾一百四十九名來自各大專院校的傳播學者联署。連署要求旺旺中時集團“懸崖勒馬，不要殘害言論自由與新聞專業”。

2011年起，旺旺中时集团向NCC提出收购台湾主要有线电视系统业者之一中嘉网路。据媒体报道，購併中嘉網路将意味着，旺旺中时集团将掌握12個頻道和11個有線電視系統。

此举再次引发对于媒体集中化和新闻垄断的忧虑。部分人士、學者、團體與媒體認為，屆時旺中將可能掌握決定民眾收看的有線電視內容之權力。

2012年7月，台湾青年学生发起“反媒体巨兽”运动，呼吁抵抗中国借台商资本垄断媒体、干预新闻自由。

2012年9月，台湾举行反媒体垄断大游行。德国之声当时报道说，9月1日台湾记者节当天，许多新闻从业人员、传播学者、学生、媒改团体，以及社会人士共数千人走上街头，反对旺中并购案造成媒体垄断。

2012年7月，NCC宣布旺旺中时集团收购中嘉网路案有条件通过。据报道，旺旺中时集团董事长蔡衍明不愿接受NCC的条件；2013年，NCC认定补足条款未满足，不予通过该交易案。

2013年2月，中天新闻台播出对美国知名学者乔姆斯基（Noam Chomsky）的采访——乔姆斯基曾声援此前的反媒体垄断运动。采访播出时，字幕被指与原文不符，以及忽略了乔姆斯基所说“反對媒體壟斷，捍衛新聞自由”的关键字句。事后中天新闻表示道歉。

2019年2月，中天新聞台播出「異相?!三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」的消息，被NCC认定违反事实查证原则并罚款。

2019年6月，台湾举行“反红媒”游行，旺旺中时集团为抗议对象之一。

2019年7月，英国《金融时报》一篇报道称，中国时报以及中天电视台的记者向该报表示，他们的编辑负责人直接从国台办收到指示。一名中国时报记者称：“他们并不干预每件事，而是主要与海峡两岸关系以及与中国有关的话题。他们在报道的角度以及是否登在头版上有发言权。”

之后，旺旺中時媒體集團将金融時報这篇报道的記者席佳琳（Kathrin Hille）告上法庭。据媒体报道，席佳琳在文章發布後，受到電話和訊息的騷擾。





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