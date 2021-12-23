中大移走民主女神 岭南大学拆六四浮雕

(德国之声中文网) 根据多家港媒周五 (12月24日)报道，香港中文大学已经移走校内的民主女神像。这座雕像是华裔雕塑家陈维明的作品，在2010年6月4日晚间由支联会常委、香港中文大学政治与公共行政学系校友李耀基护送进入中大，当时有超过2千名中大师生和市民迎接。

六四事件标志性之一就是民主女神雕像，在1989年由北京学子创作，不过随后遭到官方批评，表示其是「对国家尊严与民族形象的污辱与践踏」，6月4日清场时遭到解放军戒严部队推倒。其后雕像在各地复制或是再创作，作为纪念六四的方式。

无独有偶，陈维明另外一件收藏在香港岭南大学的天安门大屠杀浮雕也传出被拆除。这座浮雕是陈维明在2009年5月份完成的创作，在纽约和华盛顿等地展览后才送至香港。

2010年，为了纪念六四事件21周年，陈维明的民主女神像和六四浮雕在当年5月被送到香港，因为被香港海关扣押在当时引起争议，后来经过民众抗议，要求交还艺术品后才交还。随后两件作品在香港各大学校园巡回展出，成为香港争取平反六四的象征。

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(综合报道)

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