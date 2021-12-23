 中大移走民主女神 岭南大学拆六四浮雕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2021

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时政风云

中大移走民主女神 岭南大学拆六四浮雕

港大在22日深夜拆除国殇支柱引发争议后，现在另外两所香港重点大学内的民主女神像和六四浮雕也传出被移除或拆毁。香港国安法通过后，有关六四讨论还剩下多少空间?

China I Goddess of Democracy Statue in Hongkong

过去悼念六四一直是香港各大学的传统，但是港大国殇之柱被拆、中大民主女神像遭移走，以及岭南大学除去六四浮雕，六四讨论空间全面受压。

(德国之声中文网) 根据多家港媒周五 (12月24日)报道，香港中文大学已经移走校内的民主女神像。这座雕像是华裔雕塑家陈维明的作品，在2010年6月4日晚间由支联会常委、香港中文大学政治与公共行政学系校友李耀基护送进入中大，当时有超过2千名中大师生和市民迎接。

Zum Buch Die Republik auf dem Platz des Volkes – Tagebuch Mai / Juni 1989 FLASH-GALERIE

六四事件标志性之一就是民主女神雕像，在1989年由北京学子创作，不过随后遭到官方批评，表示其是「对国家尊严与民族形象的污辱与践踏」，6月4日清场时遭到解放军戒严部队推倒。其后雕像在各地复制或是再创作，作为纪念六四的方式。

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有评论认为，港大校方下令将国殇之柱从校园移走的做法表明，香港高等教育当局看来是在遵循中央政府的命令，消除大学培养未来挑战中国统治的政治领导人的潜力，大学已从过去进行政治启蒙的地方变成了国家监控监管的场所。

无独有偶，陈维明另外一件收藏在香港岭南大学的天安门大屠杀浮雕也传出被拆除。这座浮雕是陈维明在2009年5月份完成的创作，在纽约和华盛顿等地展览后才送至香港。

2010年，为了纪念六四事件21周年，陈维明的民主女神像和六四浮雕在当年5月被送到香港，因为被香港海关扣押在当时引起争议，后来经过民众抗议，要求交还艺术品后才交还。随后两件作品在香港各大学校园巡回展出，成为香港争取平反六四的象征。

观看视频 04:32

“国殇之柱”作者：港大做法犹如“黑社会”

(综合报道)

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