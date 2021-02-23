 中大撒粉案再拘两人 宿舍导师也被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2021

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时政风云

中大撒粉案再拘两人 宿舍导师也被捕

香港中文大学上月发生保安被撒粉事件，23日港警又拘捕两名涉案男子，至今总共7人涉案被捕。

Chinese University of Hong Kong

(德国之声中文网) 香港中文大学上月中发生有人向保安撒不明粉末案件，《香港01》报导，警方日前已就案件拘捕5人，2月23日警方称再拘捕2名男子。

《立场新闻》指，警方以涉嫌「非法集结」与「袭击他人意图导致不做出某些作为」拘捕两名男子，均为中大学生。两名男子据称参与当日事件，现被扣留调查。

23日，另有一名宿舍导师于宿舍被捕。中大善衡书院学生会干事会在社交网站发出贴文指，一名书院职员于当天早晨七时半至八时半被便衣警员拘捕，同时做出证据搜查，据悉该职员为何添堂6楼宿舍导师。香港中文大学为一所书院制大学，共有九所书院，善衡书院为其中一所书院。宿舍导师一般是中大全职教职员、或全日制研究生。

書院表示在早上七時半左右，有十多名便衣警察連同數名保安組人員在何添堂舍監陪同下，帶有法庭許可的搜查令進入何添堂範圍，整個拘捕過程在程序下於上午八時半完成，期間警方並沒有進入宿舍其他範圍。

前5名被捕者均获释

《香港01》报导，中大撒粉案发生于1月11日开学日，当时有8名身穿黑衣的人事推倒栏杆，朝55岁男保安泼不明粉末，其后四散。该保安事后眼部不适送医。

《香港01》报导，案发当时20岁曹姓男子当场被捕，涉嫌「公众地方行为不检」及「普通袭击」罪名。之后警方又陆续在沙田、荃湾和上水区拘捕3名男子，年龄介于19到22岁之间，涉嫌「非法集结」与「袭击他人意图导致不做出某些作为」罪名。1月26日傍晚，另一名涉案被通緝、現年22歲中大男学生自行前往荃湾警署自首。5名被捕者均获保释。

中大校友批犯案者「暴徒」

1月26日《立场新闻》报导，新界南总区刑事总部警司陈志昌向传媒交代案情称有5人涉案、4人被捕并呼吁自首，又称不排除拘捕更多人时，全程以「暴徒」形容涉案学生。

他指「多名黑衣暴徒」事發當日以不明粉末及雞蛋撒向中大保安員，又推倒鐵欄及枱凳，大肆破壞隨後四散，又稱懷疑他們因不滿中大保安核證進入校園人士身份的措施，欲透過襲擊令校方不執行相關措施。

陈志昌又称自己与案件主管均是中大校友，批评涉案学生「有組織地利用近乎黑社會的暴力手法，對保安進行欺凌及攻擊」，稱對此感難過及遺憾，又提及有學生組織事後於網上淡化事件為保安與學生的衝突，「為暴徒開脫」，稱對其「卑劣暴力行為及無恥的狡辯」予以譴責。

当天傍晚被通緝者即自首。

综合：张慈

责编：杨威廉

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