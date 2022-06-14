中國「618」購物節買氣冷 疫情重挫消費慾望

（德國之聲中文網）源自中國電商京東集團發起的「618」購物節正式落幕，京東數據顯示，2022年總成交額高達人民幣3793億元，再創新高紀錄。不過和往年相比，成長幅度卻放緩，年增率僅10.3%。

根據中國網經社旗下電商大數據庫「電數寶」，2018年至2022年間，京東「618」交易規模分別為1592億元、2015億元、2392億元、3438億元和3793億；增長率分別是32.77%、26.57%、18.7%、43.72%與10.32%。今年是京東過去5年來，年增幅最低的一年。

路透社報導認為，這表明中國作為全球第二大經濟體，在政府嚴格執行「清零」防疫政策下造成經濟放緩，消費者收入減少，導致短期消費能力和意願下滑。

消費需求轉弱

「我已經開始抑制自己的消費慾望，除非是絕對必要或是不可錯過的折扣。」來自濟南市27歲的希樂告訴《南華早報》說，自己已經6個月沒有買新衣服，但是「618」提供的折扣並未吸引她。除了個人護理用品等必要品項，她沒有購買其他商品。

希樂目前正任職於一間國際貿易公司，她說：「我想開始存錢。疫情之下，找新工作不是那麼容易。」疫情期間收入變少，加上未來充滿許多不確定性，她認為，如果能有些儲蓄，儘管不多，「會感到更安全、更安心」。

在北京從事電商工作、27歲的宋川在接受《南華早報》訪問時也表示，因為疫情收入減少，因此今年他只買了必需品。他說：「我的消費習慣無疑地已經發生變化，在疫情之前我會買我喜歡的，但現在我只買我需要的。」

困難的一年

源自京東電慶日的「618」向來被認為是京東的「主場」，是僅次於淘寶「雙11」的年度第二大網購盛事。為了刺激消費，中國主要電商平台也紛紛推出更多折扣，但部分公司和代理商卻表明退出競爭。

《中國新聞週刊》報導，棉麻女裝品牌「茵曼」創始人方建華在公眾號上發表文章稱：「今年618『躺平』，不玩了」。他提到，一百多家實體店關門停業，上海春夏貨品售罄率不到6成，銷售速度趕不上退貨，最高退貨率達到6成。

事實上從去年起，中國購物節促銷活動已有跡象顯示消費者需求減少。比如阿里巴巴在「雙11」期間的銷售額增長僅8.5%，是有史以來最小增幅。

此外，根據阿里巴巴發布2022年Q1財報，商品交易總額（GMV）下滑，歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣162.41億元，年減200.34%。這對電商來說是相當不樂觀的訊號。

策略轉向

今年「618」購物節整體銷售額，中國互聯網大數據服務商「星圖數據」（Syntun）估計，包括阿里巴巴天貓商城、京東和拼多多在內的電商平台總共創造了5826億元人民幣的銷售額，與去年的5785億元人民幣相差不遠。

星圖數據在一份報告中表示，儘管電商公司今年做出了一些努力，例如簡化促銷規則和提供更大的折扣，但「市場反應冷淡」。

此外，中國媒體也觀察到，京東在今年「618」不如往年那麼強調總數字。往年「618」，京東會披露當天的階段性銷售額，但今年卻不然。今年京東轉向強調供應鏈技術能力，披露的數字也更多圍繞供應鏈展開。

京東零售執行長辛利軍在「618」啟動發布會上表示，這次京東「618」是供應鏈價值與社會認知首次對齊。2022受到疫情等因素影響，各界認知到了供應鏈的重要性。辛利軍稱，京東已經準備好迎接「供應鏈價值元年」。

（綜合報導）

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