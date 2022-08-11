 中國60年一遇高温 水電雙缺企業產能受限 | 经济纵横 | DW | 22.08.2022

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经济纵横

中國60年一遇高温 水電雙缺企業產能受限

對很多中國南方民眾來說，2022年他們面臨了史上最艱困的夏天：破紀錄的高溫、大範圍的限電、缺水同時發生，不少企業也被迫停止生產。究竟這樣的高溫和限電是怎麼造成的，又還要持續多久？

中國今年夏季遇到罕見的高溫少雨天氣，使得長江流域各省市陷入乾旱和限電

中國今年夏季遇到罕見的高溫少雨天氣，使得長江流域各省市陷入乾旱和限電

（德國之聲中文網）中國今年面臨1961年有完整氣象紀錄以來最熱的夏天，且高溫持續的天氣長、影響範圍廣，而在長期高溫少雨下，用電需求增加、水電供應吃緊造成本輪大規模限電和停水，未來只能等待氣候降溫，經濟和生活才能逐漸恢復正常。

根據官方資料，今年7月以來，四川省面臨歷史同期最高極端氣溫、歷史同期最少降雨量、歷史同期最高電力負荷同步發生的嚴峻局面，在高溫與旱災並行下，四川省電力不足的問題極為突出。

當地官方媒體《川觀新聞》報導，四川省能源供應保障應急指揮領導小組辦公室發布通知，於21日0時起，啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應，也是最高級別的對應措施。

綜合中國媒體報導，鄰近四川省的重慶市連續多日最高氣溫超過40℃，預計未來一周最高氣溫還將會持續超過40℃。目前重慶已有51條河流斷流，24座水庫乾涸，農村供水受影響的民眾達到了35.8萬人。

具有調節水量和發電功能的長江三峽大壩（資料照）

具有調節水量和發電功能的長江三峽大壩（資料照）

 

停電影響擴大至四川以外

不過，高溫造成的限電和缺水正擴大至四川省以外的地區。上海澎湃新聞報導，中國目前全國電力形勢嚴峻，除了四川省外，包含安徽省、浙江省、江蘇省等地已經啟動措施，部分化工、水泥、金屬等高耗能企業已臨時停產。

《四川日報》報導，四川省已經從8月14日至20日，對部分高載能企業實施停產讓電於民的調控，讓出用電負荷約700萬千瓦，全力緩解民生用電的壓力。

中國國家電網也跨省調度電力支援四川。目前，陝西送四川的直流輸電通道已經滿功率運行，省外每天向四川送電1.32億千瓦，也啟用從隴南通往四川的220千伏備用線路，全力送電到四川。

上海官方則罕見宣佈暫停22日至23日共兩天，黃浦江沿岸著名景點的所有觀光照明和媒體幕牆，受影響的地方包含外灘、北外灘、小陸家嘴地區。官方稱，這是落實「上海市迎峰度夏有序用電方案」的相關要求。

上海官方罕見地停止包含外灘在內，黃浦江沿岸多個著名景點的燈光（資料照）

上海官方罕見地停止包含外灘在內，黃浦江沿岸多個著名景點的燈光（資料照）

根據中國國家電網統計，今年夏天華中地區電網最大用電負荷，首次突破1.9億千瓦，較去年夏季最大負荷增加1800萬千瓦，成長10.6%。

中國電力企業聯合會表示，目前長江水位持續下降，水力發電的發電量不足，導致中國沿海各發電廠延續高負荷運行，民生用電負荷達到頂峰。

《中國新聞周刊》報導，華北電力大學經濟管理學院教授袁家海表示，過去夏季高溫天氣通常也會導致城市用電負荷增加，不過尖峰負荷，即電力負荷的峰值，可能幾十個小時就過去了。而今年，從四川等省份的情況來看，38度以上的高溫已經持續多週，供電系統持續處於尖峰負荷狀態。袁家海說：「這種事情以前應該是沒有過的」。

中國清華大學萬科公共衛生與健康學院教授黃存瑞認為，中國針對氣象的高溫預警系統運行得比較好，「不過，一套成熟的針對健康風險的高溫預警則是很缺乏的，要設計好這樣的預警系統，需要大量數據、跨部門與跨學科的合作」，黃存瑞說。

降雨量創歷史新低

氣象資料顯示，今年7至8月中國長江流域的降雨明顯偏少，其中7月平均降水量141.2毫米，較往年同期減少48.2%，為1961年以來最少。8月以來，中國南方部分地區的累計降水量甚至不足10毫米。例如上海今年出現攝氏35度以上高溫的天數，累計已超過了40天，其中達到40度以上的極端天氣也有7天，刷新上海自1873年以來的紀錄。

中國氣象局數據指出，受持續高溫天氣影響，中國南方多地已出現重度乾旱，中國兩大淡水湖泊：鄱陽湖和洞庭湖的水位持續走低，湖面面積明顯縮水。衛星監測發現，8月18日鄱陽湖水體面積約為1113平方公里，較7月10日減少了約66%。

長江流域不少河川和湖泊乾涸

長江流域不少河川和湖泊乾涸

根據中國中央氣象台的資料，未來多日中國南方仍可能持續高溫少雨，氣象局已於8月20日升級，發布「氣象乾旱橙色預警」。其中，陝西省南部、四川省東部、重慶市、湖北省、湖南省北部、江西省北部、安徽省東南部、浙江省中西部、福建省東北部等地的部分地區，最高氣溫仍可能會達到40℃以上。

不過，最新的氣象預測也顯示，24日左右會有冷空氣從中國北方南下，使中國南方地區由北向南逐漸降溫，屆時各地這場高溫可能會落下帷幕，預計25日以後，長江流域乾旱區的降雨量也將有望增多。

筆電和電動車產業恐受影響

台灣《聯合報》報導，四川是全球筆記型電腦生產重鎮，包含筆電代工大廠鴻海、廣達、仁寶、緯創；筆電散熱大廠雙鴻、筆電電池模組大廠新普等知名企業，都在四川成都或重慶有設廠。

四川已於21日至26日採取分區分時段「輪停輪供」，不過停電最長時間不超過2天，最短時間約10個小時，多數工業企業得以恢復生產，筆電產業可望暫時鬆一口氣。

中國四川省是全球筆電代工生產基地，包含鴻海（富士康）等企業都有在四川或重慶設廠，圖為鴻海資料照

中國四川省是全球筆電代工生產基地，包含鴻海（富士康）等企業都有在四川或重慶設廠，圖為鴻海資料照

中國《財新網》則報導，中國兩大動力用電池龍頭製造：寧德時代和比亞迪，分別在四川宜賓和重慶市建有大規模生產基地。數名四川省電池供應鏈企業人士指出，宜賓和遂寧等電池和材料主產地的工業用戶，已停電和停產至8月25日。

根據不願具名的資深行業人士透露，一旦四川和重慶的限電時間延長，不排除電池企業出現普遍停產情況，進而影響到整個新能源汽車產業。

四川日前率先宣布15日至20日全部工業企業放「高溫假」6天，緊接著重慶從17日至24日限電停工8天，讓當地廠商生產拉警報。隨著四川第一波限電結束，新一波措施備受關注。

停電困擾電動車車主

中國官媒《中新社》報導，四川成都的特斯拉車主李峰（化名）表示，他平時常去的平價充電站已經關了，現在只能去稍貴的特斯拉充電站。「成都有部分充電樁停了，特斯拉的部分充電樁還在正常運營，但是太貴了」，李峰說。

李峰解釋，他平時使用的充電站，電價是每度人民幣1.22元，充滿一次電大約需要人民幣73元，而現在只能在特斯拉的充電樁充電，電價是每度人民幣1.59元，充滿一次電需要付到人民幣95元。

但是，就連價格較高的特斯拉充電站，都不一定有電。至8月19日為止，特斯拉在四川省的超級充電站有3站實施錯峰運營，1站服務受限，且有15個充電站暫時關閉。

中國已成為全世界最重要的電動汽車市場之一（資料照）

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電動車車主王婷（化名）在路過四川省南充市時，本來準備找個充電站給車充電，但接連兩個充電站都停止運營，直到第三個充電站才成功充電。

「我找到的第一個充電樁位於一個酒店附近，停止運營了。第二個充電樁在加油站，也用不了，看著沒有使用痕跡。第三個充電樁終於能用了。從找充電樁、換充電樁、到排隊等待充電，用了2個多小時」，王婷說。

成都的特斯拉車主張輝（化名）也遇到了相同的狀況。17日傍晚，當他的車子續航力還剩下40公里時，張輝就開始找地方充電，但他去了常去的充電站都停止營運了，等車輛真正充上電時，續航力僅剩8公里。「還差8公里，我就要掛在路上了」張輝說。

（綜合報導）

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