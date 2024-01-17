 中國2023年經濟成長5.2% 前景仍不樂觀 | 经济纵横 | DW | 17.01.2024

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经济纵横

中國2023年經濟成長5.2% 前景仍不樂觀

中國官方週三公佈2023年各項經濟數據，其中經濟成長率為5.2%，雖然高於官方去年訂的5%目標，但為何金融機構和分析師都不看好？今年的中國經濟又將面臨哪些問題與挑戰？

官方數據顯示，中國2023年經濟成長率達到5.2%，超越目標。圖為2022年杭州蕭山一所工廠內的員工（資料照）。

官方數據顯示，中國2023年經濟成長率達到5.2%，超越目標。圖為2022年杭州蕭山一所工廠內的員工（資料照）。

（德國之聲中文網）中國國家統計局週三（1月17日）公布2023年一系列的經濟數據。其中，中國2023年的經濟成長率，一如中國總理李強週二（16日）在瑞士「達沃斯論壇」上透露的5.2%。雖然達成官方設下的5％目標，但西方分析師與金融機構仍認為中國經濟的前景不甚樂觀。

中國政府先前將2023年的經濟成長目標設為「5%左右」，較2022年目標「5.5%左右」低，當時便引發話題，也掀起中國經濟是否會在疫情後復甦的討論。如今數據公佈，全年經濟成長達成目標；國家統計局強調，中國經濟正在「回升向好」、並向「高品質發展紮實推進」。

此前，中國因新冠疫情期間嚴格實施「清零」封控措施，導致經濟放緩，2022年的GDP成長率僅為3%。但排除了新冠疫情期間，去年5.2%的成長表現，仍是1990年以來最低的經濟成長率。

值得一提的是，中國海關先前公布的出口數據，去年呈現自2016年以來的首次負成長，而出口一直被認為是中國經濟成長的動力。法新社分析指，中國與美國的地緣政治緊張局勢，以及一些西方國家為了減少對中國依賴、持續發展供應鏈多元化，打擊了中國的經濟成長。

中國去年GDP同比增長5.2%，雖然達到官方所設的目標，但仍不如分析師與投資人預期。（資料照）

中國去年GDP同比增長5.2%，雖然達到官方所設的目標，但仍不如分析師與投資人預期。（資料照）

時隔半年再度公布青年失業率

在外界關心的就業問題上，中國國家統計局在暫停發布16至24歲青年失業率近半年後，週三公布了調整後的數據結果。去年12月，中國全國城鎮調查失業率為5.1%，而「不包括在校生」的16至24歲的青年失業率為14.9%。25到29歲的失業率則是6.1%，同樣排除在校生。

統計局稱，16至24歲的城鎮人口之中約有6成是在校生，大約6200萬人，「把在校尋找兼職和畢業後尋找工作的青年混在一起，不能準確反映進入社會真正需要工作的青年就業、失業情況」。

國家統計局調整定義前，中國青年失業率曾於去年6月出現21.3%的歷史新高，引發外界關注中國青年的就業情況

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此外，數據也顯示中國2023年底的全國人口為14億967萬人，比前一年底減少208萬人，也是連續第2年呈現人口減少的趨勢。其中，2023年中國全年出生人口為902萬人，死亡人口為1110萬人，人口自然增長率為負1.48‰。

房地產出現問題

除了GDP、失業及人口數據之外，中國國家統計局也公布全國固定資產成長率、社會消費品零售和房地產等統計數據。然而，這些數據也透露，去年中國的房地產投資為負成長9.6%，顯示中國的房地產業仍處在危機當中。

根據中國國家統計局同日發布的「2023年全國房地產市場基本狀況」資料，中國房地產業投資下滑嚴重，其中，中國去年的住宅類投資下降了9.3% ，房地產開發企業到位資金，更是比前一年下降了13.6%。 

針對這些數據，中國國家統計局在報告中坦言，當前中國外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨一些困難和挑戰。因此在下一階段，仍要鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動中國經濟實現「質的有效提升」和「量的合理增長」。

中國的人口數據和房地產數據，都顯示中國的經濟前景不太樂觀，圖為南京一個社區的恆大標誌。（資料照）

中國的人口數據和房地產數據，都顯示中國的經濟前景不太樂觀，圖為南京一個社區的恆大標誌。（資料照）

分析師：中國經濟不樂觀

路透社報導，新加坡大華銀行經濟學家Ho Woei Chen指出，中國全年的經濟數據符合預期，但12月的經濟數據好壞參半。「總體而言，我認為數據，尤其是房地產方面的數據，看起來並不好。」他指出，中國12月房地產銷售的疲軟程度，比11月的時候還要更糟。

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家西濵徹（Toru Nishihama）認為，中國的私人消費情況不佳拖累了整體成長，「預計中國的經濟成長，未來將進一步放緩」。

他解讀，中國確實曾推出刺激措施來支撐經濟，但效果幾乎沒有發揮出來，因為過去20年來，在基礎設施方面的支出早已過頭。「中國經濟已陷入資產通縮，新房銷售下滑，二手房銷售下滑幅度更大。」

針對去年5.2%的經濟成長率，法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）也表示，「不認為這會被視為是好消息」。她說，中國正處於結構性的經濟減速路徑中，且2024年的經濟增長甚至將低於2023年。

中國官方對最新經濟數據正面看待，但數字公布後股市表現不佳：滬深300指數、上海證交所綜合指數皆跌逾1%；香港恆生指數則下滑超過3%。（資料照）

中國官方對最新經濟數據正面看待，但數字公布後股市表現不佳：滬深300指數、上海證交所綜合指數皆跌逾1%；香港恆生指數則下滑超過3%。（資料照）

2024年中國經濟會轉好嗎？

路透社先前根據58位經濟學者的預測所做的調查顯示，2024年中國經濟成長可能放緩至4.6%，2025年進一步降溫至4.5%；在通貨緊縮壓力和房地產嚴重下滑的情況下，中國官方應推出更多刺激措施的呼聲越來越高。

世界銀行在9日發佈的《全球經濟展望》報告中預計，中國今年經濟將只成長4.5%，較去年6月預測調低0.1個百分點。世界銀行更預測，2025年中國經濟成長率將進一步降至4.3%，比路透社的預期還低。

中國設定了2023年5%左右的成長目標，政策人士預計今年將維持這一目標。中國人民銀行則承諾，今年將加強對經濟的政策支持力度，並推動物價反彈。但在本週一（15日），中國人民銀行維持中期政策利率不變，無視於市場對降息的預期，因為人民幣匯率的壓力，繼續限制了央行貨幣寬鬆政策的範圍。

受到曠日持久的房地產危機、消費者和企業信心疲軟、地方政府債務不斷增加，以及全球經濟成長疲軟的拖累，世界第二大經濟體中國在新冠疫情大流行過後，一直難以實現強勁且可持續的反彈。

最近的數據也表明，2024年的經濟開局情況並不穩定。持續的通貨緊縮壓力和出口的小幅回升，不太可能讓疲軟的國內經濟活動迅速好轉，且12月份的中國銀行貸款情況也很疲弱。

瑞士人壽資產管理公司分析師在先前的一份研究報告中表示：「中國2024年的經濟前景，將取決於房地產業的前景。」

「（中國）政府的目標是減少該行業近年來出現的供應過剩，並使供應與實際需求保持一致。因此，我們預計（中國）經濟放緩將持續到2024年及以後。」

河南爛尾房項目殘局難收

（綜合報導）

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