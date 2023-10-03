中國黃金周提振經濟信心？學者：影響有限

（德國之聲中文網）十一長假「黃金周」以來，中國國內各大觀光景點湧現人潮。這是中國自疫情解封後首個「黃金周」，中國文化和旅遊部數據中心預測，十一長假的國內旅遊人次將達到8.96億，對比去年同期成長86％；預期國內旅遊收入可達7825億人民幣，較同期大增138％。

不過，北京如今正努力擺脫新冠疫情及房地產困境造成的經濟衝擊，這次的黃金周是否會出現市場所期待的復甦，也成為各界關注焦點。台灣經濟研究院國際處研究員邱達生博士向DW表示，這波「十一長假」相較於去年封控期間，數據上的差異「一定非常顯著」，但恐怕仍無法解決當前的經濟問題。

黃金周帶動旅遊財 對中國經濟影響仍有限

邱達生表示，從今年8月的數據分析可見，多數國家受惠於暑假需求，消費者物價指數（CPI）都有所成長，但中國卻僅有0.1％的CPI年增率。因此他認為，今年的十一長假雖然可望拉抬CPI，但刺激的力道仍無法跟疫情前相比。

值得注意的是，中國如今盼擴大內需以推動經濟成長。中國國家發展改革委和商務部先後出台《關於促進電子產品消費的若干措施》、《關於促進家居消費的若干措施》等，一系列刺激包含汽車、電子產品等「大宗消費」，以及餐旅、文化類等服務性消費的相關政策。

邱達生也說，隨著國際大廠紛紛將產線移出中國，把供應鏈轉至其他東南亞國家，「中國如今要依賴像過去固定投資、出口的方式已經時不我予」。在美中明顯脫鉤的情況下，中國難以再像過去依賴美國的終端財貨需求市場，而是必須創造需求。但過去幾年的疫情衝擊，讓中方原本想將內需拉抬起來的計畫必須延後，「延後數十年都有可能」。

房產問題未解 恐難見「強勁復甦」

中國當前不可忽視的經濟問題便是以恆大、碧桂園為首的房地產困境。《金融時報》稱，中國消費者在黃金周期間的消費行為值得關注，除了餐飲、旅宿方面的服務性消費之外，也包含房產在內的大宗消費。多數學者認為，除非房地產業穩定下來，否則中國的經濟恐怕難以看到強勁復甦。

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邱達生也分析，「房地產問題是目前它的（北京當局）各種政策很難解決的，因為中國大陸現在的空房可以容納的人數是總人口的2倍以上，所以這個是無解的問題。」

不過，中國經濟前景也並非全然不樂觀。根據國家統計局公布的最新數據，9月的製造業活動指標在近半年來首次恢復擴張，雖然復甦速度緩慢，但已表明官方祭出的刺激措施似乎開始見效。經濟學者估計，中國今年可能會低空飛過5％的經濟成長目標，但房地產仍有可能成為無法達標的風險變數。

房產衝擊經濟不敢消費？民眾：感覺不明顯

一位居住在北京的民眾接受DW採訪時表示，東單商業街連日出現滿滿逛街人潮，顯現這波連假買氣「還是不錯的」。儘管國際持續關注中國房地產問題，但她認為，當前的房地產問題並非「全民性質」，受影響範圍有限。

另一名在上海工作的台灣青年觀察，中國民眾似乎並未因為所謂的經濟不好而不消費，但在就業層面的問題確實較為明顯，「的確，應屆畢業生很難找工作，現在中國的經濟（問題）主要是就業環境，非常非常難找工作……公司就算沒有裁員，也大多沒有擴招。往年應屆畢業生可能會招個20個左右，它（企業）可能今年就是說不招了，不然可能招個10個。」

除此之外，她也提到由於中國房市走跌，影響民眾進行股票、房地產等規模較大的買賣。但一般生活消費層面來說，影響並沒有特別明顯。

中國銀聯數據：旅遊交易量大增400％

央視財經引述中國銀聯網路交易數據報導，中秋節當天，中國旅宿、交通等行業交易金額「火爆」，對比2022年解封前的中秋，交易量有明顯增加，其中旅遊業交易金額大增400％，交通及住宿則分別成長超過48％。

中國國家鐵路集團（簡稱國鐵集團）統計，黃金周首日的旅客運送量首度突破2000萬人次，以單日運送2009.8萬人次，刷新國鐵歷史新高。全國知名觀光景點湧進大量人潮，多處風景區緊急祭出「限流」管制，故宮、國家博物館等熱門場所的門票也搶售一空。

微博上還有中國網友在貼文中打出「人人人人人我人人人人人」，幽默形容自己被夾在人群中的狀態，掀起各地民眾打卡風潮，一度衝上熱搜排行榜。

正如一名在上海工作的台灣青年所說，儘管今年的經濟情況不理想，但好不容易擺脫長達3年的疫情封控措施，這次黃金周也成為中國民眾進行「報復性」旅遊及消費的最好時機。

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