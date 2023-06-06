中國高考登場：習語錄入題 考生數創新高

（德國之聲中文網）中國22023年高考週三（6月7日）登場，今年考生高達1291萬人，比去年多出98萬人，創下史上新高。

今年也是中國結束「清零政策」、實施「乙類乙管」後的首次高考，官方雖未強制考生配戴口罩應試，但為防疫情再起，各地方政府也推出配套的防疫政策，如山東省即要求考生須於考前3天自主監測健康，確診考生則有備用考場可使用。

每年的作文題目都備受外界討論，今年7套試卷中，「全國乙卷」以習近平的兩段話「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠」以及「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」為題幹，要求考生撰文體現其認識與思考。

根據中國官媒《人民日報》，首則材料摘自習近平2023年3月在中國共產黨與世界政黨高層對話會上的主旨講話《攜手同行現代化之路》；「一花獨放不是春」則是出自2014年3月習近平在法國巴黎聯合國教科文組織總部的演講《文明因交流而多彩，文明因互鑒而豐富》。

《人民日報》指出，這兩段材料針對的是國際關係、文明互鑑等問題，「大到不同文化之間的交流、不同國家之間的聯繫，小到個人之間的交往，莫不如此。」微博有網民解讀題幹所指為人類命運共同體，有意見則認為耐人尋味，可聯想至中國當代的國際關係現況。

除了習近平，「天津卷」亦以曾在當地求學的周恩來的對聯「與有肝膽人共事，從無字句處讀書」入題，請考生抒發感悟。

觀察中國社群網路，網友普遍認為今年作文題目較簡單，對比2022年的考題，取得高分較為容易，讓「受傷的只有22屆」主題標籤高掛微博熱搜榜。此外，ChatGPT等生成式人工智慧爆紅，也讓許多網友紛紛嘗試讓「文心一言」、「通義千問」等人工智慧機器人以各版作文考題撰文，掀起一波「看AI怎樣寫高考作文」的熱潮。

入學學費漲 畢業求職難

中國高考素有「千軍萬馬過獨木橋」之稱，然而這些考生奮力抵達彼岸、考上大學後，等待著他們的卻可能是中國當代社會的諸多問題，比如：高漲的大學學費。

圖為中國人民大學2021年所辦的畢業典禮

由於地方財政吃緊，上海4月召開「改善公辦高校本專科學費形成機制」聽證會後，決定從2023年秋季學年起調漲公辦高校本專科平均學費，由每位學生5420元／學年調整至7215元／學年，調幅約33%。此前20多年來，上海的學費從未改變。安徽、陝西、河南等省份則更早就發布了提高學費的通知。路透社報導指，四川省部分學科的學費增幅更高達41%，在經濟回溫未如預期的情況下，又為中國學子增添負擔。

除高學費之外，中國居高不下的青年失業率，也可能讓大學學子面臨「畢業即失業」的窘境。中國16至24歲年輕人的失業率在4月來到20.4%，創下史上最高；中國教育部數據也顯示，2023年高校畢業生預計為1185萬人，較2022年增加82萬人，畢業生規模同樣創歷史新高，2021和2022年因疫情而海歸回中國求職人數均超過百萬，更加劇了畢業生找工作的壓力。

為舒緩應屆畢業生求職問題，中國政府採取了各種手段和措施。除有多個省份的公務員擴招超過50%外，不少省市都推出鼓勵中小微企業招聘應屆生的政策及補助，或鼓勵畢業生到基層就業、下鄉教書行醫，或到部隊服務國防現代化建設。

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