中國駐舊金山領館遭車撞 駕駛高喊「中共在哪」

（德國之聲中文網）一名不明身份的男子週一（10月9日）駕車衝撞中國駐舊金山總領事館，並遭到當地警方擊斃，送醫不治，更多細節陸續流出。有目擊者聽到肇事駕駛下車時大喊：「中共（CCP）在哪？」。

當時正在辦簽證的美國史丹佛大學的學生莫爾查諾夫 (Sergii Molchanov) 在接受《舊金山標準報》（San Francisco Chronicle）採訪時表示，事發時他距離汽車約兩米，有看到駕駛。而當這名駕駛從一輛本田轎車中走出來時，頭正在流血，並大喊道：「中共在哪裡？」

莫爾查諾夫說，領事館的保全人員隨後走近司機，並拉住了他的手臂。莫爾查諾夫沒有看到司機持有任何武器，但看到保全持有刀。

「他看著我，我有點害怕，因為我不知道他是否有槍或其他東西」，莫爾查諾夫說。

莫爾查諾夫表示，人們開始逃離領事館，幾分鐘之內，警察就到達了現場，之後他聽到兩聲槍響。

莫爾查諾夫拍攝的影片顯示，當人們逃離大樓時，這輛掛有加州車牌的本田轎車還停在領事館的簽證處大廳。

另一名目擊者則向該報稱，駕駛下車時全身流血，手裡拿著刀，然後開始與保全發生爭執。另據一位直接了解調查情況的舊金山警察局消息人士稱，肇事駕駛當時手持刀和弩。但舊金山警方沒有透露有多少警察開槍，也沒有透露駕駛是否真的有攜帶武器。

報導還稱，由於當地警方擔心車內可能藏有爆炸裝置，要求拆彈小組技術人員和爆炸物嗅探犬前往現場。現場至少有11輛警車和救護車。

美國、中國同聲譴責

截至目前，肇事駕駛身份、動機還不明朗，案件仍在調查中。

美聯社報導，美國白宮國安會發言人沃森（Adrienne Watson）10日表示譴責該起事件，也譴責所有針對在美國工作的外國外交人員的暴力行為。一位未獲授權發表評論、不願透露姓名的白宮官員表示，事件發生後，美國政府官員一直在與中國外交部官員接觸。該官員補充說，調查人員認為司機「懷有惡意」。

中國外交部發言人汪文斌週二（10月10日）在例行記者會上表示，針對有不明身分人員駕車暴力衝撞舊金山總領館證件大廳，企圖傷害現場民眾和總領館工作人員一案，「駐舊金山總領館及時應對處置，肇事者已被當地警方控制」。

汪文斌還說，中方已要求美方迅速進行調查，並依照《維也納領事關係公約》實際採取有效措施，「確保我外交機構和人員安全」。

專家：不至於影響中美關係

由於美國總統拜登和中國國家主席習近平，下個月可能在美國舊金山主辦的亞太經合組織（APEC）年度領袖高峰會期間會晤，這次攻擊也引發了外交擔憂，但專家認為，應該不至於影響中美關係發展。

這次襲擊發生之際，由美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）所率領的美國兩黨參議員代表團，也剛在北京會見了包括習近平、中國外交部長王毅和中國商務部部長王文濤在內的中國高級官員，這是美國國會自2019年以來首次訪華行程的一部分。

專家們認為，中美雙方都不想過度誇大這一事件，儘管有根深蒂固的地緣政治和意識形態分歧，但越來越多的跡象表明，兩國長期陷入困境的關係正在好轉。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）副教授李明江向《南華早報》表示，這起針對領事館攻擊似乎是隨機事件，不會像「氣球事件」那樣，影響脆弱的雙邊關係。

李明江說：「越來越明顯的跡象表明，（中美）兩國領導人舉行會晤的可能性很大，我認為這樣一個隨機的小事件，不會對雙邊關係和峰會安排產生重大影響」。

澳洲國立大學的政治學者宋文笛也向《南華早報》表示：「到目前為止，雙方都沒有興趣不必要地渲染這一孤立事件，這可能是因為北京和華盛頓都認為重新建立對話是當務之急」。

（綜合報導）

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