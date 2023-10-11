 中國駐舊金山領館遭車撞 駕駛高喊「中共在哪」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中國駐舊金山領館遭車撞 駕駛高喊「中共在哪」

一名身分不明男子駕車衝撞中國駐舊金山總領事館，被指高喊「中共在哪」，隨後遭到警方擊斃。中美共同譴責此案的同時，事件會否影響催生可能的拜習會？

事發之後，大量警察和救護人員出現在現場

事發之後，大量警察和救護人員出現在現場

（德國之聲中文網）一名不明身份的男子週一（10月9日）駕車衝撞中國駐舊金山總領事館，並遭到當地警方擊斃，送醫不治，更多細節陸續流出。有目擊者聽到肇事駕駛下車時大喊：「中共（CCP）在哪？」。

當時正在辦簽證的美國史丹佛大學的學生莫爾查諾夫 (Sergii Molchanov) 在接受《舊金山標準報》（San Francisco Chronicle）採訪時表示，事發時他距離汽車約兩米，有看到駕駛。而當這名駕駛從一輛本田轎車中走出來時，頭正在流血，並大喊道：「中共在哪裡？」 

莫爾查諾夫說，領事館的保全人員隨後走近司機，並拉住了他的手臂。莫爾查諾夫沒有看到司機持有任何武器，但看到保全持有刀。

「他看著我，我有點害怕，因為我不知道他是否有槍或其他東西」，莫爾查諾夫說。

莫爾查諾夫表示，人們開始逃離領事館，幾分鐘之內，警察就到達了現場，之後他聽到兩聲槍響。

莫爾查諾夫拍攝的影片顯示，當人們逃離大樓時，這輛掛有加州車牌的本田轎車還停在領事館的簽證處大廳。

另一名目擊者則向該報稱，駕駛下車時全身流血，手裡拿著刀，然後開始與保全發生爭執。另據一位直接了解調查情況的舊金山警察局消息人士稱，肇事駕駛當時手持刀和弩。但舊金山警方沒有透露有多少警察開槍，也沒有透露駕駛是否真的有攜帶武器。

報導還稱，由於當地警方擔心車內可能藏有爆炸裝置，要求拆彈小組技術人員和爆炸物嗅探犬前往現場。現場至少有11輛警車和救護車。

一位身分不明的駕駛，週一開車衝撞中國駐美國舊金山的總領事館簽證大廳，圖為肇事汽車和警方人員

一位身分不明的駕駛，週一開車衝撞中國駐美國舊金山的總領事館簽證大廳，圖為肇事汽車和警方人員

美國、中國同聲譴責

截至目前，肇事駕駛身份、動機還不明朗，案件仍在調查中。

美聯社報導，美國白宮國安會發言人沃森（Adrienne Watson）10日表示譴責該起事件，也譴責所有針對在美國工作的外國外交人員的暴力行為。一位未獲授權發表評論、不願透露姓名的白宮官員表示，事件發生後，美國政府官員一直在與中國外交部官員接觸。該官員補充說，調查人員認為司機「懷有惡意」。 

中國外交部發言人汪文斌週二（10月10日）在例行記者會上表示，針對有不明身分人員駕車暴力衝撞舊金山總領館證件大廳，企圖傷害現場民眾和總領館工作人員一案，「駐舊金山總領館及時應對處置，肇事者已被當地警方控制」。

汪文斌還說，中方已要求美方迅速進行調查，並依照《維也納領事關係公約》實際採取有效措施，「確保我外交機構和人員安全」。

中國外交部發言人汪文斌（資料照）

中國外交部發言人汪文斌（資料照）

專家：不至於影響中美關係

由於美國總統拜登和中國國家主席習近平，下個月可能在美國舊金山主辦的亞太經合組織（APEC）年度領袖高峰會期間會晤，這次攻擊也引發了外交擔憂，但專家認為，應該不至於影響中美關係發展。

這次襲擊發生之際，由美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）所率領的美國兩黨參議員代表團，也剛在北京會見了包括習近平、中國外交部長王毅和中國商務部部長王文濤在內的中國高級官員，這是美國國會自2019年以來首次訪華行程的一部分。

專家們認為，中美雙方都不想過度誇大這一事件，儘管有根深蒂固的地緣政治和意識形態分歧，但越來越多的跡象表明，兩國長期陷入困境的關係正在好轉。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）副教授李明江向《南華早報》表示，這起針對領事館攻擊似乎是隨機事件，不會像「氣球事件」那樣，影響脆弱的雙邊關係。

李明江說：「越來越明顯的跡象表明，（中美）兩國領導人舉行會晤的可能性很大，我認為這樣一個隨機的小事件，不會對雙邊關係和峰會安排產生重大影響」。

澳洲國立大學的政治學者宋文笛也向《南華早報》表示：「到目前為止，雙方都沒有興趣不必要地渲染這一孤立事件，這可能是因為北京和華盛頓都認為重新建立對話是當務之急」。

（綜合報導）

美國參議院多數黨領袖舒默9日剛與中國國家主席習近平會晤，專家認為，這起事件應該不會影響中美關係

美國參議院多數黨領袖舒默9日剛與中國國家主席習近平會晤，專家認為，這起事件應該不會影響中美關係

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Security personnel respond to the driver of a car which crashed into the Chinese consulate in San Francisco, California, U.S. October 9, 2023 in this screen grab obtained from social media video. Sergii/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

汽车闯入旧金山中国总领馆 驾车者被警方击毙 10.10.2023

当地时间10月9日，有人驾车冲入旧金山中国总领事馆签证部后的男子。警方表示，驾车者已被警方击毙，事件原因目前仍在调查中。

--FILE--View of a store of Huawei in Huaibei city, east China's Anhui province, 25 September 2018. Huawei Technologies Co Ltd is aiming to ship 200 million smartphones globally this year, its top executive said recently, which will be roughly the same number as Apple's annual shipment of 200 to 210 million units. Yu Chengdong, CEO of Huawei's consumer business group, said in a group interview that the overall shipment of Huawei°Øs smartphones is likely to exceed 200 million this year. It shipped 153 million units in 2017. °∞We are not pursing to rank first in the market scale. For us, to be the first in user experience and the ability to innovate are most important,°± said he.

台企助華為建廠？台灣政府：無涉半導體 05.10.2023

有外媒點名4家台灣企業幫助華為相關企業，在中國深圳興建半導體廠，或有違反美國制裁令之嫌。台灣政府官員週三回應強調無涉關鍵技術，但官方將展開調查，涉事四家公司也紛紛表態。

ARCHIV 23.08.2023+++ Philippine supply boats, right, are escorted by Philippine coast guard BRP Sindangan as Chinese coast guard ships try blocking them off Second Thomas Shoal, locally known as Ayungin Shoal, at the disputed South China Sea during a rotation and resupply mission on Tuesday, Aug. 22, 2023. As a U.S. Navy plane circled overhead, two Philippine navy-manned boats manage to breach through a Chinese coast guard blockade in a dangerous confrontation in the disputed South China Sea and succeeded in delivering food and other supplies to Filipino forces guarding a contested shoal on board BRP Sierra Madre. (AP Photo/Aaron Favila)

南海衝突緊張 菲突破中方封鎖補給爭議島礁 05.10.2023

菲律賓船隻週三突破中國海警船封鎖，成功對長期擱淺在南海主權爭議島嶼的軍艦進行了補給。這也是數個月以來，雙方爆發的最新衝突。

广告

媒体看中国

Containerschiff im Hamburger Hafen, Hamburg,

德语媒体：对华经贸关系 - 欧洲不应继续幼稚

是否应当对中国电动车展开反补贴调查, 是否应当引入惩罚性关税？为了保护本土工业，是否可以放弃自由贸易原则？一段时间以来，上述问题在德国社会引起诸多的讨论。