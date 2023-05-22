中國駐美大使懸缺多時 謝鋒抵美履新

（德國之聲中文網）中國駐美大使館週三（5月23日）公布，由現任外交副部長謝鋒出任中國第12任駐美大使，已經抵達美國履新。謝鋒在紐約機場向媒體表示，自己是為增進中美交流合作而來，為捍衛中國利益而來。

謝鋒承認，「當前，中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰」，中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，是新時期中美相處的治本之道，台灣等重要敏感問題，需按照中美三個聯合公報原則妥善處理，加強對話，「爭取中美關係回歸正軌」。

「我上次在美國工作還是13年前。13年來，世界發生了很大變化，美國也發生了很大變化。在接下來的日子裡，我期待與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時探討推進交流與合作。」謝鋒在美國向媒體說道。

謝鋒是誰？

現年59歲的謝鋒被視為「美國通」。根據公開資料，他畢業於中國外交學院，1980年代加入中國外交部，英語流利，熟稔對美工作，曾任駐美大使館參贊及發言人、駐美公使、外交部北美大洋洲司長等要職。

2017年，謝鋒出任駐港特派員，期間香港爆發反修例運動。立場親建制派的香港《星島日報》指，謝鋒當時批評「街頭暴力」如病毒肆虐，外交部駐港公署因「敢於鬥爭」而獲得高層賞識。2021年，謝鋒轉任中國外交部副部長，主掌涉美事務。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國歡迎謝鋒的到來，期待與他合作。他重申：「正如我們在多個場合所說，我們仍然致力於與中華人民共和國保持溝通渠道，以負責任地管理競爭。」

「戰狼」或問題解決者？

今年1月，前任中國駐美大使秦剛離任，返回中國出任外交部長一職。此後中美關係不斷惡化，該職懸缺超過4個月，是1979年中美關係正常化以來最長的一次。

對美經驗豐富的資深外交官謝鋒出任中國駐美大使館，被視為北京可能有意解凍對美關係的信號。路透社指出，中國駐美大使一職空缺多時，如今終於派人履新，可能有助於北京回擊關於其無視拜登政府呼籲加強接觸的批評。

美國德國馬歇爾基金會的專家葛來儀（Bonnie Glaser）向路透社表示，中國「最終決定派遣謝鋒，部分原因似乎是為了防止雙邊關係螺旋式惡化」。她說，作為一名經驗豐富的外交官，謝鋒對美國決策者非常熟悉。若他願意，有能力促進中美之間更好的溝通。

《華爾街日報》也認為，「這可能表明儘管最近發生了一連串的外交爭端，但北京仍願意改善溝通。 」POLITICO則指，年初即有華府外交圈的消息人士透露，謝鋒將出任中國駐美大使，而不是現任外交部部長助理華春瑩。消息指，華春瑩作為外交部發言人時，因尖銳地反擊外國批評者而臭名昭著。中國高層選擇謝鋒，可能意味著他們更傾向於選擇一個不那麽粗暴的對話者，以緩解雙邊反感。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



不過，POLITICO指出，謝鋒經歷仍有「戰狼」影子。除了擔任外交部駐香港特派員期間，對反修例運動的批評之外，他在2021年7月與來訪的美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）會談時，曾當面斥責美國政府對中國「高度誤解的心態和危險的政策」，要求「糾正錯誤」，並指責是華盛頓自己在中國製造了一個「假想敵」。

今年2月，中國「間諜氣球」事件發生後，中美關係更為惡化。當時謝鋒代表中國政府，就美方武力擊落「中國民用無人飛艇」，向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。

POLITICO則引述柯林頓政府前副助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）的說法指出，如今謝鋒作風應會有所調整。謝淑麗表示：「戰狼外交在華盛頓並不順利，如果他（謝鋒）更像是一名戰狼而不是問題解決者，我會感到非常驚訝。」

緩解中美關係？

謝鋒抵美之際，中美關係正跌至近半世紀以來的歷史低點。不過，近期有跡象顯示，中美關係似乎有低谷逢春的可能。

本月初，美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 與中國最高外交官王毅在維也納舉行了為期2天的會談，雙方稱會談「坦誠、實質性和建設性」；上週，美國總統拜登在七國集團（G7）峰會後的記者會直言，他認為美國與中國的關係將很快「解凍」，並暗示自己可能將與習近平再次對話。拜登還表示，「正在協商」是否取消對中國國防部長李尚福的制裁。

不過，美國國務院隨後否認華盛頓正考慮取消對李尚福制裁的想法。美國國務院發言人米勒稱：「我們沒有計畫取消對他或對中國更廣泛的制裁。」

美國國務院2018年宣布，時任中共中央軍委裝備發展部長的李尚福涉與俄羅斯軍火商「重大交易」等，將他列為制裁對象。

（路透社、中國駐美大使館、《華爾街日報》、POLITICO）

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