中國駐美大使懸缺多時 謝鋒抵美履新

中國駐美大使懸缺逾4個月，是中美關係正常化以來最久的一次。中國副外長謝鋒週二抵達美國履新，轉任該職。他說，自己是為中國利益而來，並承認中美關係「遭遇嚴重挑戰」。習近平欽點謝鋒，釋放了什麼信號？
（德國之聲中文網）中國駐美大使館週三（5月23日）公布，由現任外交副部長謝鋒出任中國第12任駐美大使，已經抵達美國履新。謝鋒在紐約機場向媒體表示，自己是為增進中美交流合作而來，為捍衛中國利益而來。
謝鋒承認，「當前，中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰」，中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，是新時期中美相處的治本之道，台灣等重要敏感問題，需按照中美三個聯合公報原則妥善處理，加強對話，「爭取中美關係回歸正軌」。
「我上次在美國工作還是13年前。13年來，世界發生了很大變化，美國也發生了很大變化。在接下來的日子裡，我期待與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時探討推進交流與合作。」謝鋒在美國向媒體說道。
現年59歲的謝鋒被視為「美國通」。根據公開資料，他畢業於中國外交學院，1980年代加入中國外交部，英語流利，熟稔對美工作，曾任駐美大使館參贊及發言人、駐美公使、外交部北美大洋洲司長等要職。
2017年，謝鋒出任駐港特派員，期間香港爆發反修例運動。立場親建制派的香港《星島日報》指，謝鋒當時批評「街頭暴力」如病毒肆虐，外交部駐港公署因「敢於鬥爭」而獲得高層賞識。2021年，謝鋒轉任中國外交部副部長，主掌涉美事務。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國歡迎謝鋒的到來，期待與他合作。他重申：「正如我們在多個場合所說，我們仍然致力於與中華人民共和國保持溝通渠道，以負責任地管理競爭。」
今年1月，前任中國駐美大使秦剛離任，返回中國出任外交部長一職。此後中美關係不斷惡化，該職懸缺超過4個月，是1979年中美關係正常化以來最長的一次。
對美經驗豐富的資深外交官謝鋒出任中國駐美大使館，被視為北京可能有意解凍對美關係的信號。路透社指出，中國駐美大使一職空缺多時，如今終於派人履新，可能有助於北京回擊關於其無視拜登政府呼籲加強接觸的批評。
美國德國馬歇爾基金會的專家葛來儀（Bonnie Glaser）向路透社表示，中國「最終決定派遣謝鋒，部分原因似乎是為了防止雙邊關係螺旋式惡化」。她說，作為一名經驗豐富的外交官，謝鋒對美國決策者非常熟悉。若他願意，有能力促進中美之間更好的溝通。
《華爾街日報》也認為，「這可能表明儘管最近發生了一連串的外交爭端，但北京仍願意改善溝通。 」POLITICO則指，年初即有華府外交圈的消息人士透露，謝鋒將出任中國駐美大使，而不是現任外交部部長助理華春瑩。消息指，華春瑩作為外交部發言人時，因尖銳地反擊外國批評者而臭名昭著。中國高層選擇謝鋒，可能意味著他們更傾向於選擇一個不那麽粗暴的對話者，以緩解雙邊反感。
不過，POLITICO指出，謝鋒經歷仍有「戰狼」影子。除了擔任外交部駐香港特派員期間，對反修例運動的批評之外，他在2021年7月與來訪的美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）會談時，曾當面斥責美國政府對中國「高度誤解的心態和危險的政策」，要求「糾正錯誤」，並指責是華盛頓自己在中國製造了一個「假想敵」。
今年2月，中國「間諜氣球」事件發生後，中美關係更為惡化。當時謝鋒代表中國政府，就美方武力擊落「中國民用無人飛艇」，向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。
POLITICO則引述柯林頓政府前副助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）的說法指出，如今謝鋒作風應會有所調整。謝淑麗表示：「戰狼外交在華盛頓並不順利，如果他（謝鋒）更像是一名戰狼而不是問題解決者，我會感到非常驚訝。」
謝鋒抵美之際，中美關係正跌至近半世紀以來的歷史低點。不過，近期有跡象顯示，中美關係似乎有低谷逢春的可能。
本月初，美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 與中國最高外交官王毅在維也納舉行了為期2天的會談，雙方稱會談「坦誠、實質性和建設性」；上週，美國總統拜登在七國集團（G7）峰會後的記者會直言，他認為美國與中國的關係將很快「解凍」，並暗示自己可能將與習近平再次對話。拜登還表示，「正在協商」是否取消對中國國防部長李尚福的制裁。
不過，美國國務院隨後否認華盛頓正考慮取消對李尚福制裁的想法。美國國務院發言人米勒稱：「我們沒有計畫取消對他或對中國更廣泛的制裁。」
美國國務院2018年宣布，時任中共中央軍委裝備發展部長的李尚福涉與俄羅斯軍火商「重大交易」等，將他列為制裁對象。
（路透社、中國駐美大使館、《華爾街日報》、POLITICO）
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