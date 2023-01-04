中國駐澳大使暗示今年關係可改善 日本警惕

（德國之聲中文網）中國駐澳大利亞大使肖千週二（1月10日）表示，中澳兩國關係是全面戰略夥伴關係，儘管雙方的分歧和爭端仍然存在，但雙方同意以建設性方式解決這些問題，不允許以分歧劫持兩國的整體關係。

英國《衛報》報導，肖千今天在澳大利亞首都堪培拉舉行的大使館新春記者會上說，澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）日前的北京之行「非常成功」，是一次「很好的會面」。

他說，黃英賢的訪問為雙方落實達成的共識提供了路線圖。上次雙方的協議，旨在重啟包括貿易和經濟問題在內，一系列關鍵領域的對話。他暗示，今年可能是中澳關係轉機的「關鍵階段」，而且兩國關係可能從穩定轉向改善。

此外，他解讀剛過去的2022年，對中澳關係來說是「不平凡的一年」。他說，去年5月（澳大利亞）的政黨輪替，為重置中澳關係提供了機會。而氣候變化和綠色能源已列為中澳合作的強大潛力方向。

但肖千仍重申了中國對英美澳同盟（AUKUS）的反對，暗示這將耗費澳大利亞納稅人巨額資金，不符合澳大利亞利益，他還表示，中國和澳大利亞沒有理由具有對抗性。

他解讀，包括核動力潛艇計劃在內的安全安排，不會符合澳大利亞的利益，但也許會符合「其他國家」的利益，這顯然是指澳大利亞將越來越依賴於美國，「我們認為這沒有建設性或幫助……我們沒有理由將彼此視為威脅」。

回應中國疫情問題

《衛報》報導，肖千表示，每個國家在調整新冠病毒政策時都會經歷一個過渡期，並強調在新冠病毒防疫政策「換檔時」，中國的情況也不是例外。

他認為中國的新冠疫情是可預測的並且在控制之中，因為當局知道高峰和位置，並且案件「在我們的準備範圍內」。

當被記者問及澳大利亞的入境要求時，他並沒有直接批評，因為這是澳大利亞政府自己做出決定的事情，但他強調「我們希望回應是基於科學、基於事實、相稱的」。

肖千說，中國理解各國採取應對措施是合法的，「但這些措施應該以科學為基礎，應該相稱」，如果是單獨針對中國的入境限制是不必要的。

當被問及澳大利亞政府呼籲對包括基因組測序在內的最新浪潮保持透明時，肖千表示，中國在共享信息方面一直「非常開放」。

在他看來，中國「已經足夠透明」，但他指出，並非每個人都會報告陽性檢測結果。而他對今年中國經濟增長充滿信心，認為當局已經「完善」了中國的新冠病毒政策。

被中國拘留的澳人

《衛報》報導，在被問及兩位被中國拘留的澳大利亞人：成磊和楊恆均的案件時，中國駐澳大利亞大使表示，他希望能找到解決辦法。他在幾個月前給澳大利亞廣播公司（ABC） 「7.30節目」訪問時，也曾發表過類似的論點。

肖千解釋，中國的法律程序還在進行中，而且中方一直在向澳大利亞「耐心解釋」這些案件仍在繼續，但大使館正基於人道主義，尋求便利澳大利亞駐華的領事官員，甚至家屬與兩人聯繫。

他說，澳大利亞政府多次要求中國解決兩人的問題，而「幾乎每一次」都有機會，然後肖提出了有趣的評論：「我希望盡快找到解決方案，但我們需要尊重法律程序」。

日本駐澳大使提出警告

《澳大利亞人報》週一（1月9日）報導，日本駐澳大利亞大使山上信吾（Shingo Yamagami）在受訪時認為，北京的行為轉變，還沒有與它最近更有建設性的語氣相匹配，澳日兩國需要對中國保持「警惕」。

山上信吾雖然對澳中關係的解凍表示歡迎，但他解讀，北京威脅要報復那些對中國入境者進行新冠測試的國家，並警告說不應讓中國加入「跨太平洋夥伴關係貿易協定」（CPTPP）。

山上信吾指出，日本欽佩澳大利亞在抵禦中國貿易制裁方面的「韌性和頑強」，這種抵禦持續了兩年多。他透露，東京在幕後向堪培拉提供了建議和鼓勵，這是基於其自身在2010年北京禁止向日本出口稀土時受到中國脅迫的經驗。在那個案例中，北京在世界貿易組織（WHO）的案件中敗訴後，放棄了禁令。

「這種比較和交流經驗是相當重要的，你知道，在維護這個地區的法治方面」，山上信吾說， 「所以我們很高興能夠對我們的澳大利亞朋友提供一些幫助」。

他說，堪培拉、東京和華盛頓需要緊密合作，讓中國負責，此際中國在進行多年的脅迫行為之後，試圖以更積極的姿態描繪自己。

不到一個月前公佈的日本新國安政策，已將中國稱為該國的最大戰略挑戰。日本還將國防開支增加了一倍，並為這個憲法規定的和平主義國家，引入了新的反擊理論。

山上信吾強調，這些變化反映了日本所面臨的日益增長的威脅，最近幾個月，日本的戰鬥機被迫每天緊急起飛兩次，以應對接近該國領空的中國戰機。他說，這種情況對澳大利亞來說是「無法想像的」，但「這就是我們現在面臨的環境」。

（衛報、澳大利亞人報）

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