 中國駐澳大使：中澳關係惡化是澳洲先開「第一槍」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2022

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中國駐澳大使：中澳關係惡化是澳洲先開「第一槍」

中國駐澳大使肖千週五（6月24日）稱，中澳關係惡化早在2018年，澳大利亞下達華為禁令就已開了「第一槍」。肖千發表演說的同時，也遭人權抗議者多次打斷。中澳年底將迎來建交50週年，墮入冰點的雙邊關係可能修復嗎？

Australien | Proteste bei der Ansprache von Chinas Botschafter Xiao Qian

肖千24日在悉尼大學科技學院發表公開演講，談及中澳關係，席間談話也遭到人權抗議者譴責打斷。

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曾几何时，中澳两国曾是关系密切的贸易伙伴，但过去三年当中，北京同堪培拉争执不断，双边关系陷入历史性冰点。澳大利亚工党新政府上台后，中澳关系会出现转机吗？

上月履新的澳大利亚总理阿尔巴尼斯强调，中国无理由制裁澳大利亚，敦促中方予以放弃。此一呼吁是在两国防长日前举行了数年以来的首次会晤、中方要求为改善关系拿出“具体行动”后发出的。

中澳两国国防部长在香格里拉对话会上举行会晤，这是2020年1月以来两国首次举行的高级别外交会谈。不过专家们都认为，澳中两国的关系距离正常化依然长路漫漫。

（德國之聲中文網）中國駐澳洲大使肖千週五（6月24日）在悉尼一場演講上提及中澳關係時表示，4年前澳大利亞政府下達「華為禁令」時，早已打響了中澳關係惡化的「第一槍」。

中澳關係近年墮入歷史冰點。2020年4月，澳大利亞政府開始游說並要求各國就新冠病毒來源展開獨立調查後，時任中國駐澳大使成競業警告，澳大利亞此舉會降低中國前往澳洲留學旅遊和購買農產品興趣；5月，中國開始對澳洲實施制裁。此後，兩國關係急遽下降。

根據美聯社報導，肖千24日在悉尼大學科技學院發表罕見的公開演講，他在演講中強調，澳大利亞政府當年決定阻止華為在澳大利亞的5G建設，才是兩國關係的轉折點。

肖千說：「這也許可以說是真正破壞我們正常商業關係的第一槍。」

2018年，澳大利亞政府以安全考量為由，禁止中國電信巨頭華為在該國建設5G，成為全球第一個正式封殺華為5G投資的國家。

《澳洲金融評論報》日前報導，中國於2017年通過《國家情報法》，規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」，該法正是澳大利亞政府2018年決定禁止華為和中興承接該國5G業務的主因。

演講遭抗議者打斷

根據外媒報導，肖千24日發表演講期間多次被人權抗議者打斷。席間有人稱呼肖千是「獨裁政權的代表」，並指責中國政府對新疆維吾爾人實施「種族滅絕」。該名民眾隨後被保安人員趕了出去。 還有人舉著「自由西藏」的牌子，或站起來稱自己是維吾爾人，「不是恐怖分子」。也有人站起來批評中國的審查制度，香港和西藏人民無法自由表達觀點，接著就被請了出去。

Australien | Proteste bei der Ansprache von Chinas Botschafter Xiao Qian

肖千演講期間，遭示威者舉牌抗議。

根據澳洲廣播公司ABC報導，澳大利亞民主聯盟負責人帕夫洛（Drew Pavlou）表示，他和其他示威者在肖千的演講中，盡可能地制造混亂。 帕夫洛表示：「我們在提醒人們，中國政權還有另一面」。他說，聽中國駐澳大使談人權是「沒有結果的」。

此外，悉尼科技大學澳中關係研究所所長勞倫斯森（James Laurenceson）也向肖千提問，那些被拘留的澳大利亞人。勞倫斯森問道，肖千能否為被拘留的澳大利亞人成蕾和楊恆均的家人、或者為多年來無法與新疆親人聯繫的澳大利亞維吾爾族人，提供任何希望時， 肖千回應表示：「我很尊重你......我確實不同意你的觀點。」

肖千說：「言論自由與絕對自由是不同的。在這個世界上，沒有所謂的絕對自由。自由是法治範圍內的自由。這些都是個案，有關當局正在根據中國的規則或條例處理這些案件。」 他並強調：「只要他們尊重規則和法律，他們就沒有理由擔心。」

外交重修舊好？

中國駐澳大使肖千自今年1月到任以來，被認為談話比起前任成競業更顯溫和。然而肖千此次相對強硬的談話，卻是在澳大利亞新政府上台、中國似乎有意「解凍」修復兩國關係後所發生的。

今年5月，澳大利亞工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）勝選後，中國總理李克強曾寫信祝賀，這一度被部分輿論與分析視為中國尋求重修兩國關係的信號。

6月中旬，中澳國防部長在新加坡香格里拉對話展開長達1小時的會談，這也是2020年1月以來兩國首次舉行高級別外交會談。

美聯社報導指出，阿爾巴尼斯承認中澳關係「有一些改善」，但中國也應取消對澳大利亞出口的一系列正式和非正式制裁，以示友好。

Australien - Frankreich | U-Boote | Australiens Premierminister Anthony Albanese

阿爾巴尼斯上台後中澳關係會否改善備受關注。

阿爾巴尼斯週四（23日）也向澳媒表示：「（我們跟）中國已經有了一些改善，但還有很長的路要走。這將是一種很有問題的關係。」

對此，肖千表示，兩國仍然有時間來修補關係，以便雙方能趕在12月21日慶祝建交50週年。肖千說：「就我個人而言，我仍然是樂觀的」。

民間越離越遠？

中澳外交關係能否回溫尚未可知，但民間互不信賴程度卻似乎短時間內難以修復。根據澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute）即將公佈的2022年度民調，結果顯示僅有約1成的澳洲人對中國持有正面看法。

洛伊研究所所長富里洛夫（Dr Michael Fullilove）週三（22日）在一場演講上提前透露了該智庫將於下週公布的民調結果。他說：「只有12%的澳洲人對中國有信任感，此一比例比4年前下降了40個百分點。」

該智庫2018年民調顯示，有52%的澳洲人對中國有信任感。

富里洛夫分析指出，這是因為北京當局的外交政策日益強硬，使得澳洲人對中國的看法產生改變，且越來越多的澳洲人認為，北京正對澳大利亞構成軍事威脅。

與此同時，中澳關係的惡化也令中國投資者大幅撤出澳洲市場。澳洲廣播公司ABC日前報導，儘管仍持有相當數量的基礎建設、土地等資源，但許多中國投資者正迅速撤離澳大利亞市場。

報導指出，研究報告顯示去年中國在澳投資大砍近70%，跌至2007年以來的最低水平。2021年中企在澳投資為7.78億澳元，2020年為25億澳元。

研究報告共同作者、悉尼大學中國商業和管理學教授亨德里什克（Hans Hendrischke）向ABC表示：「現在的下降真的已經到了來自中國的投資完全沒有或非常少的程度。下降速度之快令人震驚。」

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    作者: 雨涵 （综合报道）


（美聯社、彭博社、ABC等）

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