中國駐澳大使：中澳關係惡化是澳洲先開「第一槍」

（德國之聲中文網）中國駐澳洲大使肖千週五（6月24日）在悉尼一場演講上提及中澳關係時表示，4年前澳大利亞政府下達「華為禁令」時，早已打響了中澳關係惡化的「第一槍」。

中澳關係近年墮入歷史冰點。2020年4月，澳大利亞政府開始游說並要求各國就新冠病毒來源展開獨立調查後，時任中國駐澳大使成競業警告，澳大利亞此舉會降低中國前往澳洲留學旅遊和購買農產品興趣；5月，中國開始對澳洲實施制裁。此後，兩國關係急遽下降。

根據美聯社報導，肖千24日在悉尼大學科技學院發表罕見的公開演講，他在演講中強調，澳大利亞政府當年決定阻止華為在澳大利亞的5G建設，才是兩國關係的轉折點。

肖千說：「這也許可以說是真正破壞我們正常商業關係的第一槍。」

2018年，澳大利亞政府以安全考量為由，禁止中國電信巨頭華為在該國建設5G，成為全球第一個正式封殺華為5G投資的國家。

《澳洲金融評論報》日前報導，中國於2017年通過《國家情報法》，規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」，該法正是澳大利亞政府2018年決定禁止華為和中興承接該國5G業務的主因。

演講遭抗議者打斷

根據外媒報導，肖千24日發表演講期間多次被人權抗議者打斷。席間有人稱呼肖千是「獨裁政權的代表」，並指責中國政府對新疆維吾爾人實施「種族滅絕」。該名民眾隨後被保安人員趕了出去。 還有人舉著「自由西藏」的牌子，或站起來稱自己是維吾爾人，「不是恐怖分子」。也有人站起來批評中國的審查制度，香港和西藏人民無法自由表達觀點，接著就被請了出去。

根據澳洲廣播公司ABC報導，澳大利亞民主聯盟負責人帕夫洛（Drew Pavlou）表示，他和其他示威者在肖千的演講中，盡可能地制造混亂。 帕夫洛表示：「我們在提醒人們，中國政權還有另一面」。他說，聽中國駐澳大使談人權是「沒有結果的」。

此外，悉尼科技大學澳中關係研究所所長勞倫斯森（James Laurenceson）也向肖千提問，那些被拘留的澳大利亞人。勞倫斯森問道，肖千能否為被拘留的澳大利亞人成蕾和楊恆均的家人、或者為多年來無法與新疆親人聯繫的澳大利亞維吾爾族人，提供任何希望時， 肖千回應表示：「我很尊重你......我確實不同意你的觀點。」

肖千說：「言論自由與絕對自由是不同的。在這個世界上，沒有所謂的絕對自由。自由是法治範圍內的自由。這些都是個案，有關當局正在根據中國的規則或條例處理這些案件。」 他並強調：「只要他們尊重規則和法律，他們就沒有理由擔心。」

外交重修舊好？

中國駐澳大使肖千自今年1月到任以來，被認為談話比起前任成競業更顯溫和。然而肖千此次相對強硬的談話，卻是在澳大利亞新政府上台、中國似乎有意「解凍」修復兩國關係後所發生的。

今年5月，澳大利亞工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）勝選後，中國總理李克強曾寫信祝賀，這一度被部分輿論與分析視為中國尋求重修兩國關係的信號。

6月中旬，中澳國防部長在新加坡香格里拉對話展開長達1小時的會談，這也是2020年1月以來兩國首次舉行高級別外交會談。

美聯社報導指出，阿爾巴尼斯承認中澳關係「有一些改善」，但中國也應取消對澳大利亞出口的一系列正式和非正式制裁，以示友好。

阿爾巴尼斯週四（23日）也向澳媒表示：「（我們跟）中國已經有了一些改善，但還有很長的路要走。這將是一種很有問題的關係。」

對此，肖千表示，兩國仍然有時間來修補關係，以便雙方能趕在12月21日慶祝建交50週年。肖千說：「就我個人而言，我仍然是樂觀的」。

民間越離越遠？

中澳外交關係能否回溫尚未可知，但民間互不信賴程度卻似乎短時間內難以修復。根據澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute）即將公佈的2022年度民調，結果顯示僅有約1成的澳洲人對中國持有正面看法。

洛伊研究所所長富里洛夫（Dr Michael Fullilove）週三（22日）在一場演講上提前透露了該智庫將於下週公布的民調結果。他說：「只有12%的澳洲人對中國有信任感，此一比例比4年前下降了40個百分點。」

該智庫2018年民調顯示，有52%的澳洲人對中國有信任感。

富里洛夫分析指出，這是因為北京當局的外交政策日益強硬，使得澳洲人對中國的看法產生改變，且越來越多的澳洲人認為，北京正對澳大利亞構成軍事威脅。

與此同時，中澳關係的惡化也令中國投資者大幅撤出澳洲市場。澳洲廣播公司ABC日前報導，儘管仍持有相當數量的基礎建設、土地等資源，但許多中國投資者正迅速撤離澳大利亞市場。

報導指出，研究報告顯示去年中國在澳投資大砍近70%，跌至2007年以來的最低水平。2021年中企在澳投資為7.78億澳元，2020年為25億澳元。

研究報告共同作者、悉尼大學中國商業和管理學教授亨德里什克（Hans Hendrischke）向ABC表示：「現在的下降真的已經到了來自中國的投資完全沒有或非常少的程度。下降速度之快令人震驚。」

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



（美聯社、彭博社、ABC等）

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