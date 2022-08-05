中國駐法大使提「再教育台灣人」惹議

（德國之聲中文網）中國駐法大使盧沙野3日就美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台一事接受法國BFM電視台（BFM TV）訪問時表示，若統一台灣，要對台灣人民進行「再教育」，引發輿論譁然與抨擊。

英國《獨立報》指出，盧沙野的這番言論，令人聯想到中國用來描述其對待新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族的說詞。

根據台灣《中央社》報導，歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）在推特上寫道：「對於那些因裴洛西（佩洛西的其他譯名）造訪台灣而感到憤怒的人，我建議他們把怒氣保留給中國大使荒誕的言論，他說將不顧台灣人民意願強行統一，並進行『再教育』。這真的很令人憤慨。

「再教育」一說也尤其觸碰到維吾爾人權團體與支持者的底線，紛紛發聲反對。旅美維吾爾人權律師阿薩特（Rayhan Asat）說，「過去幾天台灣爭議我不作聲，但此事與我有關。中國官員說台灣人也需要再教育，充分說明中國本質。」

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）則指出，「再教育」一詞讓人想起痛苦的歷史，包括二戰、蘇聯和毛澤東時期，最近一次提到再教育則是中國對新疆維吾爾人的再教育，中國當局公開闡釋所謂「教育轉化」。

朱利安說，「此番言論不僅讓部分法國人看清中國對台灣的企圖，也很可能是中國大使的策略性錯誤，因為這恐怕再重創他和中國的形象。」

無國界記者組織（Reporters Without Borders）法國總部主席韓石（Pierre Haski）指出中國與民主國家意識形態上的差異，「（盧沙野）的法文很好，但我想他沒有掌握『再教育』這個詞對西方觀眾的衝擊：這非常凶惡，是毀滅性的陳述」。

根據法國BFM電視台的專訪影片，盧沙野受訪時的原話是：「統一後，我們要進行一次再教育。」（Après la réunification, on va faire une rééducation）。

事件始末

根據英國《獨立報》以及美國《國家評論雜誌》（National Review）報導，盧沙野在接受BFM電視台採訪時稱，佩洛西訪台是「不必要的挑釁」、「造成了很多危險」。

盧沙野說：「佩洛西女士是美國總統的第二順位繼承人。她的訪問顯然不是非正式訪問。」他續道，美國對台灣的支持激怒了中國。盧沙野指責民進黨逐步進行獨立運動，並表示「如果我們不作出反應，如果我們不作出反應，他們將實現他們的目標：獨立」。

盧沙野說，「十年前、二十年前，台灣大部分人是支持統一的，為什麼現在反對呢？這是因為民進黨散佈了很多反華宣傳」。在節目主持人的催促下，他接著說，「統一後，我們要進行一次再教育。」

盧沙野相信，台灣民眾會越來越願意接受北京的統治，而且越來越「愛國」但盧沙野表示，任何再教育的努力都是和平的，「不會受到威脅」，並澄清這不會是「大規模」再教育。

台灣民眾正在觀看解放軍在台灣附近演習的新聞

盧沙野言論常惹議

美國《國家評論雜誌》指出，盧沙野在擔任駐法國大使期間屢次出現高調外交事件，因而被稱為有爭議的中國官員。他通常被視為強硬派，但他也準確地反映了北京向其他地區傳達的、直接了當的訊息。

在新冠大流行的早期階段，即2020年初，中國駐法大使館的推特賬戶聲稱，一名中國外交官目睹了法國養老機構讓其居民「死於飢餓和疾病」的事件，帳號還錯誤地聲稱，法國立法者曾使用種族誹謗提及世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）。

事件發生後，時任法國外長的勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）召見盧沙野，表達法國的憤慨。次年，法國外交部在兩天內再次召見盧沙野，原因是中國駐法使館在網上騷擾法國學者邦達茲（Antoine Bondaz）。

（綜合報導）



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