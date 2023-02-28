 中國青年婚育「躺平」 如何挽救？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2023

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中國青年婚育「躺平」 如何挽救？

中國現下不只城市青年、連農村年輕人也晚婚少生，面臨著人口紅利消失的危機。兩會前，中國政協委員提出取消全國生育登記的結婚限制，反應出什麼中國獨有的問題？專家又有什麼解方？

中國青年婚育情況正在延遲，加劇人口紅利危機。（資料照）

中國青年婚育情況正在延遲，加劇人口紅利危機。（資料照）

（德國之聲中文網）在北京，有一對愛情長跑了8年的情侶，分別是現年25歲、從事醫美行業的女方孫小姐，與在金融業上班，即將奔三的男方趙先生。雙方都是北京本地人的他們，普遍來說比還未落戶的外地人口多了些婚育優勢，卻都還在思考著是否步入婚姻。

孫小姐告訴DW：「大家現在都想生女兒，比如在北京生兒子（就可能要為他置婚房），就意味著至少要掙1000萬……基本上，最差應該也會出個首付二三百萬吧」。

但這並不是讓她不想生的主因。「反正我想到我下班以後，或者好不容易有個週末，還要帶孩子，孩子大些要管他學習，我真的巨恐懼」。

對於晚婚育，趙先生則認為「思想開化了，結婚生子不能證明或代表什麼，是否正式結婚、是否離婚、是否有孩子等，不能代表幸福」。

他們的故事是中國青年婚育情況的一種縮影，既考量成本，也傳達出了婚育不再是人生必要的選項、有別於中國傳統如「傳宗接代」的聲音。而這正在改變著中國初婚、育的現實。

中國多地民政部門，在2月中旬公佈了去年度的婚姻大數據，顯示各地初婚平均年齡近30歲，晚婚已然成為中國普遍趨勢。而從今年初，官方公布去年的人口數據顯示，中國人口60多年來首次出現萎縮，與此同時，人口出生率也創下新低。

中國醫務人員照顧新生兒（資料照）

中國醫務人員照顧新生兒（資料照）

中國人口問題專家易富賢向DW表示，目前中國的婚育年齡正在「後來居上」東亞初婚、初育年齡全球最晚的趨勢，「今後將面臨嚴重的養老危機」、「初婚年齡還將不斷推遲」。

為了應對，中國政府也已經出台了許多相關鼓勵婚育的政策，像是四川為了保證未婚先孕人群的權益，當地生育登記取消結婚限制，而近日，全國政協委員謝文敏更公開表示，該舉措應該擴大到全國範圍施行。中國有些省份也延長了婚假，甚至還有給新婚夫婦長達30天的措施。不過這些措施，可能還無法全面照顧到現代生養的需求及想法。

婚育問題的「中國特色」

一對在上海金融業打拚的28歲夫婦，和DW分享了他們暫時還沒有生小孩的計劃。女方萬小姐說：「一方面吧，我們也都在工作，帶小孩還得請保姆，我們父母也都還在工作，把小孩丟給保母，我也不太放心」。

新加坡國立大學家庭與人口研究中心主任Bussarawan （Puk） Teerawichitchainan提到，在老齡化的中國，曾經的一胎政策，讓子女在上有老、或下有小的「三明治」情況下，照顧的力量因「沒有手足」而相較單薄，即使政府現在鼓勵生三胎，人們也會思量負擔的問題。

隨著老齡化社會的發展，中國出生率近年來逐漸下降。（資料照）

隨著老齡化社會的發展，中國出生率近年來逐漸下降。（資料照）

除了基本的照顧，萬小姐進一步提到，中國教育狀況「真的卷」，對於「雞娃模式（給孩子打雞血，父母盼孩子成龍鳳的行為）」她望而卻步。

「各種興趣班，連籃球，花樣游泳，老師都還找國家隊的，幼兒園也是各種卷，都開始讓她（孩子）學編程了。好的私立幼兒園，還要面試父母，之前電視劇裡那些，真的是沒誇張……」。

Puk也說：「如果你考量到撫養孩子的成本，在亞洲，在追求卓越的學業表現而言，競爭非常激烈」。

另一項中國政策帶來的影響，是結婚年齡。1980年中國為了推行計劃生育，將法定最低結婚年齡推遲到男生22歲、女生20歲，鼓勵晚婚（男 25 歲、女 23 歲）晚育，而鑑於目前世界各國的法定結婚年齡普遍在16-18歲，符合生物學時序，易富賢認為「中國也應該與國際接軌」。

易富賢表示，「婚育年齡的推遲，意味著生育的時間窗口縮窄，不孕率提高」，生育能力也隨時間下降。「如果男、女初婚年齡不能控制在27歲、25歲以下，生育率是難以提升到更替水平的」。

從經濟下手還不夠

在北京，30歲的單身公務員老王（化名）表示，房價高是普遍性的問題，婚後生孩子的各項成本很高，「娶個老婆，吃喝玩樂都不痛快，我結這婚幹嘛？耽誤人家嗎？一個人樂呵樂呵得了」。他還提到了「貧賤夫妻百事哀」。

Puk說：「中國能考慮的有項政策是，為年輕夫婦提供某種形式的住房補助或鼓勵措施。沒有沉重的住房成本負擔，這也許可以幫助他們考慮真的早點組建家庭」。

然而，Puk以新加坡為例，說明經濟上的補助還是有其限制。她分析，新加坡的政府補助、但得要是提供有婚約在身的人，才能預購的公共住宅（Build to Order, BTO）補助為例。

BTO由新加坡建屋發展局承建，單身者無法購買。（資料照）

BTO由新加坡建屋發展局承建，單身者無法購買。（資料照）

她說，某種程度上，經濟的好處會激勵了人們結婚的意願，住房補貼也是新加破政府鼓勵婚育的方式；雖然從生育率上來看，並沒有顯著效果。但她也提到，是如果政府沒有這些相關政策，也許數字會下滑更多。

Puk教授她說：「中國能考慮的有項政策是，為年輕夫婦提供某種形式的住房補助或鼓勵措施。沒有沉重的住房成本負擔，這也許可以幫助他們考慮真的早點組建家庭」。

同時她強調也表示，除了光是經濟層面還不夠，政策還需要考量到「有些事情能及時做到，但有些是需要融入改變的。尤其是在規範和文化上的改變，這可能需要花上很長時間」。

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