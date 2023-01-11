中國限制日本簽證申請：兩國關係再掀波瀾？

（德國之聲中文網）「我本來想辦商務簽證，結果就是發不下來」，位在日本東京都江東區的中國簽證申請中心，11日當天出現不少不安聲音。不少日本民眾前往申請簽證，結果卻被告知簽證核發作業暫停，只能無功而返。中國當局在10日傍晚無預警宣布，為了反制日本的入國管理措施。決定暫停兩天核發日本赴中相關簽證，恢復時間仍未知。

正在造訪G7歐美各國的日本首相岸田文雄，12日於英國首都倫敦接受記者採訪時稱，中國的措施「令人極為遺憾」。岸田稱「中國單方面限制簽證發放動作，跟當下的新冠對策毫無關係可言」，並認為「中國的新冠感染的詳細狀況難以把握，為了避免快速流入境內才事先預防」，對此強列抗議。

同時正於南美洲阿根廷訪問的日本外務大臣林芳正，也向記者團表示：「用新冠疫情對策不同的別的理由來限制簽證核發，令人感到遺憾」。他並稱已經透過外交渠道向中方提出抗議，要求即刻取消該作為。日本官房長官松野博一在記者會中也重申：「我們會看中國的確診情況與中國方面的情報開放程度，再作出適切應對」。

中國外交部發言人汪文斌在10日記者會上稱：「少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並採取對等措施」，他並進一步表示「不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法」，在日本引起廣泛討論。

日韩对中国入境报复手段深表遗憾

中國在1月8日起開始開放對外旅遊後，中國旅客開始重新往外移動。不過日本首相岸田文雄在中國開放前，就率先一步表示中國旅客必須落地接受PCR檢查，出現陽性者需立即隔離，而韓國也是比照辦理。雖然只是接受檢查，但中國卻直接以限制簽證等作為回應，並批評日、韓有「歧視性」，直接升高成國與國之間的對抗。

為何只針對日韓？

不過追究其原因，先前中國在開放旅遊前，新冠確診病例已經飆升，但中方每日匯報給世界衛生組織WHO的確診與死亡數字過低，逐漸引發各國的不安。美、英、法等國家都陸續要求入境的中國旅客必須提供PCR陰性證明，才能放行。摩洛哥甚至直接宣布禁止來自中國的旅客入境。

然而，為何這次的簽證限制只針對日韓，並非針對歐美？不少日本媒體認為，日、韓是相對好施力的對象。《朝日電視台》等媒體就在電視節目上稱，一來是日、韓跟歐美相比，除了要求落地要提供陰性證明外，還要接受PCR檢查。特別是韓國將落地旅客掛黃牌後分流處理，後者讓中國民眾覺得好像有差別待遇。

加上這些檢查影片透過網路傳播，不斷發酵後傳回到中國國內，引發不小輿論反彈。有資深日媒記者對德國之聲分析，這也算是中國的「搏面子」做法之一，國內現在還是有零星抗議，也不失為轉移壓力的方式。加上比起反制歐美國家，日、韓也算是「軟柿子」，就算是祭出限制，兩國也只能表達抗議，不會作出激烈回應。

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從另一個角度看，日、韓作為中國的鄰國，本來就會有較多的中國觀光客，因此限制上相對嚴格，也在意料之中。而如果中國默認日、韓的作法，就等於變相承認自己的國家確實在確診大爆發中，別國才不得不做此回應。這對持「戰勝新冠」立場的習近平政權來講一定無法接受，因此對日、韓先表達立場。

長久化將更影響經濟

對於觀光業而言，好不容易盼來8日中國解禁，未來可以規劃中國旅遊行程，但是卻因為中國祭出措施而再度遙遙無期。事實上，在中國祭出簽證限制的當天，中國飛日本的班機依舊是寥寥無幾，東京羽田機場甚至沒有航班。根據日本《富士電視台》電話詢問，各大旅行社先前都仍在觀望中國確診狀況，因此幾乎未開旅行團，尚未受影響。

不過這樣的限制，時間一久對中國經濟也會有影響。日本法政大學商學院講師浦上早苗就在網路評論稱「如果過幾個月再看看，國家經濟必然會受損，中國的經濟風險只會愈來愈加劇」。

日本各大企業對此也嚴加看待。豐田汽車公司表示，「目前雖沒影響，但將繼續密切關注情況」。三菱電機則稱，「有鑑於先前中國爆發感染，我們已指示人們原則上不要前往中國旅行，因此這不會影響此時從日本的旅行」。某間大型貿易公司私下也稱：「原先認為中國在開放後放寬外籍人士簽證。現在時間點太多，情報錯綜複雜，將會適切地應對」。

2022年12月中日共同民意調查顯示，日本人對中國印象不佳的比例已達到87.3%，反中情緒的比例跟2006年的不到40%相比，升高一倍。中國受訪者中反日情緒的比例也從過去最低的2007年不到40%，升至62.6%。如今進入2023年，中國再度因為邊境防疫措施對日本祭出簽證限制，未來兩國關係在釣魚台、沖繩群島海域等議題外，恐怕會擴大戰場。

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