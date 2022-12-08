中國防疫「新十條」：專家和輿論怎麼看？

（德國之聲中文網）中國爆發「白紙運動」後不到兩個星期，中國政府從「堅持『動態清零』決不動搖」到絕口不提「清零」，防疫政策大幅轉變。12月7日官方出台的「新十條」放棄強制集中隔離、允許輕症及無症狀患者有條件居家隔離，不再展開大範圍全員核酸檢測，同時要求不得採取各種形式的臨時封控、不再對跨區流動人員查驗核酸陰性證明和健康碼。
同日稍晚，京滬陸續宣布跟進放寬防疫措施。進返北京人員不再查驗核酸陰性證明和健康碼，允許有條件居家隔離等；進返上海人員，不再實施 「落地檢」「三天三檢」和「第5天進行1次核酸檢測」等。
中國澎湃新聞報導，由於核酸檢測需求減少，從山東到四川，全國各地建設核酸檢測實驗室的數百萬美元項目已被緊急喊停。
新冠疫情3年以來，許多中國民眾一直盼望政府放開極其嚴格的防疫政策，尤其是在世界多數國家與地區走向「與病毒共存」、逐漸恢復日常生活之後。
對於防疫「新十條」，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫7日在微博發文讚許：「今日是新的里程碑，新十條吹響了中國走出疫情陰霾的決定性號角。比近日很多城市發布的優化調整措施更加堅決，幅度更大，更具前瞻性。」
中國民眾感受複雜
8日，「告別健康碼」成為中國社交媒體平台微博的最熱話題。大多數中國民眾對於放鬆防疫政策表示歡迎，但也有民眾感到猝不及防。
帳號名為「娜娜子小朋友」、屬地IP顯示為重慶的網民發文寫道：「看到熱搜第一是 #告別健康碼#。之前一直在設想，到底什麽時候可以結束憑綠碼出行、排隊做核酸常態化的生活，一邊忐忑一邊忍不住期待，害怕期待太高最後只剩失望。包括我在內的很多人都以為會是三年又三年、三年再三年，結果好像很突然又很安靜地就邁進另一個時代了。」
「現在的心情就真的很複雜，感到解脫的同時又覺得悵然若失，好像什麽都變了但又什麽都沒變。」該名微博用戶寫道。
根據「中國數字時代」，另一名帳戶名為「軟抱枕小李」的微博用戶也寫道：「一夜之間風向劇變，毫無預警地全面回暖，好像突然之間一聲令下，我們的生活就會被按下快進鍵，這讓過去三年裏生命的消逝顯得更為荒唐。人的生活被按下『開始』不一定就能立刻繼續，但是被按下『暫停』就有可能永遠停在那裏。」
與此同時，中國「吹哨醫生」李文亮的微博也湧入大批網友留言。有人留言：「謝謝你，我們的英雄，三年了，我們成功了」，但也有人寫道：「某某局跟某某電視台欠他一個道歉3年了。」
專家怎看「新十條」？
對於「新十條」，香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁在接受《中國新聞周刊》採訪時則表示，「『新十條』的發布是積極的，不過當前有些地方的步子已經超過『新十條』，有些地方仍處於嚴格封控的狀態，各地步調差異大，難達成統一。」
金冬雁警告，「即便放寬防疫措施，對新冠疫情的長期監測也不能放棄，同時應該有對應的疫情應急預案。」他指，「現在關鍵問題是，優化措施下的防疫目標和細則應被進一步明確。」
亞洲總經顧問機構Wigram Capital Advisors的負責人瓊斯（Rodney Jones）則認為，中國的「新十條」似乎是倉促之舉。他向《金融時報》說道：「中國沒有為這一步做任何準備，習近平似乎是出於對抗議的衝動而這樣做，而不是出於謹慎的政策計劃。」
根據Wigram Capital Advisors的疫情分析模型，中國在接下來的冬季染疫潮可能將有100萬人面臨染疫死亡的風險。報導指出，老年人低落的新冠疫苗接種率、重症病房（ICU）床位不足，是中國面臨的主要挑戰。
盼望放鬆防疫限制、「重獲自由」的同時，仍有人擔憂疫情反彈。
拖延的代價
路透社報導，野村分析師8日在一份報告中表示，中國的新冠感染率僅為0.13%左右，「遠未達到群體免疫所需的水平」，「（中國）可能不得不為其在採取『與病毒共存』策略方面的拖延付出代價。」
隨著中國放鬆防疫限制，《中國新聞周刊》8日援引衛生專家的話報導，中國可能在未來一到兩個月內面臨大規模疫情爆發。此前，中國疾病預防控制中心原副主任馮子健日前向《中國青年報》表示，中國第一波大規模染疫潮可能有高達60%的人口會被感染，「最終，大約80%到90%的人會被感染。」
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠7日引述馮子健的說法在推特寫道，換算下來，「（中國第一波大規模染疫潮）將有8.4億人感染，相較之下，全世界目前染疫的人則有6.4億多。」
黃嚴忠警示，新冠疫苗接種不足將成為中國的挑戰。他在另一則推文寫道：「根據官方統計，中國有44%的人口（6.38億）沒有接種加強針，60%的80歲以上人口（2100萬）沒有接受注射。 世衛組織在2021年12月已表示，接種過新冠疫苗的人應該再打加強針。」
此外，他也提到，許多消息表明北京的新冠病例正處於激增狀態，許多醫護人員被感染，這將導致更多染疫者難以取得及時的醫療服務。
（綜合報導）
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
中国宣布新十条
2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
优化防疫二十条无法落实
就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火
11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
公民觉醒的“白纸革命”
乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡
尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
“大白”权力小了
中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
网民涌入李文亮微博悼念
新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫
新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
德国经济界对中国放松防疫表示欢迎
尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。
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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策
“动态清零”结束点燃回归正常生活的希望
为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。