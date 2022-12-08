中國防疫「新十條」：專家和輿論怎麼看？

（德國之聲中文網）中國爆發「白紙運動」後不到兩個星期，中國政府從「堅持『動態清零』決不動搖」到絕口不提「清零」，防疫政策大幅轉變。12月7日官方出台的「新十條」放棄強制集中隔離、允許輕症及無症狀患者有條件居家隔離，不再展開大範圍全員核酸檢測，同時要求不得採取各種形式的臨時封控、不再對跨區流動人員查驗核酸陰性證明和健康碼。

同日稍晚，京滬陸續宣布跟進放寬防疫措施。進返北京人員不再查驗核酸陰性證明和健康碼，允許有條件居家隔離等；進返上海人員，不再實施 「落地檢」「三天三檢」和「第5天進行1次核酸檢測」等。

中國澎湃新聞報導，由於核酸檢測需求減少，從山東到四川，全國各地建設核酸檢測實驗室的數百萬美元項目已被緊急喊停。

新冠疫情3年以來，許多中國民眾一直盼望政府放開極其嚴格的防疫政策，尤其是在世界多數國家與地區走向「與病毒共存」、逐漸恢復日常生活之後。

對於防疫「新十條」，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫7日在微博發文讚許：「今日是新的里程碑，新十條吹響了中國走出疫情陰霾的決定性號角。比近日很多城市發布的優化調整措施更加堅決，幅度更大，更具前瞻性。」

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清

中國民眾感受複雜

8日，「告別健康碼」成為中國社交媒體平台微博的最熱話題。大多數中國民眾對於放鬆防疫政策表示歡迎，但也有民眾感到猝不及防。

帳號名為「娜娜子小朋友」、屬地IP顯示為重慶的網民發文寫道：「看到熱搜第一是 #告別健康碼#。之前一直在設想，到底什麽時候可以結束憑綠碼出行、排隊做核酸常態化的生活，一邊忐忑一邊忍不住期待，害怕期待太高最後只剩失望。包括我在內的很多人都以為會是三年又三年、三年再三年，結果好像很突然又很安靜地就邁進另一個時代了。」

「現在的心情就真的很複雜，感到解脫的同時又覺得悵然若失，好像什麽都變了但又什麽都沒變。」該名微博用戶寫道。

根據「中國數字時代」，另一名帳戶名為「軟抱枕小李」的微博用戶也寫道：「一夜之間風向劇變，毫無預警地全面回暖，好像突然之間一聲令下，我們的生活就會被按下快進鍵，這讓過去三年裏生命的消逝顯得更為荒唐。人的生活被按下『開始』不一定就能立刻繼續，但是被按下『暫停』就有可能永遠停在那裏。​​​​」

與此同時，中國「吹哨醫生」李文亮的微博也湧入大批網友留言。有人留言：「謝謝你，我們的英雄，三年了，我們成功了」，但也有人寫道：「某某局跟某某電視台欠他一個道歉3年了。」

一年后，他们怀念这位“吹哨人”

專家怎看「新十條」？

對於「新十條」，香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁在接受《中國新聞周刊》採訪時則表示，「『新十條』的發布是積極的，不過當前有些地方的步子已經超過『新十條』，有些地方仍處於嚴格封控的狀態，各地步調差異大，難達成統一。」

金冬雁警告，「即便放寬防疫措施，對新冠疫情的長期監測也不能放棄，同時應該有對應的疫情應急預案。」他指，「現在關鍵問題是，優化措施下的防疫目標和細則應被進一步明確。」

亞洲總經顧問機構Wigram Capital Advisors的負責人瓊斯（Rodney Jones）則認為，中國的「新十條」似乎是倉促之舉。他向《金融時報》說道：「中國沒有為這一步做任何準備，習近平似乎是出於對抗議的衝動而這樣做，而不是出於謹慎的政策計劃。」

根據Wigram Capital Advisors的疫情分析模型，中國在接下來的冬季染疫潮可能將有100萬人面臨染疫死亡的風險。報導指出，老年人低落的新冠疫苗接種率、重症病房（ICU）床位不足，是中國面臨的主要挑戰。

拖延的代價

路透社報導，野村分析師8日在一份報告中表示，中國的新冠感染率僅為0.13%左右，「遠未達到群體免疫所需的水平」，「（中國）可能不得不為其在採取『與病毒共存』策略方面的拖延付出代價。」

隨著中國放鬆防疫限制，《中國新聞周刊》8日援引衛生專家的話報導，中國可能在未來一到兩個月內面臨大規模疫情爆發。此前，中國疾病預防控制中心原副主任馮子健日前向《中國青年報》表示，中國第一波大規模染疫潮可能有高達60%的人口會被感染，「最終，大約80%到90%的人會被感染。」

美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠7日引述馮子健的說法在推特寫道，換算下來，「（中國第一波大規模染疫潮）將有8.4億人感染，相較之下，全世界目前染疫的人則有6.4億多。」

黃嚴忠警示，新冠疫苗接種不足將成為中國的挑戰。他在另一則推文寫道：「根據官方統計，中國有44%的人口（6.38億）沒有接種加強針，60%的80歲以上人口（2100萬）沒有接受注射。 世衛組織在2021年12月已表示，接種過新冠疫苗的人應該再打加強針。」

此外，他也提到，許多消息表明北京的新冠病例正處於激增狀態，許多醫護人員被感染，這將導致更多染疫者難以取得及時的醫療服務。

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