中國防疫亂象多：確診者門鎖遭拆、黃碼律師開庭遭拒

（德國之聲中文網）中國過去幾天新增的單日感染人數與前幾週相比持續增加，顯示疫情正在升溫。根據中國衛生健康委員會週一（7月18）的報告，前一天共新增598個確診病例，其中431例是無症狀感染者，無新增死亡病例。

中國正面臨新一輪新冠疫情，特別是變異病毒株進入中國後，快速傳播，也讓北京持續堅持的「清零政策」引發的亂象一再出現。像是廣州日前傳出有84個住戶隔離時，門鎖遭強拆。廣州市荔灣區新冠疫情防控指揮部週一（18日）在引發爭議後發聲明道歉。

「門鎖遭拆」事件是在上週五（15日）經由網路消息爆出，廣州邦華星際小區業主在酒店隔離期間，家門鎖遭到社區拆掉強行破門，涉及了一百多戶。同天下午，該物業工作人員向中國媒體《天目新聞》表示，事情大概發生在7月10日，因為收到「有人躲在家中」的消息，聯合防疫部門將確診病例的上下三層屋門強制破鎖。

物業人員向媒體解釋，「目的一個是為了消殺（室内喷洒消毒水），另外是為了防止有人躲在家中不出來。」當時社區民警的說法也和物業一致，並稱「政府是按照規定來做的。作為公民，在特殊時期就配合政府，之後應該會重新換鎖。」

這起事件引發中國網友高度關注、在網上熱議，認為「太過離譜」，並質疑該做法對抗疫沒有積極作用。事件發生三天後，廣州市荔灣區週一（18日）發佈通報，指事發街道負責人已經向住戶逐一道歉，承認錯誤並承諾會補償。

廣州市荔灣區疫情指揮部發佈的通告中寫道：「應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視了住戶感受，傷害了群眾感情。」強調已在第一時間成立調查組，進行全面深入調查，會作出「嚴肅處理」。

對此，有網友稱「類似情況上海曾經出現過，可惜不接受教訓，鬧劇在廣州再次重現！」也有網友評論指出，「若拿所謂的為了安全做托辭，就可以隨便撬鎖進入私人住宅，那麼以後還可以為了安全進入一切私密空間，此風若漲，細思恐極。」

黃碼律師遭撤訴

另外，同樣在廣州市，中國實施的「健康碼」除了限制出行，更有律師因「黃碼」無法正常出庭參加訴訟，法院按撤訴處理。

中國媒體報導稱，一名在黃埔區辦公的律師，7月10日因疫情防控被賦黃碼後無法進入法院大樓。之後，她申請線上開庭，卻遭到法院拒絕，最後按撤訴處理，引發中國網上輿論關注。

深圳市光明區法院週日（17日）回應此事，稱已暫停相關人員職務，並向律師道歉。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。



媒體指出，廣州市黃埔區某地被划定為臨時管控區，當時這名宋姓女律師7月10日正好在該處辦公，雖然連續兩天核酸檢測都呈陰性，卻還是被賦了黃碼。兩天後，由於有民事案件需要在深圳開庭，經聯繫希望改為線上開庭卻未獲得回覆。

該名律師開庭當天從廣州駕車往深圳，到達法院樓下之後卻無法進入，申請線上開庭遭到拒絕，最終被按未到庭撤訴處理。

這一事件爆出之後，引發輿論關注。深圳市光明區人民法院週日（17日）通過官方微博回應此事稱，宋律師反映因「黃碼」無法正常出庭參加訴訟，法院按撤訴處理確有不妥，現已依法予以糾正，已暫停相關人員職務，並向當事律師致歉。

「清零」衝擊國際人才流動

中國全球化智庫理事長王輝耀週日（17日）在英國《金融時報》發表評論稱，雖然中國的「清零政策」在遏制病毒方面取得明顯成功，並將死亡率控制得比美國及英國還要低上很多，但也深深影響中國經濟，特別是對中國和全球人才儲備造成嚴重衝擊。

王輝耀寫道，人員的跨境流動去年已大幅減少，中國公民進出中國的次數，與2019年相比驟降79%。對於外國公民來說，這個數字下降得更厲害，只有2019年的4.6%。

文中提及，「外國跨國公司駐中國的員工，無法回到總部進行知識分享、培訓和交流。同樣，中國的跨國公司旗下員工，也很難冒險去建立個人聯繫並獲得當地市場第一手資訊。」

王輝耀指出，這種脫節由於外國人才的外流而變得更加嚴重。中國歐盟商會估計，自疫情開始以來，多達一半的歐洲外派人員可能已經離開中國。

另外，中國的英國商會也估計，今年將有40%至60%的外國學校教師離開中國。不過，文中也提及，中國本地員工因此得到一些好處，因為跨國公司被迫加速本地化，並放棄由外國高管短期擔任關鍵職務的舊模式，本地員工可能被快速提拔。

观看视频 02:40 “清零”政策对于中国经济意味着什么？

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